Il mondo della pizza è in continua evoluzione, e con esso cambia anche il modo di vivere l'esperienza a tavola. Questo secondo appuntamento con l'editoriale di Italia a Tavola è dedicato a una delle ultime attività dell'Associazione verace pizza napoletana (Avpn), nonché a uno dei grandi temi del mondo dell'arte bianca: l'abbinamento.

Pairing Pizza Napoletana: il progetto di Avpn e Ais per abbinare pizza e vino

Da birra a vino: il cambiamento nell'immaginario collettivo

Nell'immaginario collettivo, la pizza è quasi sempre stata associata a una buona birra, una scelta di gusto ma spesso una consuetudine che non lasciava spazio ad alternative. Negli ultimi anni, però, qualcosa è cambiato. Nasce così il progetto Pairing Pizza Napoletana, un'iniziativa che ci vede al fianco di Ais Italia per mettere in luce le potenzialità del duo pizza-vino e delineare un nuovo modo di concepire l'abbinamento.

Un connubio tra gusto e identità territoriale

L'obiettivo è proporre un abbinamento che coniughi piacevolezza del gusto e valorizzazione dell'identità culinaria territoriale. E quale modo migliore per farlo, se non insieme ai due prodotti più rappresentativi del nostro Paese: pizza e vino? Una combinazione sempre più apprezzata tanto nella ristorazione italiana quanto nei locali di tutto il mondo.

Oggi, le carte dei vini di un numero sempre maggiore di pizzerie non hanno nulla da invidiare a quelle dei grandi ristoranti. Questo testimonia la costante evoluzione del settore, sempre più in grado di proporre selezioni di etichette accurate e soddisfare una clientela sempre più esigente.

La pizzeria del futuro secondo Avpn

Un luogo dove la qualità si misura non solo negli impasti, nella scelta degli ingredienti e nella maestria del pizzaiolo, ma anche nella cura del servizio e nell'attenzione all'abbinamento. È così che noi di Avpn immaginiamo la pizzeria del futuro. Per questo, abbiamo dato il via a questo percorso che non poteva che iniziare a Vinitaly, tempio dell'enologia internazionale, dove lo scorso 7 aprile abbiamo firmato il progetto tracciando la rotta con l'obiettivo di definire una metodologia universale in materia di abbinamento pizza-vino.

Una sinergia che coinvolge tutta la Penisola

Un progetto partito tempo fa con Ais Campania ma che, grazie alla sinergia tra i brand ambassador dell'Associazione e i presidenti regionali di Ais Italia, coinvolgerà tutta la Penisola. Ciò permetterà ai pizzaioli di ogni regione di valorizzare le proprie denominazioni e offrire ai clienti una nuova esperienza di degustazione.

Pairing Pizza Napoletana è un progetto pensato per i pizzaioli, come strumento per valorizzare i sapori del proprio territorio e rendere più completa l'esperienza del cliente. Ma è anche rivolto al consumatore, offrendo la possibilità di sperimentare nuove combinazioni e dimostrare quanto la pizza meriti un dialogo col vino.

Un progetto italiano con uno sguardo internazionale

Un progetto tutto italiano, ma che guarda già oltre. In linea con il respiro internazionale della nostra Associazione, vogliamo migliorare la qualità dell'abbinamento in tutte le pizzerie Avpn, oggi più di 1100 in tutti i continenti. Vogliamo dimostrare come la pizza sia in grado di interagire con un prodotto complesso e ricco di sfumature come il vino, sorprendendo i palati di tutto il mondo.