Tra estetica e sostanza: la pasticceria di Debora Vena con Panna Excellence

Coniugare eccellenza tecnica, estetica e gusto: è questa la sfida quotidiana dei professionisti della pasticceria da ristorazione, una sfida che Elle & Vire Professionnel® supporta da sempre offrendo ingredienti affidabili, performanti e ispiranti, come Panna Excellence, prodotto di punta della prestigiosa azienda normanna. Una vera “panna delle panne”, protagonista decisiva di molte creazioni che chiudono in bellezza un’esperienza gastronomica.

Dentro il laboratorio: il progetto “Dietro le quinte del dessert”

Nel corso del 2025, la rubrica “Dietro le quinte del dessert” entra nei laboratori e nelle cucine di chi vive questa realtà ogni giorno, per raccontare non solo i dessert, ma anche la filosofia, la progettualità e la visione che li generano. Un percorso fatto di scelte, tecnica e passione. Un viaggio tra estetica e sostanza, dove la cura per il dettaglio e la qualità delle materie prime diventano il cuore pulsante di un mestiere complesso e affascinante.

Debora Vena: dolci su misura per la ristorazione

Ad aprire questa nuova serie è Debora Vena, pastry chef e imprenditrice veronese dalla spiccata sensibilità creativa, fondatrice del laboratorio Chocolat. La sua è una pasticceria su misura, pensata per il mondo della ristorazione: ogni proposta nasce in collaborazione con lo chef, su progetto, senza catalogo, con l’obiettivo di interpretare lo stile di ciascun cliente in modo unico e coerente. «Creo dolci per gli chef - ci racconta - ogni proposta nasce da un confronto, da un’analisi attenta del contesto e del committente. È un lavoro stimolante perché permette di entrare in relazione con professionisti di grande valore e di dar forma a progetti unici, irripetibili».

Innovazione e qualità in laboratorio

Nel suo laboratorio di ultima generazione, Debora guida un team affiatato di dodici persone e lavora con grande attenzione alla qualità e all’organizzazione, valorizzando materie prime d’eccellenza come Panna Excellence, che utilizza per la sua leggerezza sorprendente, la texture impeccabile e il gusto autentico, “appagante per i sensi”, come ama definirla. Formata a CastAlimenti e oggi Ambasciatrice Elle & Vire Professionnel®, Debora Vena rappresenta un esempio virtuoso di artigianalità moderna: radicata nella tradizione, ma sempre in dialogo con le esigenze contemporanee dell’alta ristorazione.

L'impegno di Elle & Vire Professionnel®

Elle & Vire Professionnel® si impegna costantemente nel raggiungimento dell’eccellenza, attraverso la massima cura in ogni fase della filiera: dall’attenzione verso gli allevatori francesi con cui collabora e gli animali al pascolo nei verdi appezzamenti del bocage francese, fino ai professionisti, fornendo loro prodotti performanti, autentici, dal sapore genuino e inconfondibile.

Non a caso, il suo prodotto di punta si chiama proprio Excellence e questa profonda cura e passione si riconosce in ogni aspetto dei prodotti Elle & Vire Professionnel®.

Qual è la tua visione di “pasticceria” e cosa significa per te eccellenza?

L’eccellenza per me è un valore fondamentale, che va di pari passo con la cura. La mia idea di pasticceria nasce dalla passione e dal rispetto: per le materie prime, per il lavoro del pasticcere, e per ogni dettaglio. Ogni preparazione è una somma di attenzioni, e questo richiede consapevolezza in ogni fase. Elle & Vire Professionnel® incarna questo concetto in modo esemplare: la loro eccellenza nasce da lontano, parte dai pascoli francesi e arriva intatta fino alle nostre mani, in laboratorio. È un esempio concreto di filiera virtuosa e di passione tangibile, che si riflette anche nel risultato finale al palato.

Quali sono gli aspetti importanti nella gestione delle preparazioni per garantire efficienza e risultati di elevata qualità, regolari e costanti? Come organizzi lo stoccaggio e la preparazione, dagli ingredienti ai vari passaggi, per ottimizzare i tempi e ridurre gli sprechi?

Per noi è fondamentale una struttura organizzativa precisa. Non lavoriamo su stock, ma su ordinazione, perciò ogni richiesta è un progetto a sé. Questo implica rigore, chiarezza e rispetto delle regole. La catena del freddo è un pilastro: ci permette di pianificare i tempi e ottimizzare la conservazione. Produciamo basi comuni - da forno, da assemblare - e poi differenziamo i dessert in base alle esigenze del singolo cliente. Non abbiamo un catalogo: interpretiamo lo stile dello Chef e lo traduciamo in dolce. È un lavoro sartoriale, che richiede metodo e ascolto.

Panna Excellence è un ingrediente chiave nei tuoi dessert. Quali sono i plus organolettici e tecnici che apprezzi di più e come incide sulla qualità delle tue preparazioni?

Panna Excellence è una signora panna. Leggera, costante, performante, dal gusto inconfondibile. Tecnicamente è impeccabile: ha un aumento di volume del 2,7%, tra i più alti in assoluto, ma ciò che mi colpisce davvero è la sua texture. Anche in abbinamento con componenti acide mantiene una struttura liscia e piacevole. In fase di congelamento e scongelamento resta stabile, performante. È un ingrediente che sa essere protagonista ma anche discreto, capace di esaltare senza sovrastare. Con una leggerezza al palato che non ti aspetti da una panna. E poi, è semplicemente buonissima. Appaga i sensi. E questo, per me, è imprescindibile.

La gestione della brigata è essenziale per il successo di una cucina o una pasticceria. Come strutturi il lavoro del tuo team per garantire precisione e sinergia in ogni fase della produzione?

Abbiamo un laboratorio molto grande e all’avanguardia, una struttura che ci permette di lavorare al meglio. Siamo in 12: una squadra affiatata, motivata, che condivide una visione chiara. I miei ragazzi sono come i miei occhi: hanno interiorizzato il valore della qualità e della serietà. Anche il packaging è parte del nostro linguaggio: il cliente riceve scatole impilate con ordine, coerenza, bellezza. Siamo e vogliamo restare un laboratorio artigianale, con un’etica ben definita. Abbiamo anche rifiutato grandi quantitativi per restare fedeli a questa filosofia. Non è un passo indietro, è la direzione che abbiamo scelto”.

Raccontaci il tuo dessert, in quali componenti è stata utilizzata Panna Excellence e perché?

Colibrì è una monoporzione elegante, dai colori vivaci, pensata per stupire con equilibrio. Alla base, una frolla sottilissima al cacao; sopra, una mousse delicata al French Cream Cheese e Panna Excellence, con un inserto morbido di biscuit al cioccolato senza farina. Il tutto è avvolto da una glassa a specchio viola, decorata con Chantilly, frutta fresca e petali di fiori eduli. La mousse è l’elemento chiave: Panna Excellence le dona leggerezza, sofficità, un gusto fresco e avvolgente. Il dessert è alto solo 1 cm e mezzo, per favorire il servizio al ristorante: si gestisce meglio il passaggio da -18°C a +4°C, senza compromettere la qualità. La base è fissa, ma la finitura cambia con la stagione. È un dessert su misura, come tutto il nostro lavoro.

