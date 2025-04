La pizza napoletana è nel cuore... della Terra: in Polonia la più “profonda” d'Europa

Dopo la realizzazione della pizza più alta d'Europa sul Monte Bianco, l'Associazione verace pizza napoletana (Avpn) ha stabilito un nuovo primato. Sabato 13 aprile, a Zabrze, in Polonia, è stata preparata la pizza napoletana più “profonda” d'Europa, a 320 metri sotto il livello del mare, negli spazi della storica Miniera Guido.

In Polonia è stata preparata la pizza napoletana più “profonda” d'Europa

Avpn, in Polonia la pizza più "profonda" d'Europa

L'evento rientra nelle attività previste durante il viaggio istituzionale e promozionale dell'Avpn in Polonia, articolato su tre giornate dedicate alla promozione della pizza napoletana. Le attività si sono concentrate nella città di Gliwice, presso Furore Pizza Napoletana, con un programma che ha incluso competizioni, degustazioni e momenti di confronto tra operatori del settore.

«Dopo la pizza più alta d'Europa, sfornata sul Monte Bianco solo pochi mesi fa, siamo scesi nelle profondità della terra per realizzare quella più bassa - ha raccontato Antonio Pace, presidente Avpn. Un doppio segnale forte, simbolico, che racconta come la pizza napoletana non abbia più confini, né in altezza, né in profondità. Un grande traguardo che sottolinea la forza di questo straordinario prodotto, un concentrato di cultura, passione e condivisione senza limiti. La risposta entusiasta da parte di pizzaioli, imprenditori e consumatori, nonché l'interesse riscontrato da importanti tv polacche conferma quanto la nostra missione sia sempre più condivisa su scala globale».

Avpn, competizioni e formazione sul territorio

Lunedì 14 aprile si è svolta la selezione polacca del concorso Vera Pizza Napoletana Champion 2025, seguita il giorno successivo dalla competizione dedicata agli appassionati non professionisti. La giornata di mercoledì 16 sarà invece dedicata alla costituzione ufficiale della Delegazione Avpn Poland. La nuova Delegazione Avpn Poland sarà guidata dai Brand Ambassador Marcin Garbowski e Jedrzej Lewandowski. L'iniziativa rappresenta una nuova tappa nel piano di espansione internazionale dell'Associazione, che ha già attivato sedi in Stati Uniti, Giappone, Brasile, Australasia e America Latina.

L'obiettivo è rafforzare il legame culturale e gastronomico tra Napoli e l'Europa centrale, attraverso la formazione, la certificazione e la promozione della vera pizza napoletana. L'evento è stato co-organizzato dal team di Pizza Fanatics, con il patrocinio dell'Ambasciata Italiana in Polonia e all'interno delle iniziative per la Giornata del Made in Italy. Alla manifestazione hanno partecipato il Presidente Avpn Antonio Pace, il Direttore Marketing Gianluca Liccardo, l'istruttore Umberto Mauriello, insieme ai rappresentanti di oltre 30 pizzerie affiliate Avpn presenti in Polonia. Il progetto ha ricevuto il supporto di diversi partner tra cui Bidfood Farutex, Petra Molino Quaglia, Latteria Sorrentina e Fontanella 1957.