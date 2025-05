Cucine a gas H2-ready: tutti i vantaggi dell'alimentazione a idrometano

L'idrometano (o H2Ng) è una miscela composta da gas naturale e idrogeno, progettata per ridurre l'impatto ambientale delle applicazioni che utilizzano combustibili fossili, come le cucine professionali a gas. Questo tipo di alimentazione permette una transizione energetica graduale, senza modificare radicalmente gli impianti o le infrastrutture esistenti. L'idrogeno, elemento chiave della miscela, brucia senza produrre anidride carbonica, contribuendo così a contenere le emissioni climalteranti.

Alimentazione a idrometano per una maggiore sosteniblità

Tra i principali benefici ambientali dell'alimentazione a idrometano vi è quindi la riduzione delle emissioni di CO2. Utilizzando una miscela contenente fino al 20% di idrogeno, è possibile abbattere l'impronta carbonica delle cucine industriali mantenendo elevati standard di performance. Questo approccio è in linea con le direttive europee per la decarbonizzazione. L'Unione europea ha infatti fissato obiettivi ambiziosi per la riduzione delle emissioni: -55% entro il 2030 e neutralità climatica entro il 2050. L'idrogeno rappresenta dunque una delle soluzioni più promettenti. Anche l'Italia ha adottato questa visione, favorendo l'uso di H2Ng (idrometano) per rendere più sostenibili aluni settori strategici, come per esempio la ristorazione.

Nel contesto della ristorazione professionale, l'idrometano rappresenta una soluzione concreta per coniugare sostenibilità ambientale e operatività continuativa. La possibilità di aggiornare i dispositivi esistenti, pronti per l'utilizzo dell'idrogeno (H2-ready) con un semplice aggiornamento software consente di contenere i costi e semplificare l'adeguamento normativo.

Efficienza e compatibilità nei sistemi di cottura professionali

Le cucine a gas progettate per funzionare con idrometano, come i forni professionali iCombi di Rational, offrono efficienza energetica ottimale anche in presenza di miscele con idrogeno. L'aggiornamento software che abilita la funzione H2-ready consente alle apparecchiature di adattarsi automaticamente a questa nuova composizione del combustibile, senza compromettere la qualità della cottura o la sicurezza operativa.

Rational iCombi è compatibile con un‘alimentazione a idrometano

Un vantaggio chiave di questa tecnologia è la compatibilità con le infrastrutture esistenti: non è necessario intervenire con modifiche strutturali su impianti o reti del gas. Questo rende l'adozione del sistema semplice e conveniente per ristoranti, mense e cucine industriali. «H2-ready significa che le unità a gas possono operare con un contenuto di idrogeno fino al 20% in volume nella miscela di gas naturale – una caratteristica che da oggi riguarda tutta la linea iCombi» spiega Enrico Ferri, amministratore delegato di Rational Italia. «In questo modo, i nostri apparecchi sono già pronti ad affrontare le sfide della transizione energetica, offrendo ai professionisti della ristorazione una soluzione solida e sostenibile per il futuro».

Vantaggi dei forni Rational iCombi H2-ready

La linea iCombi Pro e Classic è progettata per affrontare con efficacia le sfide della transizione energetica. Le nuove unità possono funzionare con una miscela fino al 20% di idrogeno, senza compromettere efficienza o affidabilità. Questo aggiornamento assicura:

Compatibilità con miscele H2NG

Nessuna modifica strutturale agli impianti esistenti

Prestazioni costanti anche in nuovi scenari energetici

Attrezzature H2-Ready all'insegna della sostenibilità

Aggiornamento semplice e supporto tecnico garantito

L'abilitazione H2-ready è disponibile in due modalità, automaticamente per le unità connesse alla piattaforma ConnectedCooking, manuale, tramite download da sito ufficiale Rational e installazione via USB. In caso di variazioni nell'alimentazione del gas, i Service Partner Rational provvederanno alla riconfigurazione del sistema, assicurando tempi rapidi e piena continuità operativa. Rendere i forni H2-ready rappresenta per Rational un'azione concreta verso una ristorazione professionale sostenibile. L'aggiornamento software gratuito permette ai professionisti di anticipare le trasformazioni energetiche, investendo in una tecnologia solida, flessibile e orientata al futuro.