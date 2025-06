Francesco Martucci è il miglior pizzaiolo per The Best Pizza Awards 2025

La terza edizione dei The Best Pizza Awards si è svolta a Milano, presso Spazio Antologico agli East End Studios. Più di 500 ospiti internazionali, tra cui oltre 300 tra i migliori pizzaioli al mondo, hanno partecipato a una celebrazione di maestria, creatività e cultura gastronomica globale. A imporsi è stato il casertano Francesco Martucci davanti all'altro campano Franco Pepe. I due, di fatto, si sono scambiati la posizione rispetto alla classifica del 2023. Si conferma invece al terzo posto il romano Gabriele Bonci.

Franco Pepe e Francesco Martucci, secondo e primo classificato a Pizza Award

Giuria internazionale e processo di voto trasparente

L’evento annovera una giuria composta da 512 esperti provenienti da 60 paesi, garantendo un processo di selezione neutrale e indipendente. La votazione – estranea a influenze da parte di sponsor – valorizza esclusivamente il merito dei pizzaioli partecipanti, riconoscendoli come protagonisti assoluti.

Campioni della pizza mondiale

La classifica 2025 mette sul podio tre nomi eccellenti a livello planetario:

Francesco Martucci (I Masanielli, Caserta, Italia): premiato come miglior pizzaiolo al mondo per l’eccellenza dell’impasto e l’approccio contemporaneo alla pizza casertana.

Franco Pepe, classificatosi secondo in questa edizione

Premi speciali e riconoscimenti di eccellenza

Numerosi pizzaioli si sono distinti in categorie speciali, tra cui:

The Best Fried Pizza: Isabella De Cham, Isabella De Cham Pizza Fritta (Napoli, Italia)

A Roberta Esposito il The Best Food Art Pizza

La classifica completa, tanti gli italiani presenti

La presenza italiana risulta particolarmente forte, con numerosi nomi tra i Top 100, proveniendi da un po' tutta la penisola. Addirittura, i primi 5 e ben 7 dei primi 10 classificati vengono dal nostro paese, che su 100 posizioni ne occupa 36. Guardando però i locali stranieri premiati, è evidente la maggioranza di pizzaioli italiani emigrati all'estero.

Una curiosità sul Napoli e provincia, considerata da sempre la patria della pizza, che in questa classifica non va oltre il diciottesimo posto con Raffaele Bonetta. Cinque pizzerie casertane invece nelle prime 20 posizioni, tra cui i primi due classificati, e altrettanti locali tra Roma e provincia.

