La Pineta: i sapori del territorio per fidelizzare la clientela

A Roccaforzata, comune dell’entroterra salentino a una manciata di chilometri da Taranto, da ormai vent’anni prospera il ristorante pizzeria La Pineta. Lo guida l’imprenditore dell’accoglienza Francesco Panessa.

La Pineta, una pizzeria che alle ricette classiche affianca pizze gourmet

Stiamo parlando di un locale che sa accudire la clientela offrendo un servizio puntuale. Qui ci si sente coccolati. Un’atmosfera familiare che rilassa e fa da passaparola. Basta calcolare il numero di coperti: 120 più 300 nel dehors. Siamo a ridosso del Mar Jonio e la bella stagione qui si sa allungare di molto. La sala è un vero punto di forza e gli operatori che fanno la spola tra cucina e clientela sanno gestire tempi e ogni tipo di esigenza senza fare una piega e sempre con un sorriso che vale oro.

La Pineta, la garanzia del tipico

«La nostra linea gastronomica - spiega Francesco Panessa - punta sui piatti tipici del territorio. La tradizione premia sempre. Su questa linea le pizze sono davvero una garanzia. La carta non ne prevede un’infinità, in quanto si predilige il rapporto intenso con la materia prima. Immancabili le ricette classiche, affiancate da una selezione di pizze gourmet». Da segnalare la Porcini del maso che prevede fiordilatte pugliese, crema di pistacchio di Bronte, porcini, friarielli e scaglie di Parmigiano. Molto apprezzata dalla clientela anche la Cantabrico, sempre con fiordilatte pugliese, acciughe del Cantabrico, stracciatella delle Murge.

Francesco Panessa, al centro, affiancato dai collaboratori Franco Piergianni e Fabio de Luca

Entrambe sono impreziosite dai Ciliegini di Puglia di Cirio Alta Cucina. «Per noi è un punto fermo - puntualizza Panessa - Siamo fedeli a Cirio Alta Cucina da oltre dieci anni. Qui protagonisti sono anche I Datterini Gialli in succo. Che dire? Offre prodotti che parlano da sé. E la risposta della clientela è evidente. Sforniamo centinaia e centinaia di pizze e il turn over dei tavoli ne conferma il gradimento».

La mise en place è senza fronzoli, all'insegna della praticità

La Pineta, pomodori dolci e succosi

D’altronde i Ciliegini di Puglia, in un piccolo pomodoro dolce e succoso, sanno esprimere un concentrato di sapore. Se poi leggermente schiacciati, rilasciano un succo che si addensa in un attimo e creano una salsa dal gusto fresco che sa incantare il palato.

Un tangibile salto di qualità che rende unica ogni ricetta. Pomodori che si fanno ricordare. Un passo importante nel percorso di fidelizzazione della clientela. Per non parlare della versatilità dei Datterini Gialli in succo che, grazie alla loro dolcezza naturale, donano un ulteriore valore aggiunto.