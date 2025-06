 Turismo ricettivo, soluzioni digitali native per migliorare le performance

Oltre il digital Marketing, dentro il cuore dell’ospitalità. E a dirlo è chi, nel cuore turismo ricettivo, ci è letteralmente nato. Con oltre 25 anni di esperienza nel digital marketing per il turismo, TITANKA! si distingue come punto di riferimento strategico per hotel, camping village e destinazioni italiane. L’agenzia, con sede nella Repubblica di San Marino, combina la solidità di un metodo collaudato con un approccio multidisciplinare orientato ai risultati. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: trasformare le storie uniche di ogni struttura ricettiva in strategie digitali efficaci e misurabili. Un'identità così chiara da essere racchiusa nel payoff: “Nati per il Turismo”.

Marco Baroni, Ceo e fondatore di Titanka!

«Ci differenziamo proprio per la verticalità del nostro target - afferma Marco Baroni, ceo e fondatore di TITANKA! - Nasciamo a Rimini, all’inizio degli anni 2000, e qui il turismo è ovunque. Ho personalmente lavorato con moltissimi alberghi. Coi primi sviluppi del digital marketing, le Adv riuscivamo a portare un buon numero di richieste alle strutture. Quello che mancava era che non riuscivamo a sapere se questo contatto, in gergo tecnico lead, poi si trasformava in una conversione, cioè in una prenotazione reale. È da qui che è nata l’idea di Mr Preno, che attualmente utilizzano oltre 1500 strutture in Italia».

Mr Preno: il crm pensato per hotel e strutture ricettive

Strumento strategico di TITANKA!, Mr Preno è un CRM operativo per il settore turistico in grado di semplificare la gestione delle richieste e ottimizzare i processi di vendita. Con funzionalità avanzate per la creazione di preventivi emozionali, analisi dati e tracciamento delle performance, Mr Preno aiuta a trasformare le richieste in prenotazioni confermate e a valorizzare ogni interazione con l’utente.

Con Mr Preno una gestione completa di prenotazioni e clientela

«È un CRM completo pensato solo per strutture ricettive - continua Baroni - Permette di verificare con numeri reali l’efficacia di una campagna marketing, tracciando la provenienza di tutti gli utenti, ma è direttamente collegato al sito della struttura, che può quindi avere questi dati in tempo pressoché reale».

Un sistema che, soprattutto, è chiaro perché parla con numeri: «all’albergo cliente possiamo fornire un vero costo economico, delle metriche in euro basate sul meccanismo della leva, perché sappiamo la percentuale di investimento che è ritornata economicamente, gli possiamo dire quanto ha incassato rispetto al suo investimento. Per esempio, ha investito in adv 400 euro e ne ho incassati 10.000, quindi la sua leva è del 4%. Sono proprio le strutture che, avendo questi dati così immediati a disposizione, spesso ci chiedono di aumentare il budget sulle campagne, perché hanno ancora camere da vendere.

Se hanno 1000 euro da investire dove lo fanno se non su Google? Se si investono su Booking rendono meno, a parità di investimento, perché hanno delle commissioni maggiori. Poi, gli intermediari sicuramente sono indispensabili, specie in certi periodi dell’anno. Non vogliamo sostituirci a loro, ma li possiamo integrare. Il sistema, quindi, diventa più concorrenziale rispetto alle OTA tradizionali, che hanno un costo del 18%. Noi riusciamo a mantenerci attorno al 10%. Quindi, da un punto di vista della struttura, la sua spesa è minore e il ricavo maggiore. Potendo creare anche il sito web della struttura, possiamo tracciare tutta l’attività dell’utente».

Il tutto in un'ottica omnicanale: «Mr Preno connette vari mondi, le adv col sito dell’hotel e col CRM. Per noi, infatti, il marketing è un concetto unico, che utilizza diversi mezzi digitali, con cui dare tutte le informazioni che servono. Con questo strumento siamo stati capaci di entrare nella logica della OTA, quindi dare una percentuale di incidenza del costo marketing, ma con una vendita diretta, cioè la struttura, se le vende, comunque lo fa direttamente, controlla i costi a suo piacimento, perché può investire o disinvestire a seconda del momento.

E quindi, la nostra specificità è questa, abbiamo trasformato i servizi classici, quindi la creazione del sito, la campagna Google, la campagna Meta, le newsletter, che sono servizi che offriamo, in un contesto misurabile, sostenibile, tarato su alberghi, villaggi, strutture ricettive in genere, cioè sul loro business. Mr Preno connette questi mondi, si collega al sito, si collega ai pannelli Google, ai pannelli Meta, scarica tutti i dati dei costi e delle campagne, e li mette in comparazione con il ricavo, in termini di Prenotazioni, che deriva direttamente da quelle singole prenotazioni».

Performance HUB: un team di specialisti dedicato

Performance HUB rappresenta il servizio d'eccellenza di TITANKA! dedicato alle strutture turistiche che desiderano fare un salto di qualità. Si tratta di un pacchetto esclusivo, accessibile solo su selezione, che combina analisi dei dati, strategie personalizzate e obiettivi condivisi, trasformando il marketing in una leva reale di crescita.

