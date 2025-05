Pasticceria salata: idee estive per feste e aperitivi

Con il mese di giugno sboccia l’estate, ma è anche un periodo che segna tanti appuntamenti gioiosi. Basti pensare solo alla chiusura dell’anno scolastico. Per alcuni scatta la prima tranche di ferie, per altri è il momento di convolare a nozze, senza dimenticare compleanni e la voglia diffusa di fare festa con la bella stagione ormai conclamata.

Nuove opportunità per il settore

Per il nostro settore, escluso il mondo del gelato, le vendite tendono a calare. Il mercato va quindi allargato, mettendo sotto la lente tutte le opportunità offerte dalla stagione della banchettistica. Mettiamo in campo la fantasia con una pasticceria salata in chiave moderna e rivisitata.

Idee creative per la pasticceria salata

Pensiamo a bignè al formaggio o a crostatine salate con mousse al mascarpone o al Philadelphia, condite con pomodorini o sottoli. Appetitose e invitanti le millefoglie salate, così come le code di aragosta farcite con salsa tonnata o insalata russa. E ancora, i panini con paprika e curcuma.

La creatività e la cultura gastronomica vanno a braccetto in una festa di sapori, aromi, profumi e colori. C’è voglia di sole e di gioire, e noi possiamo soddisfare vista, olfatto e palato. Si apre un importante universo su prenotazione, ma per chi, oltre al laboratorio, ha anche il bar, il momento dell’aperitivo si può rivelare decisivo per firmare la propria arte e fidelizzare nuovi consumatori per i mesi futuri.

Un’offerta quattro stagioni

La pasticceria salata vanta un campionario vastissimo di ricette che si possono declinare donando un’identità regionale. Può vivere alla grande tutto l’anno, affiancando la pasticceria dolce. Allargare l’offerta oltre la banchettistica con una nicchia salata in dimensione quattro stagioni può essere un’opzione da tenere a mente per dilatare gli orizzonti e stimolare l’interesse della clientela in ogni fascia d’età.

E non dimentichiamo i bambini. Hanno un palato straordinario, sono curiosi e spesso fanno da traino alla famiglia, sia per la pasticceria dolce che per quella stuzzicante e salata.