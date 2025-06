Climatizzazione in hotel: ecco come ottimizzare i consumi energetici

Le moderne soluzioni di climatizzazione per hotel e B&B puntano a garantire comfort per il cliente ed efficienza energetica. Sistemi integrati consentono la regolazione automatica della temperatura in base alla presenza degli ospiti, riducendo i consumi fino al 30%. L'uso di pompe di calore, caldaie a condensazione, pellicole antisolari e schermature come Lamisol migliorano il microclima, mentre l'automazione avanzata ottimizza gestione e manutenzione. In questo modo è possibile sia offrire maggior comfort ai clienti, che ridurre i costi legati energetici, adottando inoltre pratiche green.

Climatizzazione, come ridurre i consumi energetici

I sistemi di climatizzazione per le strutture ricettive sono pensati soprattutto per consentire la riduzione dei consumi energetici. C'è l'opportunità di collegare le parti a differenti livelli di temperatura: camere, sale meeting, da pranzo, ristorante, piscine, terme e Spa etc. In questo modo l'ospite in camera può impostare la temperatura desiderata, poi, una volta lasciata la camera, il sistema attiverà l'impostazione di mantenimento della stessa.

I sistemi di climatizzazione per le strutture ricettive sono pensati soprattutto per consentire la riduzione dei consumi energetici

Un accorgimento gestionale usato nei grandi alberghi è l'uso di una tessera elettronica in grado, oltre alla gestione dei servizi di camera, di collegarsi automaticamente al quadro di controllo della reception. In questo modo il sistema sarà in grado di ottimizzare, correggere e suggerire le migliori condizioni climatiche per ogni cliente. Una perfetta integrazione tra i sistemi permette un'ottima gestione della climatizzazione. Da un lato il software gestionale può comunicare lo stato di prenotazione delle camere, consentendo diverse funzioni, come lo spegnimento, mantenimento della climatizzazione a camera invenduta, il pre-raffrescamento o pre-riscaldamento della camera degli arrivi, dall'altro ha la possibilità di comandare i sistemi di climatizzazione, automatizzando ogni operazione, evitando ogni gestione manuale.

Climatizzazione, calcolare l'ottimizzazione dei consumi

È necessario progettare impianti HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning). Sfruttando simulazioni dinamiche il progettista deve calcolare l'ottimizzazione dei consumi energetici per il raffreddamento, riscaldamento e l'acqua calda (ACS). L'analisi si deve concentrare sull'opportunità di implementare soluzioni per il recupero di energia a differenti livelli. Il risparmio energetico è misurabile, ma viene anche premiato da sovvenzioni, agevolazioni statali e regionali.

È necessario progettare impianti HVAC

La soluzione ideale? Un sistema combinato, formato da pompe di calore e caldaie a condensazione per il riscaldamento e la di ACS (acqua calda). I sistemi HVAC tradizionali, utilizzati nelle strutture ricettive, generalmente includono caldaie a condensazione per il riscaldamento e la produzione di acqua calda. Insieme a gruppi frigoriferi aria/acqua servono a garantire un raffreddamento efficiente. È importante sottolineare la differenza nell'efficienza operativa tra caldaie tradizionali e caldaie a condensazione modulanti: queste ultime offrono migliori prestazioni energetiche in condizioni variabili. La soluzione ideale specialmente nei mesi estivi: implementare con pompe di calore reversibili, per produrre acqua calda attraverso il recupero del calore di condensazione.

L’attenzione ai dettagli è cruciale per garantire la sicurezza degli ospiti ed elevati standard di qualità del servizio

Per il sistema HVAC sarebbe perfetto includere un gruppo frigorifero a condensazione ad aria o un'unità frigorifera polivalente, che operi in sinergia con una caldaia a condensazione modulante, alimentata a metano. Questo sistema dovrebbe includere anche un'unità di trattamento d'aria, dotata di recuperatore aeraulico (ricambio dell'aria), per massimizzare l'efficienza energetica e migliorare la qualità dell'aria interna. Per quanto riguarda la produzione di acqua calda sanitaria è fondamentale prevedere un serbatoio chimico a base di perossido di idrogeno, per prevenire la proliferazione di Legionella, grave malattia respiratoria. L'attenzione ai dettagli è cruciale per garantire la sicurezza degli ospiti ed elevati standard di qualità del servizio.

Climatizzazione, soluzioni tecnologiche per l'automazione

STS Hotel, con sede a Piacenza, è specializzata in soluzioni tecnologiche per l'automazione alberghiera. Progetta sistemi integrati per la gestione di camere e accessi e consumi, migliorando l'efficienza energetica e il comfort degli ospiti. L'azienda combina innovazione, sostenibilità e facilità d'uso per strutture di ogni dimensione. Attiva in Italia e all'estero, è un punto di riferimento nel settore hospitality. «STS Hotel offre soluzioni complete per l'automazione e la gestione intelligente delle strutture ricettive. Si rivolge a una clientela professionale e specializzata: architetti, progettisti e system integrator coinvolti in nuove costruzioni o ristrutturazioni nel settore hospitality. Allo stesso tempo, dialoga direttamente con titolari e responsabili di hotel, resort e strutture ricettive che desiderano ottimizzare consumi, gestione e comfort attraverso soluzioni di automazione avanzata», rileva Federico Zucca, responsabile commerciale di STSHotel.

STS Hotel progetta sistemi integrati per la gestione di camere e accessi e consumi

«Il cuore dell'offerta - dice ancora - è un sistema integrato di hardware e software proprietari che consente di monitorare e controllare in tempo reale camere, accessi, luci, riscaldamento, raffrescamento e consumi energetici. L'offerta di STS Hotel non si esaurisce con l'installazione: l'azienda garantisce assistenza tecnica continua, sia in fase di avviamento che durante l'intera vita del sistema. Il supporto comprende aggiornamenti software, manutenzione remota, consulenze tecniche e affiancamento nella gestione quotidiana dell'impianto. Un servizio pensato per assicurare efficienza costante, affidabilità e massima serenità ai gestori della struttura. STS Hotel offre anche una formazione dedicata al gestore dell'hotel e al personale responsabile. L'obiettivo è renderli autonomi nell'uso quotidiano del sistema, tramite sessioni pratiche e materiale formativo personalizzato. Tuttavia, la formazione non sostituisce il servizio di supporto, infatti resta sempre attivo un canale diretto di assistenza, pronto a intervenire in caso di necessità o aggiornamenti futuri. La clientela è composta principalmente da hotel, resort, villaggi turistici e B&B, ma anche da residenze universitarie e strutture ricettive complesse».

I sistemi STS Hotel permettono un risparmio energetico fino al 30%

Quindi conclude: «Negli ultimi tempi si è aperto anche il mercato delle strutture non presidiate e affitta-camere, ma si tratta di una piccola percentuale. I ristoranti non rappresentano il target principale, a meno che non siano integrati in strutture alberghiere dotate del sistema completo. Negli ultimi dieci anni, l'adozione di sistemi di automazione nelle strutture ricettive ha conosciuto una crescita costante, accelerata da esigenze di efficienza energetica, sostenibilità e miglioramento dell'esperienza ospite. La trasformazione è iniziata in modo più marcato intorno al 2010, ma ha avuto una forte spinta post-pandemia, con un'attenzione crescente alla gestione remota e al controllo dei costi. Tuttavia, non tutte le strutture sono ancora dotate di questi sistemi, soprattutto i piccoli B&B e le strutture a gestione familiare. I sistemi STS Hotel permettono un risparmio energetico fino al 30%, grazie al controllo intelligente di luci, climatizzazione e consumi in base alla reale presenza in camera e alla configurazione personalizzata delle aree comuni».

Climatizzazione, le pellicole anti-solari fanno risparmiare

Le pellicole antisolari contribuiscono a mantenere una temperatura interna confortevole nelle strutture turistiche, migliorando il soggiorno agli ospiti. L'installazione di pellicole antisolari permette di ridurre il consumo di energia per il riscaldamento e il raffreddamento, consentendo un risparmio sui costi operativi e una riduzione dell'impatto ambientale. Ideali per aziende, strutture ricettive, centri commerciali, ospedali e scuole dove troviamo vetrate esposte al sole, che creano un elevato effetto serra (surriscaldamento interno degli ambienti). Sono ideali da installare sulle vetrate delle stanze da letto, delle sale ristorante lucernai degli hotel, rendendoli energicamente efficienti.

Le pellicole antisolari contribuiscono a mantenere una temperatura interna confortevole nelle strutture turistiche

Prezzo : Si va da 85,00 a 130,00 €/mq, che vengono installati da tecnici specializzati autorizzati. Per evitare errori nella scelta del tipo di pellicola antisolare idonei, è sconsigliabile l'auto installazione. Non solo un inesperto nella posa in opera potrebbe creare bollicine, imperfezioni o distaccamenti.

: Si va da 85,00 a 130,00 €/mq, che vengono installati da tecnici specializzati autorizzati. Per evitare errori nella scelta del tipo di pellicola antisolare idonei, è sconsigliabile l'auto installazione. Non solo un inesperto nella posa in opera potrebbe creare bollicine, imperfezioni o distaccamenti. Riflessione energetica: dal 70% al 94% in funzione del tipo di vetro esistente e del tipo di pellicola installata. Sono sconsigliate le pellicole da interno, perché poco efficienti. Al contrario, le pellicole da esterni sono molto performanti: Serisolar installa solo prodotti con minimo 10 anni di garanzia.

dal 70% al 94% in funzione del tipo di vetro esistente e del tipo di pellicola installata. Sono sconsigliate le pellicole da interno, perché poco efficienti. Al contrario, le pellicole da esterni sono molto performanti: Serisolar installa solo prodotti con minimo 10 anni di garanzia. Tipologia di pellicole: esistono pellicole con trasmissione luminosa chiara, media, scura. Esistono pellicole antisolari ad effetto specchio oppure pellicole totalmente trasparenti, ideali per vetrine espositive o per mantenere quasi del tutto inalterata la trasmissione e visibilità bidirezionale originaria.

Lamisol di Griesser, un'unica schermatura solare, tre diverse funzioni luminose

Scegliere schermature solari per il mondo del contract vuol dire offrire ai propri ospiti il massimo del comfort termico e visivo. Griesser, azienda svizzera dal 1882 punto di riferimento internazionale per la progettazione della luce naturale, offre differenti soluzioni, tra queste la veneziana Lamisol con struttura composita e fissaggio diretto di ogni lamella ai nastri di orientamento. Grazie all'opzione Reflect le lamelle di Lamisol possono assumere posizioni diverse nello stesso momento: mentre la zona inferiore protegge dall'abbagliamento, la fascia intermedia garantisce una benefica illuminazione diurna e la zona superiore dirige la luce verso l'interno e crea una piacevole sensazione di accoglienza.

Lamisol permette quindi di personalizzare la luce e la temperatura negli interni

Lamisol permette quindi di personalizzare la luce e la temperatura negli interni, elimina riflessi e surriscaldamento e garantisce il massimo della trasparenza visiva e della connessione con l'esterno, con un impatto positivo sul benessere indoor e il risparmio energetico. 150 le varianti cromatiche a disposizione, a cui si aggiungono l'opzione BiColor per colori diversi in interni ed esterni e la possibilità di richieste personalizzate.

Climatizzazione, alcune soluzioni: in città, montagna, zona termale e mare

Ecco alcune soluzioni per la climatizzazione proposte in vari contesti.

Ristorante Berton (Milano)

Andrea Berton con Franco Driusso nel dehors del Ristorante Berton

Il nuovo dehors del ristorante Berton a Porta Nuova è stato progettato per essere utilizzato in tutte le stagioni. Lo studio di architettura ha prestato molta attenzione allo studio del microclima. «Il nuovo dehors del ristorante Berton a Porta Nuova è stato progettato per essere utilizzato in tutte le stagioni, sottolinea Franco Driusso (Driusso Associati Architets). Nel caso specifico si è posta molta attenzione nello studio del microclima interno al fine di massimizzare il benessere dei fruitori. Infatti è dotato di sistemi di riscaldamento radianti, di ventilazione, di tende retrattili in grado di proteggere dall'irraggiamento diretto del sole, ma anche dal vento, coadiuvate da un grande brise soleil(frangi-sole), realizzato in doghe brunite di alluminio che delimitano lo spazio stesso del dehors. In tutto il perimetro sono installati dei vetri stop-sol per ridurre l'effetto dell'irraggiamento solare diretto, grazie alla loro capacità riflessiva e protettiva dal vento, così da creare un elegante effetto visivo interno-esterno. L'accesso al dehors avviene dall'interno, passando attraverso un portale realizzato in Fenix NTM, (materiale con nanotecnologia superficiale che ne consente l'auto-igienizzazione) e dotato d' impianto a lama d'aria per non creare disagio termico tra lo spazio interno e l'esterno. Queste sono alcune delle soluzioni adottate per migliorare il comfort e l'estetica, perché “forma e funzione” devono sempre essere complementari».

Hotel Tritone (Abano Terme)

Una camera dell'Hotel Tritone

«La nostra climatizzazione è controllata, grazie a gruppi centrali, che raffrescano gli ambienti, le aree comuni e le camere. Abbiamo tre livelli di raffrescamento: camera occupata, in stand by quando il cliente è uscito e al minimo se è libera», interviene Walter Poli, presidente Federalberghi Terme Abano Montegrotto e General manager Hotel Tritone. «Abbiamo la fortuna di non avere alcuna caldaia, perché sfruttiamo l'acqua termale, che sgorga a 80 gradi. Non è una nostra prerogativa, per lo stesso motivo nessun albergo la possiede. Abbiamo un manutentore fisso per un servizio di controllo quotidiano. Nelle verande estive abbiamo tende ombreggianti sia a soffitto che verticali, alcune stanze hanno le tende ombreggianti. Tutte le stanze sono dotate di vetri-camera a basso emissivo (vetro isolante) per ridurre la dispersione termica».

7Pines Resort Sardinia (Baja Sardinia)

Il Cone Club del 7Pines Resort Sardinia

Il 7Pines Resort Sardinia, si trova lungo la costa nord-orientale dell'isola, si conferma modello di eleganza sostenibile grazie a una serie di scelte progettuali orientate all'efficienza energetica e al rispetto per l'ambiente. Grande attenzione è stata dedicata ai sistemi di climatizzazione, con l'adozione di impianti ad alta efficienza che garantiscono il massimo comfort riducendo al minimo i consumi. Un sistema centralizzato consente di modulare il riscaldamento e la refrigerazione in base all'effettivo utilizzo degli ambienti, ottimizzando le risorse. Anche gli spazi esterni sono stati progettati all'insegna della sostenibilità. Per i dehors sono stati scelti materiali antisolari e tendaggi tecnici capaci di limitare l'assorbimento del calore. Un esempio significativo è rappresentato dal Cone Club, dove le tende sono realizzate con tessuti microforati ad alta resistenza, in grado di filtrare la luce solare e favorire la ventilazione naturale. Il sistema è automatizzato e si regola autonomamente, aprendo o chiudendo le coperture in base a condizioni climatiche come il vento, per garantire un microclima ideale in ogni momento. «Il nostro impegno quotidiano è coniugare lusso e rispetto per l'ambiente. Ogni scelta tecnologica o architettonica è pensata per ridurre i consumi, valorizzare il territorio e offrire un'esperienza di soggiorno autenticamente sostenibile», dichiara Vito Spalluto, Managing Director del 7Pines Resort Sardinia

Montana Lodge Spa (La Thuile)

Il Montana Lodge Spa

Claudio Coriasco, general manager, Montana Lodge Spa (La Thuile), R Collection Hotel, spiega: «La famiglia Rocchi, proprietaria di RCollection, sta investendo molto in sicurezza, prevenzione, controllo, risparmio ed efficientamento del riscaldamento. L'hotel, aperto da ottobre-novembre, per il riscaldamento dell'acqua usa il cippato, ma in caso di un picco di richiesta, come può avvenire in un pomeriggio invernale, interviene il teleriscaldamento centrale del Comune di La Thuile. L'attenzione alla natura del gruppo R Collection è tale che la legna bruciata nel camino, viene acquistata da fornitori di legna certificata (FSC Forest Stewardship Council). Abbiamo un tecnico manutentore, responsabile dell'apertura, che tiene sotto controllo costante e monitorato il riscaldamento. Non solo in questo hotel troviamo soluzioni tecnologiche che aiutano: vasistas (serramenti apribili verso l'interno), tende oscuranti e verande esterne.»