Asciugamani compressi: più capacità e meno sprechi per l’Horeca

Il tema dell’igiene professionale è sempre più legato alla capacità di ottimizzare tempi, spazi e risorse. Nel mondo della ristorazione, dell’ospitalità e delle strutture sanitarie, le soluzioni che semplificano la gestione operativa e migliorano la sostenibilità diventano uno strumento prezioso per garantire un servizio impeccabile.

Design compatto e discreto, ideale per contesti di ospitalità e ristorazione

Alta capacità e risparmio di spazio con gli asciugamani compressi Tork

Le ricariche di asciugamani piegati Tork Xpress® Compressed Multifold rispondono alle esigenze dei contesti professionali più dinamici. Grazie alla compressione del 50%, ogni pacco contiene il doppio degli asciugamani rispetto alle confezioni standard. Un design che permette di stoccare più prodotto nello stesso spazio, riducendo le frequenze di ricarica e le emissioni legate al trasporto.

«Il connubio tra sostenibilità e risparmio di tempo è un tema che ci sta molto a cuore. Tutti i nostri sistemi sono studiati per avere una capacità di contenimento elevata», sottolinea Riccardo Trionfera, Commercial Director Tork.

Maggiore efficienza e meno attività a basso valore

Uno dei principali vantaggi degli asciugamani compressi Tork è la capacità di supportare la produttività del personale. Con un dispenser pieno, il tempo dedicato ai controlli e alle ricariche si riduce sensibilmente, lasciando agli operatori la possibilità di concentrarsi su attività ad alto valore, come la cura dei clienti e la gestione della sala.

La ricarica è più veloce e intuitiva, riducendo il tempo dedicato alle attività a basso valore aggiunto

«Questo consente agli addetti ai lavori di investire meno tempo nel controllare il dispenser e più tempo nel servire la clientela», aggiunge Trionfera. Una scelta che migliora l’organizzazione interna e ottimizza i costi operativi.

Sostenibilità e riduzione delle emissioni

La logistica e il magazzino sono aree critiche per il contenimento dell’impatto ambientale. L’utilizzo di pacchi compressi si traduce in una diminuzione delle spedizioni necessarie e in un minore spazio occupato. Ogni pallet può trasportare quasi il doppio degli asciugamani, con una significativa riduzione delle emissioni di CO2.

I pacchi compressi occupano meno spazio in magazzino e semplificano la logistica

Inoltre, l’imballaggio contiene almeno 30% di plastica riciclata post-consumo (PCR), contribuendo a una filiera più sostenibile e responsabile.

Performance elevate e compatibilità totale

Gli asciugamani piegati Tork Xpress® Compressed Multifold mantengono la stessa qualità degli asciugamani tradizionali: morbidi, assorbenti e progettati per l’erogazione singola, che riduce gli sprechi. Sono ideali per aree a bassa e media affluenza, dai ristoranti alle strutture sanitarie, fino alle scuole e agli uffici.

Ogni dispenser può contenere il doppio dei prodotti rispetto alle ricariche tradizionali

I dispenser Tork Xpress sono disponibili in formato Mini e Standard, con versioni Premium e Advanced in base alle diverse esigenze di servizio. «Ridurre lo spazio di magazzino necessario è un altro grosso beneficio che si può ottenere con i prodotti Tork», conclude Trionfera. Una soluzione versatile che si traduce in vantaggi tangibili per la gestione quotidiana delle attività.