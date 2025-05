Cast Alimenti: a Mattia Orso il Premio Ruggero Bauli 2025

A Cast Alimenti è già Natale! O meglio - per non scandalizzare - la scuola di alta formazione nelle arti e tecniche culinarie e nell'hospitality di via Serenissima a Brescia ha ospitato la prima edizione del Premio Ruggero Bauli 2025 (gruppo dolciario veronese nato nel 1922, con 1700 dipendenti e 7 siti produttivi sparsi in tutto il mondo). Un premio nato per celebrare il talento, la creatività e l'impegno delle nuove generazioni di pasticceri. Dieci i pandori finalisti degustati da una giuria di esperti. Sul gradino più alto del podio è salito Mattia Orso, pasticcere marchigiano, di Fermo. La ricetta che ha trionfato è stata quella del Tiramidoro: una rivisitazione del pandoro con il gusto di uno dei più classici dolci italiani, ovvero il tiramisù. Un impasto scuro al caffè farcito con una ganache al mascarpone e l'immancabile spolverata di cacao.

Mattia Orso, il vincitore del Premio Ruggero Bauli 2025

A Mattia Orso 5mila euro e l'accesso ai corsi di Cast Alimenti

Al vincitore sono andati 5mila euro insieme all'accesso ai corsi di alta formazione offerti da Cast. Una menzione speciale è stata assegnata anche a Marcello Lugli, il più giovane dei concorrenti, che ha mostrato talento e impegno portando un prodotto di eccellente qualità. «Siamo orgogliosi di proseguire la collaborazione con Cast - ha detto durante la premiazione Michele Bauli, presidente del gruppo Bauli - e di offrire ai migliori talenti l'occasione per emergere.

«Il nostro impegno per la formazione è costante: dopo il successo della Bauli Patisserie Academy vogliamo continuare a valorizzare la creatività e le competenze dei giovani appassionati di dolci, dando loro la possibilità di mettersi alla prova e di lasciare un segno nel settore. Il nostro progetto ha l'obiettivo di promuovere un'idea di pasticceria innovativa, capace di coniugare tradizione artigianale a processi produttivi industriali» ha concluso.

Mattia Orso: «Ogni mattina inseguo il mio grande sogno: fare il pasticcere»

Un punto di svolta anche per la scuola diretta da Vittorio Santoro e dall'amministratore delegato Cristian Cantaluppi: «Passione e creatività - hanno ricordato entrambi - insieme a rigore e grinta, per noi di Cast, sono "semi di possibilità" che ogni giorno ci impegniamo a far fiorire nei nostri giovani studenti. In questo premio, costruito insieme a Bauli, diventano motore di innovazione e coraggio».

I partecipanti al Premio Ruggero Bauli 2025

Lo stesso coraggio e voglia di fare del vincitore, Mattia Orso, che dice: «Ogni mattina mi alzo e, con la compagnia dell'alba rossastra del sole che sorge, inseguo il mio grande sogno: voglio fare il pasticcere. Ho iniziato a lavorare a 16 anni. Il mondo delle competizioni mi è sempre piaciuto, così ho deciso di mettermi in gioco. I concorsi restano concorsi e possono dare tante soddisfazioni, sicuramente indimenticabili, ma la parte più bella del mio lavoro è regalare un attimo di piacere attraverso un dolce fatto con ingredienti di prima scelta, caratteristica per me imprescindibile quando si parla di pasticceria».