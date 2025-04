L'analisi della situazione geopolitica attuale, in particolare riguardo al conflitto tra Ucraina e Russia, mette in evidenza non solo le conseguenze devastanti della guerra, ma anche le dinamiche di potere che la caratterizzano. La recente telefonata tra Trump e Putin, nel contesto di un possibile cessate il fuoco, solleva interrogativi non solo sulle reali intenzioni dei leader coinvolti, ma anche sul ruolo dei governi e delle istituzioni internazionali nel garantire pace e stabilità.

Fic e il modello partecipativo: trasparenza e democrazia contro l’autoritarismo

Il ritorno di Trump e le logiche del potere

Trump, da quando si è nuovamente insediato alla Casa Bianca, ha mostrato al mondo un’attitudine fatta di arroganza e mancanza di rispetto per gli altri. Un comportamento tipico di quei ricchi personaggi abituati a ostentare autorità, potere economico e una presunta onniscienza.

Interessi geopolitici e sovranità negata

Il fatto che la sovranità e i diritti di uno Stato vengano trascurati in nome di interessi economici e geopolitici è una questione di estrema rilevanza. La questione delle "Terre Rare" in Ucraina, e la volontà di Putin di mantenere il controllo sui territori occupati, sono sintomi di un gioco di potere che spesso ignora le sofferenze umane e le leggi internazionali. Questo ha anche evidenziato le debolezze dell’Europa, che dimostra di avere poco potere nei contesti mondiali.

Trasparenza e partecipazione: il modello Federcuochi

Passando attraverso la mia esperienza come Presidente della Federcuochi, trovo spunto per una riflessione su un interessante contrasto. L’enfasi su trasparenza, democrazia e coinvolgimento attivo dei membri è fondamentale, soprattutto in un contesto in cui le dinamiche di potere possono facilmente degenerare in autoritarismo. L’idea di un’associazione “aperta” al dialogo e al confronto costruttivo è un valore importante, che può fungere da modello per altri contesti.

Il potere e i suoi rischi: dalla politica alla società civile

La citazione di un vecchio politico del passato, “Il potere logora chi non ce l'ha”, riflette una verità profonda sulla natura del potere e della sua gestione. Viviamo in un mondo in cui le strutture di potere sono spesso fragili e suscettibili ad abusi, se non addirittura a forme gravi di corruzione. Un esempio è il recente arresto del Sindaco di Istanbul.

Un modello inclusivo e democratico per governare

Il mio approccio alla guida della Fic, inclusivo e democratico, rappresenta un’aspettativa necessaria per la credibilità e l’autorevolezza dell’Ente stesso, oltre che per la mia responsabilità personale come Presidente in carica. È fondamentale, come lo è per la Fic e per tutte le organizzazioni e associazioni, impegnarsi a promuovere la partecipazione attiva, il rispetto reciproco, e lavorare sempre all’insegna della condivisione, della democrazia e della trasparenza. Solo così potremo aspirare a una società con rapporti più equi, giusti, lontana da logiche di potere distruttive che causano contrasti, maldicenze, e divisioni, anche tra persone che indossano la stessa divisa e condividono gli stessi scopi sociali.