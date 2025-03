Villa d'Este potenzia la squadra manageriale con due nuove nomine

Villa d'Este rafforza il proprio assetto dirigenziale con l'ingresso di due figure chiave: Mirko Marchi nel ruolo di general manager e Barbara Gibellini come resident manager. Una scelta che si inserisce in un piano di crescita e consolidamento del gruppo, avviato già nel 2024 con acquisizioni strategiche come l'Hotel Miralago e l'Harry's Bar di Cernobbio, e che guarda a nuovi sviluppi futuri. Entrambi i professionisti portano con sé un bagaglio di esperienza internazionale nell'hotellerie di lusso, contribuendo a rafforzare la posizione dell'iconico hotel sul lago di Como.

Villa d'Este: Mirko Marchi, nuovo general manager, e Barbara Gibellini, resident manager

Villa d'Este: chi sono Mirko Marchi e Barbara Gibellini

Mirko Marchi vanta oltre vent'anni di esperienza nell'ospitalità di alto livello, avendo ricoperto ruoli di rilievo in gruppi prestigiosi come Marriott e Hyatt tra Stati Uniti e Medio Oriente. Il suo percorso professionale si è sviluppato inizialmente nel Food & Beverage, per poi evolvere in posizioni di leadership sia in Italia che all'estero. La sua crescita lo ha portato a diventare prima director of operations e, nel 2022, managing director di Rosewood Castiglion del Bosco, struttura di lusso nella campagna toscana.

Gli interni di Villa d'Este

Barbara Gibellini, invece, ha un background accademico che combina una laurea in Ingegneria al Politecnico di Milano con un master in Fashion retail management alla Bocconi. Dopo un primo passaggio nel retail, nel 2008 ha intrapreso un percorso nell'ospitalità, maturando esperienze significative in diverse realtà alberghiere. Tra i ruoli più recenti, ha ricoperto la posizione di general manager per Boscolo Hotels e, successivamente, ha guidato le operazioni di strutture come Villa Principe Leopoldo e Park Hotel Principe a Lugano.

Villa d'Este si rafforza per le prossime sfide con Marchi e Gibellini

Le nuove nomine rispondono alla volontà di Villa d'Este di rafforzare la propria struttura in vista di un periodo di importanti sfide e trasformazioni. Un aspetto sottolineato anche da Davide Bertilaccio, amministratore delegato di Villa d'Este Spa e managing director del gruppo, che ha evidenziato il valore della squadra e il ruolo chiave che le risorse umane hanno avuto nel consolidamento del brand.

«Villa d'Este oltre ad essere un punto di riferimento a livello internazionale, rappresenta tantissimo anche per la comunità e i suoi dipendenti. Abbiamo celebrato nel 2024 la 152esima stagione e numerosi successi: il merito di tutto questo è soprattutto delle persone che vi lavorano; molte di loro sono con noi da tanti anni e sempre animate da un senso di appartenenza come mai trovato finora. Con il loro arrivo e la loro grande esperienza, Mirko Marchi e Barbara Gibellini rafforzeranno la coesione e il valore della squadra. Sono pronti per affrontare con noi un periodo di grandi sfide e responsabilità dove esprimere tutto il loro talento» ha concluso Bertilaccio.