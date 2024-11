Un ritorno alle origini: Villa d'Este Spa riacquista il suo golf club

Villa d'Este Spa, gruppo noto per le sue strutture di lusso sul lago di Como e oltre, ha acquisito la maggioranza delle azioni del Circolo Golf Villa d'Este, riportando nel suo portafoglio una realtà che ha contribuito a costruire la storia del golf in Italia. L'operazione, avviata nei mesi scorsi, è stata finalizzata con l'obiettivo di valorizzare un patrimonio storico e sportivo unico, che rappresenta una gemma per il territorio e un riferimento per il golf internazionale.

Il Circolo Golf Villa d'Este torna sotto l'ala di Villa d'Este

Un ritorno alle origini: Villa d'Este e il Circolo Golf di nuovo insieme

Fondato nel 1926, il Circolo Golf Villa d'Este è il settimo golf club più antico d'Italia e si estende in una posizione suggestiva vicino al lago di Montorfano, incastonato tra le Prealpi e circondato da un bosco che ospita oltre 30mila alberi, tra pini, betulle e castagni. Progettato dall'architetto britannico Peter Gannon, il campo offre un percorso di 18 buche per una lunghezza complessiva di 5.760 metri e un par di 69 colpi. Ostacoli naturali accuratamente integrati e il panorama rendono il circolo un luogo speciale sia per i professionisti che per gli appassionati.

Il Golf Villa d'Este ha ospitato nel corso dei decenni numerosi tornei di rilevanza internazionale, tra cui ben 12 edizioni degli Open d'Italia - un record per i circoli italiani - e numerosi campionati internazionali dilettanti, sia maschili che femminili, a partire dagli anni '30. Il club è stato frequentato da personalità di spicco del mondo industriale, culturale e dell'aristocrazia europea, accogliendo ospiti come Gregory Peck, John Heinz e membri di famiglie reali, dai Borbone ai Windsor.

Villa d'Este: il Circolo Golf torna in famiglia

Negli anni, la struttura ha mantenuto intatto il fascino storico, pur introducendo migliorie per rispondere alle esigenze di soci e visitatori. Il circolo non si limita a offrire un campo da golf di alta qualità, ma propone una serie di servizi complementari: una club house curata, ristoranti di livello e ambienti dedicati al relax e al benessere, rendendo il club un punto di riferimento per le élite sociali e sportive.

L'impegno dell'azienda con l'acquisizione del Circolo Golf Villa d'Este

L'acquisizione si inserisce in una strategia più ampia del gruppo Villa d'Este, che punta a rafforzare il legame con il territorio e a promuovere un'idea di lifestyle di alto profilo, come confermato dal presidente del Consiglio di amministrazione, Giuseppe Fontana.

Giuseppe Fontana di Villa d'Este

«Il Golf Villa d'Este rappresenta un importante tassello che torna a far parte del gruppo dopo molti anni e ne siamo profondamente orgogliosi. Ci impegneremo per continuare a valorizzare quella che è un'eccellenza del nostro territorio e un patrimonio per tutti noi di cui ci sentiamo custodi. Il futuro del Golf Villa d'Este non potrà che essere segnato dall'impegno nel mantenere, e se possibile elevare, le condizioni del campo e delle strutture oltre che nell'intraprendere progetti di valorizzazione e riqualificazione anche con uno sguardo alle nuove generazioni che hanno voglia di avvicinarsi a questo sport e lifestyle. Impegno che guida ogni scelta strategica all'interno del gruppo».