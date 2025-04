Due chef, due città, un menu: Seveso e Roppo uniscono Milano e Roma a tavola

Un doppio appuntamento del gusto ha unito Roma e Milano attraverso il talento di due chef: Luca Seveso di "Maio Restaurant" e Daniele Roppo de "Il Marchese". Entrambi i locali sono presenti nelle due città: il primo sul rooftop de la Rinascente di Via del Tritone con vista sui monumenti romani e a Milano, in via della Scala con vista sulle guglie del Duomo, mentre il secondo a Roma in Via di Ripetta e a Milano a Via dei Bossi. Lo scambio di cortesie e di idee tra i due chef è cominciato nella Capitale con un viaggio gastronomico comune ma che nella creazione e composizione dei piatti ne evidenziava le rispettive identità e ispirazioni territoriali.

Le cucine di Roma e Milano si incontrano grazie a Luca Seveso e Daniele Roppo

I piatti nel menu di Luca Seveso e Daniele Roppo

Accanto a loro, per la cena speciale con abbinamento a cocktails signature, erano presenti i bar manager dei due locali: Erica Campagna, di "Maio Restaurant", e Fabrizio Valeriani de "Il Marchese", con un'alternanza di cocktails ben orchestrata. Accoglienza con Berlucchi '61 Extra Brut Rosé e poi, come vuole il bon ton, è stata data la precedenza a Seveso con il Mondeghilo, la tradizionale polpetta milanese. È l'albondeguila introdotta nel Ducato di Milano dai dominatori spagnoli diventata poi prezioso recupero dei resti di bolliti e brasati. Lo chef l'ha voluta nobilitare servendola con fonduta di parmigiano al wasabi e confit di pere. Stimolato dalla sfida, Roppo ha risposto con i romanissimi supplì in versione mignon, in abbinamento il Brando Martini creato da Fabrizio Valeriani con gin Brando, liquore di pera Liquori dell'Etna e vermouth dry.

Seveso vs Roppo: Mondeghili 1/4 Seveso vs Roppo: supplì in versione mignon 2/4 Seveso vs Roppo: Vitello al punto rosa con salsa tonnata, pickles di vegetali e caviale di trota 3/4 Seveso vs Roppo: Gnocco alla romana con sugo di coda alla vaccinara, fonduta di pecorino e sedano croccante 4/4 Previous Next

Ed ecco gli altri momenti del menu, col via di Seveso il Vitello al punto rosa con salsa tonnata, pickles di vegetali e caviale di trota; segue Daniele Roppo con il Cannolo di patate con tartare di agnello marinato alla scottadito, con il suo fondo e crunch alle erbe. A seguire due primi piatti: lo chef lombardo ha portato in tavola il Raviolo d'ossobuco con brodo ristretto di faraona, limone e alloro e sfidando il collega e il suo Gnocco alla romana con sugo di coda alla vaccinara, fonduta di pecorino e sedano croccante. Entrambi sono stati abbinati al Planeta Chardonnay. Il secondo piatto by Daniele Roppo è stato un classico romano, il Filetto di vitello come saltimbocca con il Cesanese del Piglio Villa Simone. Finale di Luca Seveso, con il suo Panettone, sempre più sulle tavole lontano dai riti natalizi. In questo caso è stato servito con ananas candito e vaniglia e accompagnato dal cocktail Madame Soleil, creato da Erica Campagna con Amaro Locale, liquore al mandarino, zucchero e bitter al cioccolato. La cucina del resident chef privilegia la stagionalità dei prodotti non senza accostamenti inediti e contaminazioni.

Cosa sapere su Maio Restaurant & Rooftop di Roma

Maio Restaurant & Rooftop è un palcoscenico sulla Capitale aperto due anni fa sul roof, luogo unico dal design contemporaneo col design di Giorgia Longoni, tra marmi, legno, ottone e vetro verde con spazi per acanditi per dare il senso di intimità. Aperto dalla prima colazione al dopo cena, consente di vivere parentesi di gusto e di relax. E sopra, al settimo piano, sulla “terrazza sopra la terrazza” c'è un grande bar tra il verde.

Il Maio Restaurant & Rooftop di Roma

ll locale è del Maio Group, una realtà tutta italiana sviluppata dai fratelli Alessandro e Massimo Maio, che dal Piemonte si è estesa in Lombardia e nel Lazio. Comprende La Bettola di Carisio, ristorante e hotel tra le risaie del Vercellesi, aperta nel 1977 e ancora gestita in proprio. Poi c'è Maio Restaurant, da 18 anni all'ultimo piano di Rinascente Duomo a Milano; Be Steak, presente anche a Rho Fiera; Maio Catering, con oltre mille eventi l'anno nel Milanese; Alfa Romeo Caffé e Bistrò, dal 2024 al Museo Alfa Romeo di Arese, e altri progetti sono in corso.

Cosa sapere su ll Marchese di Roma

Nato da una storia di amicizia è invece "ll Marchese", ristorante e amaro-bar di Davide Solari e Lorenzo Renzi, che fonde l'eleganza degli ambienti della nobiltà romana dell'800 con la semplicità e i sapori decisi della romanità. Il format è stato proposto anche al pubblico milanese, sempre aperto alle novità enogastronomiche, nell'autunno del 2022. Le sue due anime, quella raffinata e piena di sfarzo e quella popolana e golosa, sono ispirate al noto personaggio di Alberto Sordi ne “Il Marchese del Grillo”, gentiluomo della Roma papalina del Settecento, gran burlone e amante della cucina delle taverne.

ll Marchese di Roma

L'executive chef Daniele Roppo conosce bene la cucina romana e quella più umile del quinto quarto, ma sa renderla armonica e fine rispettandone l'essenza. Ricorda i sapori della memoria e sa riproporli con tocco conemporaneo, come nelle Crocchette di bollito e di coda alla vaccinara in salsa verde ma anche nei classici come Carbonara, Amatriciana e Cacio e pepe. Vanta anche il primo Amaro bar d'Europa con circa 600 etichette e una competente carta dei vini.