1. Francesco Martucci - I Masanielli - Caserta - Italia

2. Franco Pepe - Pepe in Grani - Caiazzo (Ce) - Italia

3. Gabriele Bonci - Pizzarium - Roma - Italia

4. Roberto Davanzo - Bob Alchimia a Spicchi - Montepaone (Cz) - Italia

5. Simone Padoan - I Tigli - San Bonifacio (Vr) - Italia

6. Daniele Cason - The Pizza Bar on 38th - Tokyo - Giappone

7. Jacopo Mercuro - 180 grammi - Roma - Italia

8. Jorge Sastre & Rafa Panatieri - Sartoria Panatieri - Barcellona - Spagna

9. Amalia Costantini - Mater - Fiano Romano (Rm) - Italia

10. Tsubasa Tamaki - Pizza Studio Tamaki - Tokyo - Giappone

11. Luca Pezzetta - Clementina - Roma - Italia

12. Roberta Esposito - La Contrada - Aversa (Ce) - Italia

13. Francesco Capece - Confine - Milano - Italia

14. Yuki Motokura - Pizza Marumo - Tokyo - Giappone

15. Ciccio Vitiello - Cambia-Menti - Caserta - Italia

16. Pier Daniele Seu - TAC/Seu Pizza illuminati - Roma - Italia

17. Anthony Mangieri - Una Pizza Napoletana - New York - USA

18. Raffaele Bonetta - Raf Bonetta Pizzeria - Napoli - Italia

19. Sasà Martucci - I Masanielli - Caserta - Italia

20. Enzo Coccia - La Notizia - Napoli - Italia

21. Renato Bosco - Renato Bosco Pizzeria - San Martino Buon Albergo (Vr) - Italia

22. Dan Richer - Razza Pizza Artigianale - New Jersey - USA

23. Diego Vitagliano - Diego Vitagliano Pizzeria - Napoli - Italia

24. Massimiliano Prete - Sestogusto - Torino - Italia

25. Mark Iacono - Lucali - New York - USA

26. Yuichi Ito - Crosta Pizzeria/Bianca Omakase - Makati - Filippine

27. Wylie Dufresne - Stretch Pizza - New York - USA

28. Vincenzo Onnembo - nNea Pizza- Amsterdam - Paesi Bassi

29. Salvatore Lioniello - Da Lioniello - Succivo (Ce) - Italia

30. Carl McCluskey - Crisp Pizza W6 - London - UK

31. Angelo Rumolo - Le Grotticelle - Caggiano (Sa) - Italia

32. Danilo Brunetti - Giolina - Milano - Italia

33. Michele Pascarella - Napoli on the Road - London - UK

34. Massimo Laveglia - L’Industrie - New York - USA

35. Javier Ramirez - La Natural - Miami - USA

36. Gioel Demaio - Demaio Pizza Gourmet - Bilbao - Spagna

37. Davide Di Chio - Alterego Pizza Boutique - Andria (Bat) - Italia

38. Ciro Salvo - 50 Kalò - Napoli - Italia

39. Adriana Lerma - Pizza Félix - Messico City - Messico

40. Ciro Tutino - Bro. Ciro e Antonio Tutino - Napoli - Italia

41. Daniel Pearson - Oobatz - Parigi - Francia

42. Chris Decker - Truly Pizza - Dana Point - USA

43. Antonio Cavoto - MangiaPizza - Amsterdam - Paesi Bassi

44. William Sang Woo Joo - Pizzeria Sei - Los Angeles - USA

45. Marco Carboni - Pizzeria della Madonna - Messico City - Messico

46. Matheus Ramos - QT Pizza Bar - Sao Paulo - Brazil

47. Salvatore Fiata - Fiata by Salvatore Fiata - Hong Kong - Cina

48. Sami El Sabawy - A Rota Pizzeria Romanesca - Roma - Italia

49. Daisuke Nakamura - Bacar - Okinawa - Giappone

50. Vincenzo Abbate - Pizzeria Contemporanea - Aversa (Ce) - Italia

I premiati di Pizza Award 2025

51. Ryan Baddeley - Pizzeria Badiali - Toronto - Canada

52. Giorgia Caporuscio - Don Antonio - New York - USA

53. Antonio Pappalardo - Inedito/Cascina dei Sapori - Brescia - Italia

54. Juan Gabriel Perez - Posto - Boston - USA

55. Isabella De Cham - Isabella De Cham Pizza Fritta - Napoli - Italia

56. Fellipe Zanuto - A Pizza da Mooca - Sao Paulo - Brasile

57. Giuseppe Oliva - SURT - Copenhagen - Danimarca

58. Justin De Leon - Apollonia's Pizzeria - Los Angeles - USA

59. Eloi Torrent - Gasparic - Can Blanc - Spagna

60. Francesco De Maria & Federico De Maria - I Vesuviani - Casello di Cisterna (Na)- Italia

61. Francesco Granata - Napul'è - Vari - Grecia

62. Giovanni Senese -Pizzeria Senese Napoletana in Evoluzione - San Remo (Im) - Italia

63. André Guidon - Leggera Pizza Napoletana - Sao Paulo - Brazil

64. Daniele Campana - Campana Pizza in Teglia/Campana 12 - Corigliano (Cs) - Italia

65. Luca Mastracci - Velo Pizzaioli Popolari/Luca! Di Luca Mastracci - Frosinone - Italia

66. Dani Branca - Soffio Pizzeria - São Paulo - Brasile

67. Jose Antonio Errante - Antonino's Pizza Napoletana - Caracas - Venezuela