Con Performace Hub di Titanka un team dedicato alla struttura alberghiera

Il cuore pulsante di TITANKA! è costituito da oltre 130 professionisti altamente specializzati, organizzati in 13 reparti verticali. Programmatori, designer, digital strategist, copywriter e social media manager lavorano fianco a fianco per garantire soluzioni su misura, supporto costante e risultati concreti per ogni cliente. Ogni struttura ricettiva è unica e merita una strategia di marketing personalizzata. TITANKA! applica un approccio sartoriale per costruire piani di comunicazione e promozione che rispecchiano identità, valori e obiettivi specifici di ciascun cliente. L’attenzione al dettaglio è ciò che trasforma un progetto in una storia di successo.

«Il Performance HUB è il servizio più esclusivo che abbiamo all'interno dell'azienda - continua Baroni - La nostra agenzia è composta da oltre 130 persone, di queste una trentina formano il team di Performance HUB, che segue i clienti più importanti, più esclusivi dell'azienda. Si crea una partnership con l'albergo, dove questo non compra un singolo servizio, come il sito o una campagna, un servizio all inclusive in cui noi facciamo tutto quello che serve in ambito digitale per raggiungere l’obiettivo che la struttura si è prefissato. Quindi non c’è un limite di attività, le proponiamo totalmente tailor made sulle esigenze del cliente, sia che si tratti di campagne come di rifacimento del sito come anche il CRM Mr Preno o le newsletter.

Titanka!, oltre il digital marketing, dentro il cuore dell'ospitalità

Ogni cliente ha a disposizione un team di 3 persone, un project manager, un copywriter e un social media marketing che lo seguono in tutta la sua strategia web, senza un limite di attività. L’unico costo che l’albergo ha fuori dal pacchetto sono i budget delle campagne online su Google e Meta, per il resto tutte le attività sono comprese. È come se facessimo da ufficio marketing e digital marketing di una struttura. Ovvio, proponiamo solo attività che servano veramente, che portino poi risultati. Il numero di nostri clienti che hanno il servizio Performance HUB è chiuso, proprio perché non si tratta di un software che è replicabile a piacimento, ma presuppone la presenza e l’attività di persone, che forniscono un approccio consulenziale e strategico, anche proattivo sulle attività che riteniamo siano utili agli obiettivi».

TITANKA! come partner strategico per la crescita nel turismo

L’equilibrio tra tecnologia avanzata e approccio umano rappresenta uno dei principali punti di forza dell’agenzia. TITANKA! valorizza la componente relazionale, ascoltando le esigenze del cliente, semplificando la complessità e trasformando le sfide in opportunità.

In un panorama turistico sempre più competitivo, scegliere un partner digitale affidabile e competente è la chiave per distinguersi e crescere. TITANKA! mette a disposizione un’esperienza venticinquennale, un team altamente qualificato e un approccio data-driven per supportare strutture ricettive in ogni fase della trasformazione digitale. Dalla strategia alla realizzazione, dal dato alla conversione, ogni dettaglio è curato per trasformare la presenza online in performance reali.

Soluzioni digitali integrate per hotel e villaggi turistici

TITANKA! non si limita a offrire singoli servizi, ma propone un ecosistema completo di strumenti digitali progettati per incrementare le prenotazioni dirette, migliorare la presenza online e garantire un ritorno concreto sugli investimenti. Ogni progetto nasce da un ascolto attento e da una profonda analisi delle esigenze della struttura ricettiva.

Con Titanka! Kpi facilmente misurabili

Un sito web efficace rappresenta il fulcro della strategia di comunicazione online di ogni struttura. TITANKA! progetta e realizza siti web per hotel e campeggi che non sono semplici vetrine digitali, ma veri e propri strumenti di conversione. Ogni dettaglio è pensato per suscitare emozioni, trasmettere l’unicità della struttura e guidare l’utente verso la Prenotazione diretta.

Hospitality Marketing Mix e Premier Partner Google

Per ottimizzare i budget e massimizzare i risultati, TITANKA! propone un Hospitality Marketing Mix capace di integrare tutte le attività promozionali. Una sinergia efficace tra strumenti digitali, dati, contenuti e campagne, che consente di costruire una presenza online coerente, strategica e altamente performante.

Un team di social media manager per Titanka!

Essere Google Premier Partner non è solo un titolo, ma una garanzia di qualità. Solo il 3% delle agenzie riesce ad ottenere questa certificazione, che attesta un alto livello di competenza nella gestione delle campagne pubblicitarie su Google Ads. Gli specialisti TITANKA! sviluppano piani pubblicitari su misura, in grado di convertire traffico qualificato in Prenotazioni.

Social Più: comunicazione e promozione social per hotel

La divisione Social Più è composta da un team di 18 professionisti dedicati esclusivamente alla promozione di hotel e destinazioni sui social media. Attraverso strategie mirate, contenuti creativi e un monitoraggio continuo delle performance, TITANKA! garantisce una presenza social coerente e coinvolgente.