Foodart Trends, chef Buscicchio protagonista a Palermo con le “Proteine evolute”

Giovedì 15 maggio alle 15.30 alla Gambero Rosso Academy di Palermo si torna a parlare di cucina del futuro, e lo si fa con un protagonista d'eccezione: lo chef Giuseppe Buscicchio. Sarà lui a guidare il nuovo appuntamento del progetto “Foodart Trends - Il menu del futuro” di Unilever Food Solutions, dedicato stavolta alle “Proteine evolute”. L'evento è aperto a tutti, in presenza oppure in streaming gratuito (previa iscrizione).

Lo chef Giuseppe Buscicchio

Buscicchio, ricordiamo, è executive chef di Unilever Food Solutions, ma soprattutto è uno di quegli chef che non cercano scorciatoie. Ha lavorato in strutture di altissimo livello - come il Four Seasons Hotel di Milano - e si è formato con maestri del calibro di Raffaele De Giuseppe e Sergio Mei. Oggi, oltre a essere un professionista solido e concreto, insegna nei corsi di cucina e continua a portare avanti una cucina che rispetta le materie prime e punta tutto sull'equilibrio dei sapori.

Foodart Trends, perché è stato scelto Buscicchio e cosa porterà all'incontro

All'interno del progetto “Foodart Trends”, in cui otto chef raccontano otto tendenze globali per il futuro della ristorazione, Buscicchio è stato scelto, come detto, per interpretare quella delle “Proteine Evolute”. E lo fa con una visione molto chiara: «Per "Proteine evolute" intendo fonti proteiche alternative a quelle di carne e pesce tradizionali. Oltre ai legumi e ai cereali, mi piace esplorare proteine meno comuni come le lumache, ingredienti regionali e prodotti fermentati».

Le Lumache Bbq di Giuseppe Buscicchio

Un tema che affronta anche da un punto di vista pratico e molto concreto: «Tra questi ci sono legumi fermentati di ispirazione asiatica, che durante il processo di fermentazione acquisiscono gusti e consistenze nuove. Si può poi spaziare anche verso le proteine derivate dal latte, come i formaggi, che in Italia vantano un'incredibile varietà, e dalle uova, non solo di gallina ma anche di quaglia, molto apprezzate in cucina». Durante la sua masterclass, Buscicchio porterà tre piatti che sintetizzano alla perfezione la sua idea di proteine evolute: “Barbabietola alla cenere”, “Raviolo uovo, asparagi e tartufo” e “Lumache Bbq”. Una dimostrazione pensata per stimolare riflessioni e ispirare chi lavora ogni giorno in cucina, ma anche chi semplicemente ama il cibo e guarda con curiosità a ciò che sta cambiando nel mondo della ristorazione.

Foodart Trends, dove seguire la diretta dell'incontro con Buscicchio

Chi non potrà seguire la diretta o partecipare dal vivo all'appuntamento del 15 maggio potrà comunque rivedere l'evento, così come gli altri sette, grazie alla disponibilità on demand offerta da Unilever Food Solutions a questo link. Per iscriversi alla diretta streaming del 15 maggio con Buscicchio, invece, clicca qui.