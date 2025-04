È il nostro primo appuntamento con l’editoriale di Italia a Tavola, iniziamo quindi con le presentazioni. Sono Antonio Pace, presidente dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, realtà ambasciatrice della pizza napoletana che da oltre 40 anni si dedica alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione di questa straordinaria eccellenza.

Avpn: 40 anni di vera pizza napoletana, tra tutela e formazione internazionale

Dal 1984 una missione: tutelare l’autenticità della pizza

Era il 3 luglio 1984 quando un gruppo di maestri pizzaioli, tra cui il sottoscritto, diede vita all’Associazione Verace Pizza Napoletana. Così iniziò questa grande avventura che oggi riunisce più di 1.100 pizzerie associate in 61 Paesi in tutti i continenti, accomunate dal desiderio di promuovere la tradizione e preservare l’autenticità della pizza napoletana nel pieno rispetto del disciplinare.

Identità da difendere in un mondo che cambia

Durante questi quarant’anni la percezione della pizza, in Italia e nel mondo, è cambiata molto: ai nostri esordi la pizza veniva vista in un solo modo, oggi invece esistono numerose interpretazioni. Cresce quindi sempre più la necessità di preservarne l’identità. L’Associazione Verace Pizza Napoletana è nata con un duplice obiettivo: tutelare la napoletanità della pizza e divulgare la sua corretta preparazione in tutto il mondo. Questo impegno è la chiave che ci ha permesso di arrivare fino a qui.

La pizza come simbolo globale

Oggi la pizza è un fenomeno globale: si stima che ogni anno vengano vendute circa 5 miliardi di pizze nel mondo, per un fatturato superiore a 148 miliardi di dollari. Dati che confermano l’assoluta sovranità della pizza nel panorama gastronomico mondiale. Da un lato c’è una forte propensione internazionale, dall’altro il legame con le radici: è questa la direzione che noi di AVPN portiamo avanti con una formazione attenta e rigorosa, grazie alle nostre 12 scuole in tutto il mondo e ad altre 7 scuole affiliate che seguono il nostro programma didattico.

Formazione e rispetto del disciplinare

Insegnare la verace pizza napoletana significa diffondere un sapere antico, fatto di pochi passaggi essenziali che richiedono maestria e rispetto della tradizione. È proprio questa attenzione alla tecnica unita alla conoscenza delle materie prime il segreto di un prodotto che ha oltre 250 anni di storia e che continua ad essere apprezzato e rispettato in tutto il mondo.

La pizza napoletana come patrimonio culturale

Notare come la pizza napoletana abbia una propria identità ben definita anche oltre i confini nazionali è per noi motivo di grande orgoglio e rappresenta la cartina tornasole del nostro impegno. La napoletana non è necessariamente la pizza più buona, ma è certamente diversa e per questo va tutelata, al fine di comunicarne al meglio l’unicità.