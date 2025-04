Gli chef Dahlgren e Parlanti firmano una cena stellata a Palazzo Tiglio

Boutique hotel e ristorante gourmet ospitato in un palazzo nobiliare del XVII secolo a San Pancrazio, Bucine (Ar), Palazzo Tiglio, di proprietà e gestito da John Werich, ha ospitato il 23 e 24 aprile in due cene uniche lo chef Mathias Dahlgren - vincitore del Bocuse d’ Or e massimo esponente della cucina in Svezia.

Palazzo Tiglio ospiterà lo chef Mathias Dahlgren per due cene esclusive

Mathias Dahlgren a Palazzo Tiglio con Mattia Parlanti

La cena a quattro mani è da sempre sinonimo di serata gourmet unica e irripetibile, dove cucine diverse trovano inaspettati punti di contatto sfociando in un’esperienza culinaria di grande suggestione per la gioia dei commensali.

Così è stato a Palazzo Tiglio dove Mathias Dahlgren ha portato la sua filosofia alimentare basata su quella che lui chiama “la cucina naturale”, in un incontro gourmet tra l’arte culinaria nordica e scandinava e quella di Mattia Parlanti, in abbinamento ai vini del produttore svedese di Chianti Classico Terreno di Greve in Chianti (Fi).

Il menu della serata

Crosta al tartufo e fegato d’anatra (Matthias Dahlgren)

Tonno rosso con caviale Osietra e avocado (Matthias Dahlgren)

Trota kumquat erbette pane (Mattia Parlanti)

Cecina lingua calamaro cacciucco (Mattia Parlanti)

Capesante rafano ravanello ponzu (Mattia Parlanti)

Sedano rapa al forno con salsa al burro e siero di latte erbe aromatiche scorza di limone burro nocciola (Matthias Dahlgren)

Cappelletti lepre scampi dolceforte (Mattia Parlanti)

Piccione con asparagi e spugnole crescione cavoletti di Bruxelles salsa al piccione (Matthias Dahlgren)

Sorbetto sedano e mela Caviale Calvius (Mattia Parlanti)

Jasmine amarene (Matthias Dahlgren)

Rose meringa camolilla fieno agrumi (Mattia Parlanti)

Wines By Terreno

Metodo Classico Millesimato Quattro Sorelle 2016

Bianco Professore Igt 2021

Otto Sillano Igt 2023

Chianti Classico Gran Selezione Sillano Docg 2019

Chianti Classico Gran Selezione ASofia Docg 2019

Vin Santo del Chianti Classico Doc 2014

Grappa Sangiovese BIO

La sinergia tra i due chef ha portato a nuovi abbinamenti di sapore attraverso ad una connotazione di sperimentazione creando qualcosa di nuovo, unico e piacevole.

Chi è Mathias Dahlgren

Profilo noto nella cucina svedese Mathias Dahlgren gestisce oggi due ristoranti al Grand Hôtel di Stoccolma, il pluripremiato Matbaren e Seafood Gastro, quest’ultimo concentrato su piatti ispirati a tutto ciò che vive sull’acqua, accanto o nell’acqua. Mathias Dahlgren ha ricevuto la sua prima stella Michelin nella primavera del 2024, meno di un anno dopo la sua apertura, mentre i precedenti ristoranti dello Chef, Bon Lloc e Matsalen, hanno ricevuto una e due stelle Michelin durante il suo mandato.

Lo chef Mathias Dahlgren

Nel corso degli anni, Mathias Dahlgren ha ricevuto i più alti riconoscimenti sia dall’industria alimentare che dalla stampa internazionale. Ancora oggi è l’unico chef svedese ad essere stato insignito, alla giovane età di 27 anni, del ”Bocuse d’Or”, il concorso gastronomico più prestigioso al mondo. È anche l’unico chef svedese ad essere stato nominato ”Chef degli Chef ” otto volte dai migliori critici gastronomici svedesi.