Frittura ad aria nelle cucine professionali, vantaggi economici e grande qualità

La frittura ad aria si sta affermando anche nel settore della ristorazione professionale per i numerosi vantaggi che offre. Questo tipo di frittura è divenuta sempre più popolare nelle cucine casalinghe ma sta ora acquisendo una dignità particolare anche a più alto livello.

Molteplici ricette possibili con una friggitrice ad aria

Oltre a ridurre l'uso di olio, migliora la sicurezza, ottimizza i costi e mantiene elevata la qualità del cibo.

Come funziona la frittura ad aria e perché conviene

Questo metodo di cottura utilizza la circolazione di aria calda ad alta velocità per cuocere gli alimenti, ottenendo una superficie croccante senza necessità di immersione nell’olio. Dal punto di vista nutrizionale, i benefici sono molteplici: cibi con meno grassi, meno calorie e un sapore più intenso.

Nelle cucine professionali, l’eliminazione dell’olio comporta un abbattimento dei rischi di ustioni e incendi, frequenti negli ambienti dove si utilizza una friggitrice tradizionale. Inoltre, si riduce la presenza di grasso nell’aria, e questo comporta un miglioramento della qualità dell’ambiente lavorativo limitando i cattivi odori.

L’assenza di olio, a sua volta, permette un risparmio economico significativo su acquisto, stoccaggio e smaltimento dei grassi.

Una frittura senza olio più salutare ma comunque gustosa

La gestione della cucina diventa più semplice, efficiente e sostenibile, anche in contesti con alti volumi di produzione come dei ristoranti.

Tecnologia iCombi Pro: performance elevate nella frittura ad aria

Grazie alle soluzioni RATIONAL, come il forno combinato iCombi Pro, la frittura ad aria può essere integrata facilmente nei flussi di lavoro quotidiani. Con l’accessorio CombiFry, l’aria calda cuoce uniformemente ogni porzione, garantendo risultati costanti e croccantezza perfetta.

La frittura ad aria si adatta perfettamente a ristoranti à la carte, mense scolastiche, case di riposo e impianti sportivi. Grazie all’intelligenza integrata, le attrezzature RATIONAL regolano automaticamente tempo e temperatura di cottura, anche in base al caricoe alla tipologia di alimento. Si semplificano così le operazioni anche per il personale meno esperto.

iCombi Pro per una frittura ad aria perfetta

Come spiega Lilly-Marie Schmidt, Direttrice Food & Packaging Supplier Management di RATIONAL. «Il principale vantaggio è proprio l’eliminazione dell’olio: si risparmia sull'acquisto, sulla conservazione e sullo smaltimento del grasso di frittura, riducendo al contempo rischi per la salute e per la sicurezza.

Ma non solo: la qualità del cibo risulta più costante, dal momento che non dipende più dalla pregevolezza dell'olio utilizzato. «Senza il grasso a coprire aromi e colori, il sapore naturale degli alimenti si percepisce meglio», aggiunge Lilly-Marie Schmidt.

Oltre a migliorare la qualità nutrizionale dei piatti, la frittura ad aria con iCombi Pro rappresenta una soluzione pratica, sicura ed economica, in linea con le esigenze di una ristorazione efficiente, sostenibile e attenta alla salute.