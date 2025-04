Kaizen Competition 2025: vince la barlady torinese Giuliana Giancano

La torinese Giuliana Giancano è la vincitrice italiana 2025 del concorso riservato ai bartender Dojo - “luogo dove si segue la via” - ideato da Stock Spirits Italia in collaborazione con la storica casa artigianale di whisky e spirits The House of Suntory di Osaka. Dojo Program è stato un percorso di formazione professionale iniziato nel dicembre scorso e articolato tra masterclass e sfide alla scoperta della cultura giapponese e dei suoi pregiati distillati.

Giuliana Giancano, vincitrice della Kaizen Competition 2025

Vecchia (per modo di dire) conoscenza degli attenti lettori di Italia a Tavola - candidata tra i personaggi dell'anno 2021/22 della nostra rivista - nonché titolare con sua sorella Giorgia del Pout Pourri Vintage Café di Torino, la barlady si è imposta nella Kaizen Competition, la tappa finale svoltasi il 31 marzo nel ristorante giapponese Finger's Garden di Milano con otto bartender protagonisti. “Shibumi” il nome del cocktail di Giuliana: ovvero bellezza, eleganza, semplicità nell'idea del buddismo zen. In ogni caso non fatevi ingannare dalla banale traduzione dal giapponese all'italiano: Shibumi è molto di più e va compreso confondendosi tra le sfumature delle filosofie orientali.

Le parole di Giuliana Giancano, vincitrice della Kaizen Competition 2025

«Dojo Program... un'esperienza fantastica - ci ha raccontato Giuliana, non nuova a successi in ambito mixology. La cosa più preziosa è stata il "percorso" in sé, che si è sviluppato in quattro tappe tra Roma e Milano ognuna dedicata a un aspetto della cultura giapponese: dall'ikebana all'ice carving, fino alla preparazione di miso, dashi e sushi. Ci siamo sfidati in piccole competizioni degustando i prodotti di The House of Suntory in pregevoli masterclass e apprezzando i valori dell'azienda. Il momento più elevato è stato la “Cerimonia del Tè”, che mi ha proprio catturata. Ho trovato divertentissimo anche giocare col ghiaccio durante l'intaglio».

«È stato bellissimo conoscere nuovi colleghi e vivere insieme quest'esperienza: l'ultima giornata è stata emotivamente la più intensa perché ci siamo resi conto di quanto fossimo diventati un vero gruppo. Dopo la gara di cocktail e “Omotenashi” (ospitalità, ndr) abbiamo svolto un test scritto proprio sulla storia del nostro gruppo. Dopo questo primo approccio approfondito alla cultura giapponese, non vedo l'ora che arrivi il momento della partenza, perché il premio che ho ricevuto è un viaggio in Giappone alla scoperta di The House of Suntory. Dojo è stata un'avventura che porterò sempre con me e la vittoria mi ha dato una grande gioia».

Gli altri finalisti della Kaizen Competition 2025



Questi gli altri sette professionisti della mixology protagonisti della finale: César Araujo, bar manager del Bob di Milano; Vito Laselva, bar manager del Kanpai di Milano; Simone Sacco, bartender del Piano35 di Torino; Marco Caffù, bartender del Gallia di Milano; Alan Sozzi, bartender de The Seen di Roma; Vasyl Voloshchuk, head bartender dello Zuma di Roma; Michelangelo Pierluigi, bartender de The St. Regis di Roma. La giuria era formata da Sossio Del Prete (BeefBar Global e bar manager di Rumore, Milano), Francesco Basei (area manager Stock Spirits) ed Ernesto Brambilla (giornalista di Bargiornale, storica rivista milanese di riferimento per il mondo dei bar).

Giuliana Giancano insieme agli altri finalisti della Kaizen Competition 2025

Concludiamo con la descrizione che Giuliana Giancano ha dato del proprio cocktail: «Shibumi è eleganza discreta e naturale, qualcosa che non grida ma sussurra. Un concetto legato a una sofisticazione che non ha bisogno di apparire: ha a che fare col piacere silenzioso e pacato che nasce da qualcosa di semplice e profondo. In ambito gustativo, Shibumi può riferirsi a un sapore o a un'esperienza complessa e bilanciata, senza eccessi di dolcezza, acidità, sapidità o umami ma che con eleganza li comprenda tutti».

La ricetta di Giuliana Giancano, vincitrice della Kaizen Competition 2025

Ingredienti:

45 ml Haku, vodka al rafano;

30 ml cordiale di kombu dashi, miso e shiitake;

60 ml Genmaicha (tè verde giapponese) e yuzu kosho (condimento giapponese).

Preparazione tecnica:

Carbonazione diretta.

Shibumi, il cocktail ideato da Giuliana Giancano

Bicchiere:

Highball.

Abbinamento culinario: