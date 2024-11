 Panna Excellence: eccellenza nelle performance e nei risultati

La panna è uno degli ingredienti più amati e utilizzati in cucina e pasticceria, non solo per la sua incredibile versatilità ma anche per la sua capacità di esaltare piatti e dessert, rendendo ogni creazione unica. Per i professionisti, la panna è un alleato indispensabile, perciò è importante scegliere un prodotto dalle qualità organolettiche eccezionali, che si distingua per performance costanti e risultati impeccabili, consentendo una lavorazione facile e una resa eccellente. Panna Excellence 35% m.g. Elle & Vire Professionnel® risponde perfettamente a queste esigenze: per questo viene considerata “la panna delle panne” dai migliori chef e pastry chef, consapevoli che l’accurata ricerca delle migliori materie prime si riflette nell’elevata qualità dei piatti.

Panna Excellence, la panna delle panne

Panna Excellence, l’eccellenza che nasce in Normandia

Panna Excellence nasce nel cuore della Normandia, un territorio unico per la qualità del latte prodotto: infatti, qui le mucche pascolano nei prati almeno 210 giorni l’anno, nutrendosi dell’erba fresca di questa zona, dalle ottime caratteristiche nutritive. La panna realizzata con questo latte, raccolto a meno di 110 km dagli stabilimenti produttivi, presenta proteine di altissima qualità: il risultato è un prodotto dalle eccellenti prestazioni in termini di lavorabilità e resa.

I pascoli della Normandia dove nasce Panna Excellence

Excellence, una panna che rispetta la natura

In Panna Excellence si riverbera tutta la naturalezza di un approccio che rispetta la biodiversità: la produzione segue una filosofia ecologica e responsabile, rispettando le risorse naturali ed evitando sprechi. Elle & Vire® ha da sempre scelto di lavorare in modo etico e sostenibile, adottando pratiche che garantiscono il benessere degli animali, lavorando esclusivamente con produttori di latte che sottoscrivano la “Carta delle migliori pratiche per l’allevamento degli animali”. Un impegno che si riflette non solo nel prodotto finale, ma anche nel processo che lo genera.

La Normandia, regione francese in cui nasce Panna Excellence

Panna Excellence, il buon gusto della panna fresca in un prodotto UHT

Ciò che rende Panna Excellence veramente speciale non è solo la sua origine, ma anche il processo di produzione all’avanguardia. L’esclusivo know-how e l’esperienza unica nella produzione lattiera di Elle & Vire®, con un processo di sterilizzazione UHT all’avanguardia, fanno sì che conservi le caratteristiche della panna fresca: infatti, presenta un gusto fresco e autentico, conferendo a piatti e dessert un sapore unico e inconfondibile. Allo stesso tempo, è estremamente facile da lavorare: non si separa quando viene scaldata e non cambia gusto, mantenendo una bella struttura e tenuta – tutte caratteristiche importanti per una cucina di alta qualità.

Panna Excellence, la promessa di performance eccellenti

Nel mondo della cucina professionale, la versatilità è un fattore fondamentale. Panna Excellence si distingue non solo per il suo gusto autentico, ma anche per le sue straordinarie performance in cucina. Grazie alla sua capacità di montare fino a 2,7 volte il volume iniziale, è ideale per realizzare mousse, creme e panna montata con una tenuta perfetta per 24 ore a +4°C. Non solo: la panna non si separa quando viene scaldata e mantiene intatta la sua consistenza, senza alterare il gusto. È perfetta per essere incorporata in preparazioni con ingredienti acidi, senza perdere volume o struttura. Queste caratteristiche fanno di Panna Excellence un alleato per chef e pastry chef, che possono contare su un prodotto che risponde alle esigenze di alta cucina con prestazioni costanti e risultati di livello superiore.

La monoporzione di Saint-Honoré Tourbillon di Nicolas Boussin e Kevin Zwygart

Panna Excellence a fianco di Chef e Pastry Chef

Panna Excellence è più di un ingrediente: è una promessa mantenuta da Elle & Vire® agli chef e pastry chef di tutto il mondo. Ogni prodotto è pensato per supportare la creatività e l’innovazione dei professionisti, permettendo loro di raggiungere ogni giorno l’eccellenza. Con Panna Excellence, i piatti diventano vere e proprie opere d’arte, in cui ogni ingrediente racconta la sua storia.

Lasciati ispirare dalle ricette degli chef e pastry chef di Elle & Vire Professionnel® sul sito www.elle-et-vire.it e sulla pagina Instagram @elleetvirepro_it.