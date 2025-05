In Italia si stima che circa il 50% della popolazione sia intollerante al lattosio, anche se non tutti manifestano sintomi. Si evince inoltre dagli studi che l’enzima lattasi sia carente in più della metà della popolazione mondiale (circa il 70%), pur variando in base all’etnia. Non vi sono particolari differenze di incidenza tra sesso maschile e femminile.

Dolci e piatti salati senza lattosio: è possibile con la panna Debic 35%

Cos’è il lattosio e dove si trova

Il lattosio è il principale zucchero del latte: ne rappresenta il 98%. È presente in quello di mucca, di capra, di asina, nel latte materno e nei prodotti lattiero-caseari derivati. La principale terapia consiste nell’esclusione o riduzione delle fonti di lattosio dalla dieta per un periodo transitorio o permanente a seconda della forma di intolleranza.

Il mercato dei prodotti “free from”

Su questa linea sono anni ormai che il mercato ”free from” si sta consolidando e la proposta dei prodotti senza lattosio è sempre più ricca di referenze. I consumatori possono scegliere latte, formaggi e latticini senza lattosio, ma anche prodotti che non contengono latticini, con ricette innovative, che consentono di non dover rinunciare a nulla, gusto compreso.

Un’opportunità per i professionisti della cucina

Tra le persone che seguono una dieta priva di lattosio non vi sono solo gli intolleranti, ma anche chi ha deciso di limitare il consumo di prodotti di origine animale. E non sono pochi. Per i professionisti della cucina si è aperto un fronte stimolante, alimentato da una domanda sempre più ampia e compatta che chiede di soddisfare le proprie esigenze a tutto pasto.

Nello specifico, pensiamo solo al peso che può avere il dessert in questo contesto. Un mondo di opportunità che si apre per chi crea i dolci e per chi se li gode senza pensieri e preoccupazioni. Uno sconfinato orizzonte di gusto e benessere.

Il segreto dello chef: non bollire mai la panna

Oggi sotto la lente osserviamo una panna multifunzionale che si può sostituire alla classica senza compromessi. Non a caso la ricetta che presentiamo è multipla.

Il dessert completo: Panna cotta al lampone

Un suggerimento di fondo è quello di non portare mai a bollore la panna, ma al massimo riscaldarla, se necessario; le alte temperature rovinano la composizione organolettica del prodotto. Seguendo questa prassi si migliorerà il gusto finale e la rotondità del gusto.

Il consiglio dello chef: Debic Panna 35% Senza lattosio

Debic Panna 35% Senza Lattosio è una panna multiuso da montare, adatta sia per l’utilizzo in pasticceria sia per la ristorazione. In una società dove una consistente fetta della popolazione risulta intollerante al lattosio, la nascita di questo nuovo prodotto firmato Debic è ideale per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali dei consumatori.

Debic Panna 35% Senza lattosio

Debic Panna 35% Senza Lattosio si contraddistingue per la consistenza cremosa e l’ottima tenuta. Risulta versatile e adatta a diversi utilizzi: è ideale per la preparazione di chantilly, torte, semifreddi e guarnizioni.

La sua capacità di sviluppare un elevato volume conferisce al gelato una consistenza vellutata e un’ottima spatolabilità magnificando il gusto del latte. Raffinata e delicata sui primi piatti, saporita su secondi e verdure, Debic Panna 35% Senza Lattosio è in grado di esaltare il sapore dei singoli ingredienti mantenendo il sapore naturale del latte, senza la presenza di lattosio.