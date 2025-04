Ascolto attivo: ecco API, il metodo per accordi di successo con i fornitori

Spesso si pensa che sentire e ascoltare siano la stessa cosa, ma in realtà esiste una differenza sostanziale. Sentire è un processo passivo: percepiamo i suoni intorno a noi senza necessariamente elaborarli. Ascoltare, invece, è un’azione consapevole che richiede attenzione, interpretazione e risposta. Un esempio pratico? Sentire è come vedere un cartello stradale mentre guidi senza davvero pensarci; ascoltare è come seguire le indicazioni di un navigatore per raggiungere la destinazione. Nella negoziazione, questa differenza è fondamentale: chi ascolta davvero capisce non solo le parole dell’interlocutore, ma anche le sue esigenze nascoste, le emozioni e gli obiettivi strategici.

Applicare tecniche di ascolto attivo come Acknowledge, Paraphrase e Inquiry (API) può fare la differenza tra una trattativa fallita e un accordo di successo.

Acknowledge: riconoscere le emozioni e creare connessione

L’acknowledgment è la capacità di leggere il “non detto”, di riconoscere le emozioni sottostanti a ciò che viene proferito. Nella negoziazione, non si tratta solo di numeri e condizioni, ma anche di stati d’animo, frustrazioni e aspettative. Riflettere queste emozioni all’interlocutore aiuta a ridurre tensioni e a creare empatia.

Esempio:

Fornitore: "Non posso permettermi di abbassare i prezzi perché già sto lavorando con margini molto ridotti."

"Non posso permettermi di abbassare i prezzi perché già sto lavorando con margini molto ridotti." Ristoratore: "Capisco che ti trovi sotto pressione per mantenere i tuoi margini e che un’ulteriore riduzione potrebbe creare difficoltà alla tua azienda."

Perché funziona?

Il fornitore sente che il ristoratore non sta solo cercando di ottenere uno sconto, ma comprende la sua posizione.

Si disinnescano potenziali conflitti, aprendo la strada a una soluzione creativa.

Si crea una relazione più solida che va oltre la singola transazione.

Una volta riconosciute le emozioni dell’interlocutore, il passo successivo è dimostrare di aver compreso il suo punto di vista attraverso la parafrasi.

Paraphrase: ripetere per capire e dimostrare comprensione

Il paraphrasing consiste nel riformulare ciò che l’altra parte ha detto per confermare di aver compreso il messaggio. Questo aiuta a ridurre incomprensioni e dimostra attenzione, spingendo il fornitore o il ristoratore a essere più collaborativo.

Esempio:

Fornitore: "I costi delle materie prime sono aumentati e devo alzare i prezzi dei prodotti."

"I costi delle materie prime sono aumentati e devo alzare i prezzi dei prodotti." Ristoratore: "Quindi, se ho capito bene, l’aumento dei costi delle materie prime ti mette nella condizione di dover rivedere i prezzi?"

Perché funziona?

Il fornitore percepisce che la sua preoccupazione è stata realmente compresa.

Si crea un clima di fiducia che facilita una negoziazione più trasparente.

Se c’è un fraintendimento, si ha l’opportunità di correggerlo subito.

Dopo aver dimostrato comprensione, è il momento di passare all’inquiry, ovvero porre domande aperte per esplorare soluzioni alternative.

Inquiry: fare domande aperte per scoprire nuove soluzioni

L’inquiry è l’arte di porre domande aperte che spingano l’interlocutore a rivelare più informazioni, alternative o esigenze nascoste. Più domande si pongono, più possibilità si hanno di trovare una soluzione che vada bene per entrambe le parti.

Esempio:

Ristoratore: "Capisco che abbassare i prezzi sia difficile. Ci sono altre aree su cui potremmo trovare un compromesso? Potremmo lavorare su volumi maggiori o su pagamenti più rapidi in cambio di condizioni migliori?"

Perché funziona?

Permette di sbloccare nuove possibilità che altrimenti non sarebbero emerse.

Mostra interesse nel trovare una soluzione vantaggiosa per entrambi.

Sposta il focus dalla semplice contrattazione del prezzo alla costruzione di un accordo strategico.

Le trappole dell’ascolto attivo: quando diventa controproducente

L’ascolto attivo è uno strumento potente, ma può trasformarsi in un’arma a doppio taglio se usato in modo eccessivo o mal calibrato. Bisogna sempre adattarsi all’interlocutore e al contesto.

Errori comuni da evitare:

Troppa parafrasi: ripetere costantemente ciò che dice l’altro può sembrare artificiale o persino fastidioso.

ripetere costantemente ciò che dice l’altro può sembrare artificiale o persino fastidioso. Eccessiva empatia: dimostrare troppa comprensione può far perdere autorevolezza nella negoziazione, facendo apparire il negoziatore come troppo accondiscendente.

dimostrare troppa comprensione può far perdere autorevolezza nella negoziazione, facendo apparire il negoziatore come troppo accondiscendente. Domande ridondanti: porre troppe domande aperte senza avanzare proposte può far sembrare il negoziatore insicuro o indeciso.

Conclusione: ascoltare attivamente per ottenere risultati

Un bravo negoziatore non è colui che parla di più, ma colui che ascolta meglio. Applicare le tecniche di acknowledge, paraphrase e inquiry (API) trasforma una trattativa in un dialogo costruttivo, aumentando le possibilità di chiudere un accordo solido e duraturo.

L’ascolto attivo è una competenza che si può allenare, e la buona notizia è che non costa nulla! Ecco tre esercizi facili da provare:

Acknowledge Durante una conversazione, prova a identificare le emozioni dell’interlocutore senza interromperlo.

Riflettile verbalmente dicendo frasi come: "Capisco che questa situazione ti stia mettendo sotto pressione."

Osserva la reazione dell’altra persona e verifica se si apre di più nel dialogo. Paraphrase Dopo ogni conversazione lavorativa o personale, riformula ciò che hai sentito e chiedi conferma.

Ad esempio: "Quindi, se ho capito bene, stai dicendo che…"

Prova a farlo almeno 5 volte al giorno e annota le differenze nella reazione degli interlocutori. Inquiry In qualsiasi discussione, allenati a fare solo domande aperte.

Evita domande chiuse (sì/no) e usa domande come: "Come pensi che potremmo risolvere questa situazione insieme?"

Dopo una settimana, analizza se le risposte ricevute sono più dettagliate e utili.

Vuoi approfondire le strategie di negoziazione e affinare le tue capacità di ascolto attivo? Contattami a kairosgoodfriend@gmail.com o visita il sito www.kairosgoodfriend.com per scoprire come trasformare ogni negoziazione in un'opportunità di successo.