“Rinascimento del Gusto”, Luca Mannori è il Pasticcere dell’anno 2025

Il “Rinascimento del Gusto” è stato il tema del terzo seminario pubblico degli Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana (Apei), associazione presieduta da Iginio Massari. Si è svolto, e non poteva essere altrimenti, a Firenze Chiostro di Santa Maria Novella.

Luca Mannori, Pasticcere dell'anno 2025, con Iginio Massari, presidente Apei

Seminario Apei nella patria dei mestieri artigianali

Un evento di grande richiamo: taglio del nastro il 18 maggio con la sindaca del capoluogo Toscano Sara Funaro. «Oggi celebriamo la bellezza e il gusto in una città che è sinonimo di storia, arte e mestieri artigianali», ha sottolineato. E, rivolta alle decine di maestri pasticceri, ha puntualizzato: «Siete i nostri artigiani del gusto».

Il taglio del nastro: Iginio Massari, la sindaca di Firenze Sara Funaro e Aldo Cursano, presidente Confcommercio Toscana

Seminario Apei, premiate l'eccellenza e l'eleganza dell'arte di Mannori

Nel corso del seminario, il presidente Massari ha nominato “Pasticcere dell’anno 2025” Luca Mannori. Tra le motivazioni del riconoscimento, “eccellenza ed eleganza in ogni sua realizzazione”. Con laboratorio e pasticcera a Prato, Mannori è un artista nel senso più completo del termine. Diploma di percussioni al Coservatorio, nel 1987 rileva l'azienda di famiglia e trasforma una semplice latteria in bar, pasticceria, cioccolateria. La sua ascesa è potente e ritmica.

Arte su arte: i maestri pasticceri Apei in formazione a Firenze

In Italia è stato uno dei primi professionisti a inserire con determinazione il cioccolato sia nella pasticceria che nella produzione di praline, tavolette e spalmabili. Dopo essersi classificato alla selezione per la Coupe du Monde nel 1994, nel 1997 a Lione ha vinto la Coupe du Monde de la Patisserie Valrhona con la Torta Setteveli.

L'affollato Chiostro di Santa Maria Novella

Nel 2008 ha esportato la produzione della “Setteveli” a Tokyo producendo sul posto 10.000 esemplari per una delle più importanti compagnie giapponesi. Dal desiderio di formare le nuove generazioni, nel 2014 è nato il progetto Mannori Open School, uno spazio dedicato alla formazione professionale di giovani pasticceri, cioccolatieri e appassionati di lieviti, dove è presente in prima persona come insegnate. È inoltre docente e consulente di pasticceria e cioccolateria in scuole e aziende di livello internazionale. È membro del Relais Dessert.

Marta Boccanera, vicepresidente Apei

Un riconoscimento speciale è stato tributato anche a Loretta Fanella, maestra pasticceria livornese, “che ha saputo trasferire il suo sogno da stilista in ogni dolce, regalando emozioni vestite di dettagli unici”. Vanta esperienze di alta caratura.

Loretta Fanella con Iginio Massari

Dall’Antica Pesa di Fabio Tacchella a Carlo Cracco, da El Bulli dei Fratelli Adrià all’Enoteca Pinchiorri con Annie Feolde. Miglior Pasticcera d’Italia 2007 (guida Identità Golose), dal 2014 al 2018 ha firmato la carta dessert della Catena Lungarno Collection di Ferragamo a Firenze. Oggi guida a Stagno (Li) il laboratorio Loretta Fanella Pastry Experience.

Seminario Apei, le squadre interpretano il "Rinascimento del Gusto"

Il seminario Apei è stato caratterizzato dalla presenza scenografica lungo il Chiostro di dieci postazioni, dove altrettante squadre di maestri hanno messo in mostra le loro rappresentazioni del “Rinascimento del Gusto”.

La squadra vincitrice con l'opera Il Genio di Leonardo

Opere dolci monumentali e pasticceria mignon dedicata valutate da una giuria composta da stampa e pubblico.

I vincitori Eugenio Morrone, Dario Nuti, Davide Malizia, Marta Boccanera, Felice Venanzi

A trionfare è stata la pièce artistica “Il Genio di Leonardo” e le mignon “Vitruvio” realizzate dal gruppo composto dai maestri Marta Boccanera (vicepresidente Apei), Davide Malizia, Eugenio Morrone, Dario Nuti e Felice Venanzi.

Iginio Massari e Aldo Cursano

Il presidente Apei Iginio Massari ha consegnato un riconoscimento speciale per l’impegno e la serietà professionali, «con stima», ad Aldo Cursano, presidente Confcommercio Toscana e vicario nazionale Fipe Federazione italiana pubblici esercizi.