68. Michele Volpicella - Winther Aker Brygge - Oslo - Norvegia

69. Mauro Colagreco & Paulo Corsi - La PecoraNegra - Lyon/Menton - France

70. Nils Saubes - L'Aperó - Guatemala City - Guatemala

71. Susanna Di Cosimo - Da Susy - Gurugram - India72. Pedro Siqueira - SISI- Rio de Janeiro - Brazil

73. Ted Tanwa - Peppina - Bangkok - Tailandia

74. Marco Carlesso & Leonardo Carrero - Pizza Verace - Panama City - Panama

75. Diego Olivera Rios - Indio - Lima - Peru

76. Andrea Dalla Chiara - Andrea Style - Taipei City - Taiwan

77. Marisol Doyle - Leña Pizza+Bagels - Cleveland - USA

78. Takeru Jo -Pizza Strada - Tokyo - Giappone

79. Michele Fernando - MASSILIA - Bangkok - Tailandia

80. Carmine Tangredi - Fortezza - Bogotà - Colombia

81. Dejan Parun - Pizzeria Tramontana - Novi Sad - Serbia

82. Jonathan Redoblado & Erick -Marron - A Mano - Makati - Filippine

83. Antonio Miscellaneo - La Bottega Enoteca - Singapore

84. Paolo Salvo & Daniele Salvo - Bottega - Shanghai - Cina

85. Roberta De Sario - Motorino/Falcone - Hong Kong

86. Cristiano Taurisano - Luppolo & Farina - Latiano (Br)- Italia

87. Sei Shiroma - Ferro e Farinha - Rio de Janeiro - Brasile

88. Cristian Santomauro - L’Ammaccata - Antica Pizza Cilentana - Casal Velino (Sa) - Italia

89. Antonio Brancato - Anto Pizzeria - Singapore - Singapore

90. Alessandro Ruver - Ruver Teglia frazionata - Roma - Italia

91. Filippo Sorce & Giorgio Sorce - Pizzeria Sitari - Agrigento - Italia

92. Andrea Ena - U Taliana Sapori Italiani - Bratislava - Slovacchia

93. Cédric Toullec - Lou Pécou Artisanal Pizzeria - Halifax - Canada

94. Sebastian Diego Gallucci - Sebas Restaurant - Uvita - Costa Rica

95. Frank Tuttolomondo - Mama's Too! - New York - USA

96. Laura Meyer - Pizzeria Da Laura - Berkeley - USA

97. Kamil Sohajko & Jacek Plecinski - Olio - Gliwice - Polonia

98. Pablo Kuilboer & Alexander Guaita - Salumeria Garden - San Julian - Malta

99. Amol Kumar - LEO’S - Delhi – India

100. Juan Cárcamo - La Clásica- Santa Tecla - El Salvador

Milano: palco di dialogo e formazione

L'evento ha affiancato la cerimonia con una serie di Pizza Talks e masterclass tenute da chef come Amalia Costantini, Giuseppe Palmisano, Antonio Naranjo e Pasquale Salzano. I partecipanti hanno potuto assistere a sessioni formative e confronti su tecniche e gusti da diversi continenti, con la partecipazione di pizzaioli da Italia, Nuova Zelanda e altri paesi.

Cristian Gadau, Ceo di CEO di The Best Pizza Awards e The Best Chef Awards

Cristian Gadau, CEO dell’evento, ha ribadito il connubio tra storia e crescita, definendo Milanoo come cornice ideale per un evento che riflette il carattere globale e contemporaneo della pizza.

Francesco Martucci, premiato, ha definito la pizza come “passione, mestiere e ponte tra passato e presente”, ringraziando il proprio team per la dedizione.

Antonio Ruotolo, direttore dei Best Pizza Awards, ha confermato l’impegno verso la crescita della “comunità globale dei pizzaioli”, la promozione della sostenibilità e la creazione di nuove opportunità di confronto tra maestri affermati e nuovi talenti.

Un evento dal respiro globale

I The Best Pizza Awards 2025 hanno consolidato il loro ruolo come principale piattaforma globale dedicata alla pizza, garantendo visibilità, merito e formazione ai professionisti del settore. L’evento ha evidenziato la vitalità delle comunità gastronomiche, il talento dei pizzaioli italiani e internazionali e il valore del dialogo e dell’apprendimento nel panorama della pizza mondiale.

Questi standard rispecchiano quelli dei The Best Chef Awards, valorizzando pizzaioli capaci di coniugare autenticità e creatività, costanza e passione

I The Best Pizza Awards sono stati creati per celebrare l’arte, la cultura e l’evoluzione di uno dei piatti più amati al mondo. Mantenendosi completamente indipendenti da classifiche influenzate da sponsor, la piattaforma tutela l’integrità della professione, offrendo visibilità a chi contribuisce a definire questo mestiere dall’interno.