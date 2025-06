Dalla Puglia al Cile e alla Costa Rica: la pizza raccontata da cinque chef da Biga

La pizzeria Biga di Milano in Via Antonio Pollaiuolo 9, ha fatto da teatro ad una cena esclusiva pre-evento in occasione del prestigioso appuntamento annuale con i The Best Pizza Awards 2025 dal titolo "Slices from around the world (spicchi da tutto il mondo, ndr)". Ospiti di Simone Nicolosi, pizzaiolo e co-fondatore di Biga, Davide Di Chio, Javiera Contardo, Mirko Pepe e Sebastian Diego Gallucci.

Biga ha ospitato una serata dedicata alla pizza

Biga, la serata “Best Pizza”

L’iniziativa ha coinvolto cinque portate di degustazione interpretate da altrettanti protagonisti della scena pizzaiola internazionale. Ogni portata è stata firmata da un guest chef che ha presentato al pubblico e agli addetti ai lavori la propria personale interpretazione della pizza. Il racconto diretto di ciascun chef ha permesso di comprendere la logica creativa e l’ispirazione alla base delle preparazioni proposte, valorizzando la diversità culturale e tecnica che oggi caratterizza il mondo della pizza contemporanea.

La Margherita Amuse-Bouche di Davide Di Chio

La serata è stata pensata non solo come un’anticipazione degli Awards, ma come un momento di confronto e dialogo tra professionisti, volto a riflettere sulle trasformazioni della pizza negli ultimi anni: da cibo popolare a prodotto d’autore, capace di raccontare culture, storie e identità.

Il Padellino Tricolore di Simone Nicolosi

The Best Pizza, gli chef ospiti della serata

Gli ospiti della serata sono arrivati da diverse parti del mondo, uniti dalla passione per la pizza come strumento di espressione gastronomica e identitaria:

Davide Di Chio di Alterego Pizzeria Boutique (Andria, Italia)

di Alterego Pizzeria Boutique (Andria, Italia) Javiera Contardo di Dou Pizza (Santiago del Cile, Cile)

di Dou Pizza (Santiago del Cile, Cile) Mirko Pepe di Pizzeria Quattro Quarti (Molfetta, Italia)

di Pizzeria Quattro Quarti (Molfetta, Italia) Sebastian Diego Gallucci di Sebas Restaurant (Osa-Bahía, Costa Rica)

Las Cabras para el monte di Javiera Contardo

Ciascuno ha portato con sé una visione personale della pizza, combinando ingredienti del territorio, tecniche di fermentazione, impasti innovativi e storytelling.

Il Padellino Bacio Salato di Mirko Pepe

Biga, le pizze degustate

La cena si è aperta con la Margherita Amus-Bouche di Di Chio, estremamente scenografica nella sua rivisitazione destrutturata della pizza, con polvere di pomodoro San Marzano Nulano e basilico, oltre al Parmigiano Reggiano di 36 mesi. Quindi la Tricolore Padellino del padrone di casa Nicolosi con un impasto multicereali (con un tocco di caffè) e farcita con pomodoro San Marzano Dop, basilico fuori cottura, stracciatella vaccina, pomodoro ciliegino confit e pesto di basilico liofilizzato e olio evo Bio.

Formaggio, carne e amore per la giugla di Sebastian Diego Gallucci

Contardo ha quindi portato in tavola la sua “Las Cabras para el monte” con crema di zucca (non dolce), formaggio di capra in feta, tagliato a pezzetti, ricotta in sacchetto da pasticceria, pistacchi tritati, pomodori secchi tritati e Merken piccante. Il Padellino “Bacio Salato” di Pepe presentava un impasto allo zafferano con semi misti e za'atar come base, salsa di melanzane affumicate. battuta di gamberi bianchi, salsa verde (cetriolo, avocado, kefir lime, zenzero) e spuma di menta.

I Churros Pops di Sebastian Diego Gallucci

A chiudere A chiudere un’esplosione di gusto con la proposta di Gallucci ("Formaggio, carne e amore per la giugla") con una pizza con base leggera con spolverata di mozzarella, pesto di pistacchi fatto a mano, salsa di pomodorini multicolore, carne di manzo alla griglia tagliata sottile con stracciatella fresca, parmigiano stagionato 36 mesi, chimichurri, olio all'aglio arrostito sul bordo e scorza di limone. Sempre Gallucci ha anche presentato un altro dolce che richiama le sue origini argentine, il Churro Pops: churros fatti a mano con pasta per pizza conditi con il dulce de leche (fatto secondo la ricetta della nonna) guarnita con un mix di cannella e zucchero di canna su un letto di cacao puro al 100% della Costa Rica.