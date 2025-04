Siggi Group e Chefs for Life: uniti per una cucina che aiuta davvero

Siggi Group conferma anche per il 2025 il suo sostegno a Chefs for Life, il progetto che vede protagonisti chef stellati e professionisti della cucina in una serie di eventi benefici in tutta Italia. Un’iniziativa dove il talento gastronomico incontra la solidarietà concreta, trasformando ogni evento in un’occasione per aiutare chi ha più bisogno.

Siggi Group conferma anche per il 2025 il suo sostegno a Chefs for Life

Alta cucina solidale: gli eventi del 2025

La nuova stagione di Chefs for Life si preannuncia ricca di appuntamenti esclusivi, ospitati in location d’eccellenza e pensati per sostenere realtà impegnate nel sociale e nella ricerca medica. Il primo evento sarà il 29 maggio a sostegno della Fondazione Meyer, punto di riferimento nella cura pediatrica e nella ricerca scientifica.

Il 12 giugno sarà la volta della provincia di Brescia, con una serata che contribuirà all’installazione di un’apparecchiatura diagnostica d’avanguardia per l’Ospedale dei Bambini di Brescia, migliorando la qualità delle cure per i piccoli pazienti.

Cucina d’autore al servizio del bene

Il calendario 2025 di Chefs for Life proseguirà con eventi dedicati a cause fondamentali:

SOS Villaggi dei Bambini , impegnata nell’accoglienza di minori in difficoltà

Carolina Zani Melanoma Foundation , che sostiene la ricerca contro il melanoma

Fondazione Una Nessuna Centomila, al fianco delle donne vittime di violenza

In ogni appuntamento, i grandi nomi della cucina italiana e internazionale metteranno il proprio talento al servizio di progetti che fanno la differenza. L’alta cucina diventa così un veicolo di speranza e condivisione.

Pillole di Chefs for Life: solidarietà nelle aziende

Oltre agli eventi pubblici, tornano anche le Pillole di Chefs for Life, il format esclusivo che porta la cucina solidale direttamente nelle aziende. Cene private e su misura che diventano occasioni di raccolta fondi, ampliando la rete di realtà coinvolte.

Oltre agli eventi pubblici, tornano anche le Pillole di Chefs for Life, il format esclusivo che porta la cucina solidale direttamente nelle aziende

Un modo innovativo per fare rete e dare visibilità a un progetto che unisce gusto, responsabilità e generosità.

Siggi Group: quando lo stile veste la solidarietà

Veste la voglia di fare non è solo il payoff di Siggi, ma un principio che guida ogni scelta. Con Chefs for Life, l’azienda vicentina vuole vestire non solo i professionisti della cucina, ma anche un’idea di gastronomia capace di generare cambiamento e speranza. Perché quando passione, competenza e solidarietà si incontrano, il risultato non è solo un grande piatto, ma un gesto che lascia il segno.