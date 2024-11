Siggi Group e Chefs for Life: impegno per la solidarietà attraverso l’alta cucina

Siggi Group, azienda vicentina specializzata nella produzione di abbigliamento professionale, da tre anni contribuisce con orgoglio al successo di Chefs for Life vestendo i grandi protagonisti di questa cordata solidale. Gli eventi, tenutisi in prestigiose locations italiane, hanno unito l’alta cucina e la beneficenza, con l’obiettivo di raccogliere fondi per cause di grande rilevanza sociale.

Gli chef impegnati begli eventi benefici di Chefs For Life

Nata nel 2019 dall’intuizione di Diego Toscani e della chef Ljubica Komlenic, Chefs for Life ha saputo trasformarsi in un movimento di solidarietà che ha coinvolto oltre 200 personaggi di spicco tra chef stellati, pastry chef, maestri panificatori e sommelier di fama internazionale, tra cui Bobo Cerea, Diego Crosara, Carlo Bresciani, Gianluca Tomasi, Fabio Mazzolini, Massimo Fezzardi, Giancarlo Morelli, Claudio Sadler, Debora Vena, Tomaž Kavcic.

Giacche d’eccellenza per una causa nobile: Siggi Group e gli eventi benefici 2024

Durante gli eventi di gala, Siggi Group fornisce agli chef la sua giacca top di gamma Achille, personalizzata col nome di ciascun partecipante. «Partecipare a Chefs for Life è per noi un onore. Vedere grandi chef indossare le nostre giacche in serate dedicate alla beneficenza è motivo di grande orgoglio», racconta emozionata Roberta Marta, direttore marketing di Siggi Group. «La nostra collaborazione rappresenta il nostro impegno a supportare iniziative che vanno oltre il business, sostenendo la comunità e chi ha più bisogno».

Gli chef Bobo Cerea, Alessandro Negrini e Ljubica Komlenic ad un evento di Chefs for Life

Tra gli eventi di spicco del 2024, la cena di gala tenutasi il 10 aprile presso Villa Borromeo a Rubano (Pd), organizzata con la collaborazione di Siggi, ha visto una straordinaria raccolta fondi per la Fondazione Città della Speranza, organizzazione che da decenni si dedica alla ricerca scientifica e alle cure per i bambini affetti da patologie pediatriche. Un altro evento degno di nota è stata la serata a Brescia, organizzata per sostenere giovani talenti musicali con difficoltà economiche, e quella di Punta Ala, che ha unito alta cucina e vela a favore della Fondazione Meyer, impegnata nella salute dei bambini. L’ultimo appuntamento dell’anno, a Milano, ha visto la partecipazione di Giacomo Poretti come presentatore e il ricavato è stato devoluto alla Fondazione Carolina, impegnata da anni contro il cyberbullismo e i disturbi giovanili digitali.

Grazie a queste serate, Chefs for Life ha raccolto fondi importanti, devoluti a enti e associazioni benefiche di grande rilievo, dimostrando come la cucina possa diventare un potente strumento di solidarietà. La collaborazione con Siggi Group ha permesso di realizzare eventi unici, dove l’eleganza delle giacche da chef ha contribuito a creare un’atmosfera di professionalità e impegno verso il prossimo.

Siggi Group

via Vicenza 23 - 36030 San Vito di Leguzzano (Vi)

Tel 0445 695500