Pulizia professionale: macchine sostenibili per ambienti piccoli e grandi

Nilfisk è leader nella produzione di macchine per la pulizia professionale pensata per rispondere alle esigenze attuali di sostenibilità, ergonomia e produttività. Tecnologie avanzate, design funzionale e materiali riciclati si uniscono per rivoluzionare il settore.

VU200 cordless di Nilfisk

Pulizia professionale ad alte prestazioni: la nuova linea Nilfisk

Nilfisk alza l’asticella con una linea completamente riprogettata per offrire soluzioni efficaci e sostenibili nella pulizia professionale. Il restyling del brand porta con sé nuovi colori, una forte identità visiva e una filosofia produttiva attenta all’ambiente.

Tra le novità principali, l’utilizzo di plastica riciclata post-consumer fino al 30% nei modelli VP300 e VP400. «Significa che la plastica che riceviamo dal mercato, quella già utilizzata, viene lavorata per produrre questi modelli», spiega Stefano Scarnaro, National key account manager Nilfisk Italia.

Aspiratori e lavasciuga Nilfisk: sostenibilità e praticità quotidiana

Tra i protagonisti della gamma, l’aspirapolvere VU200 cordless rappresenta una risposta concreta alla richiesta di mobilità e flessibilità operativa: «È pensato per stare a bordo del carrello di lavoro e può essere utilizzato in tutti gli ambienti, su superfici dure o tessili grazie alla funzione battitappeto», sottolinea Scarnaro.

Stefano Scarnaro, National key account manager Nilfisk Italia

Ritornano in scena anche i classici VP300 e VP400, aggiornati con la nuova estetica e migliorate nelle funzionalità: «La funzione di avvolgicavo manuale è molto utile per mantenere ordine e trasportare comodamente il prodotto in ogni spazio».

Nilfisk Dryft: addio al mocio, benvenuta tecnologia compatta

Una delle novità più versatili è Nilfisk Dryft, la mini lavasciuga verticale progettata per ambienti ristretti. «È una macchina che ha lo scopo di sostituire il mocio nei piccoli e medi spazi come bar, hotel, mense, bagni e ristoranti», racconta Scarnaro. Dotata di testata oscillante vibrante e pad magnetico, garantisce una pulizia profonda e asciutta in un solo passaggio.

Nilfisk Dryft

«La vera rivoluzione è nella testata e nel manico, che ruotano a 360°, rendendola estremamente maneggevole anche sotto mobili, tavoli e sanitari. Lavora e asciuga perfettamente a filo muro».

Nilfisk SC550: intelligenza operativa per grandi superfici

A distinguersi nel comparto delle lavasciuga pavimenti uomo-a-terra è la SC550, disponibile in più configurazioni: doppia spazzola, monospazzola, testata a rulli e testata vibrante. Il cuore della macchina è la plancia di comando touch, progettata per semplificare ogni operazione.

Nilfisk SC550

«La SC550 è in grado di individuare autonomamente il tipo di sporco e regolare l’intervento di conseguenza. Gli operatori trovano solo touch point azzurri, così sanno sempre cosa possono toccare», aggiunge Scarnaro. Inclusa anche una luce proiettata a terra per segnalare la presenza dell’operatore e garantire maggiore sicurezza negli ambienti condivisi.

VP930: l’aspiratore che ha fatto la storia

Chiude il cerchio un grande classico: Nilfisk VP930, definito dallo stesso Scarnaro come «il nostro fiore all’occhiello». Silenzioso, potente e resistente, è ancora oggi uno degli strumenti più apprezzati nella pulizia professionale, simbolo della solidità del marchio.

Nilfisk VP930

