La pasticceria non è solo un mestiere, ma un'arte che racconta storie, tradizioni e identità. Questo è il messaggio che, da Presidente della Confederazione Pasticceri Italiani (Conpait), intendo trasmettere, sottolineando l'importanza per i pasticceri di partecipare attivamente anche a eventi culturali.

Conpait: anche i pasticceri devono promuovere la cultura italiana nel mondo

Un ponte tra gusto e patrimonio

Secondo Conpait, la pasticceria rappresenta un ponte tra il gusto e la cultura, unendo sapori e creatività con il patrimonio storico e artistico del nostro Paese. Ogni dolce è un'opera d'arte che parla della nostra terra, delle nostre radici e delle nostre emozioni. Partecipare a eventi culturali non solo valorizza il lavoro dei pasticceri, ma permette anche di promuovere l'eccellenza italiana in contesti nuovi e stimolanti.

Un esempio recente è stata la partecipazione dei nostri pasticceri al Festival delle Arti "La Primavera della Bellezza", tenutosi nella suggestiva cornice del Castello Aragonese di Reggio Calabria. Durante l'evento, i maestri pasticceri hanno condiviso con il pubblico non solo i segreti della loro arte, ma anche la passione e l'impegno che rendono unica la pasticceria italiana. Questi momenti sono fondamentali per creare connessioni autentiche tra il mondo dolciario e quello culturale.

Pasticceri come ambasciatori culturali

Essere presenti in questi contesti significa non solo celebrare la bellezza del nostro lavoro, ma anche contribuire a un dialogo più ampio che coinvolge arte, tradizione e contemporaneità. La visione di Conpait è chiara: i pasticceri non devono limitarsi a essere artigiani del gusto, ma diventare ambasciatori della cultura italiana nel mondo.

In un'epoca in cui la globalizzazione rischia di appiattire le diversità, eventi come questi rappresentano un'opportunità unica per riaffermare l'identità e l'eccellenza del nostro Paese. Non meno importante è il legame sempre più stretto tra i maestri pasticceri e le scuole, coinvolgendo attivamente gli studenti in iniziative che promuovano la creatività e la professionalità nel settore dolciario.

Giovani, creatività e cultura

Questa collaborazione rappresenta un'opportunità unica per i giovani di avvicinarsi al mondo della pasticceria, non solo come mestiere, ma come arte e cultura. L'incontro tra pasticceri e studenti è un abbraccio simbolico che unisce esperienza e futuro, tradizione e innovazione. Investire nei giovani significa portare avanti l'eccellenza italiana: arricchisce la loro formazione e contribuisce a rafforzare l'identità culturale e artistica della pasticceria italiana. È un investimento nel futuro, che celebra la bellezza del nostro lavoro e la passione che lo rende unico.