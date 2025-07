Direttore d’albergo: in arrivo disegno di legge per il riconoscimento professionale

La riunione primaverile dei soci di Ehma Italia si è svolta con grande successo a Milano all’Hotel Principe di Savoia. Milano è stata lo scenario perfetto della nostra riunione primaverile. Vedo un parallelismo tra una città in continua evoluzione, dinamica e cosmopolita, e il nostro Chapter Italiano, il più numeroso in seno all’European Hotel Managers Association, che continua a crescere, raggiungendo quest’anno 124 soci su un totale di 478, pur costretto dai limiti statutari.

Riunione primaverile a inizio giugno per Ehma

I Comitati Ehma Italia: formazione, Esg e innovazione

Ehma Italia è fiera dei successi dei suoi Comitati di lavoro impegnati in settori strategici dell’industria dell’ospitalità: il riconoscimento della professionalità, la formazione di nuovi talenti, Esg e innovazione. Durante la cena di gala sono stati consegnati il “Premio Italiano alla Carriera 2025” a Vincenzo Pagano, Ceo di P&P Hotel Consulting, e il riconoscimento straordinario “Cuore dell’ospitalità” a Carla Milos per aver dedicato tutta la sua vita all’ospitalità rappresentando un esempio raro e prezioso di eccellenza professionale ed umanità autentica. Il premio è stato ritirato dalla figlia Maria Sole Aliotta, che ha emozionato tutti i presenti nel ringraziare Ehma Italia per questo importante riconoscimento.

La riunione si è aperta venerdì 6 giugno con un’indimenticabile serata di benvenuto nella magnifica terrazza all’ottavo piano del The Westin Palace Milan, gentilmente ospitata dalla nostra socia Alessandra Pagano, direttrice della struttura. Sabato mattina si sono svolti i lavori istituzionali con la discussione dell’agenda interna dei soci e l’aggiornamento sulle iniziative in corso.

Verso la legge per il riconoscimento del Direttore d’Albergo

Per il Comitato Rapporti con le Istituzioni, Emiliano Fucarino insieme ad Alessandro Cianella, Antonello De Medici, Aniello Ottiglio e Danilo Zucchetti, ha confermato che è stata stesa una prima bozza del progettato disegno di legge relativo al riconoscimento della professione di Direttore d’Albergo. Un tavolo di lavoro verrà aperto nelle prossime settimane per finalizzare il testo normativo. Questo Comitato, guidato da Palmiro Noschese, è già riuscito a far diventare realtà la Certificazione di Direttore d’Albergo, stabilendo i principi di base per l’abilitazione all’esercizio di questa impegnativa professione così piena di responsabilità.

Il Comitato Rapporti con le Istituzioni ha presentato un nuovo progetto Esg focalizzato sulla sostenibilità sociale e la responsabilità d’impresa, con lo scopo di creare cultura e divenire un punto di riferimento nel settore dell’hôtellerie per ciò che riguarda Environmental, Social e Governance, i tre criteri su cui vengono valutate le performance per ottenere un rating che si dimostra sempre più importante per le aziende.

Mentoring e giovani talenti: Mentor Me e la borsa di studio Biscioni

Ivan Artolli, leader del Comitato Progetto “Mentor Me”, ha annunciato insieme a Roberto Cappelletto e Giuseppe Mariano gli ottimi risultati ottenuti dal 6° ciclo. La mentee Marzia Siggillino di Borgo Egnazia ha portato una testimonianza diretta e personale sul grande valore del mentoring da parte di esperti general manager verso i giovani talenti del mondo dell’ospitalità. Il nuovo Stefano Biscioni Scholarship Award sponsorizzato da Iniziative Venete Group premierà proprio il migliore mentee con cinque giorni di formazione (Pdp - Professional Development Program) presso la famosa università statunitense di Nolan Cornell.

Giuseppe Falconieri ha presentato le strategie del neo Comitato Innovazione per il progetto “Ehmagine - Innovating beyond boundaries”, puntualizzando come l’innovazione sia legata non solo alla tecnologia ma al capitale umano con l’obiettivo di utilizzare al meglio i nuovi strumenti, ottimizzare i sistemi operativi e migliorare le esperienze degli ospiti. Il Comitato è composto anche da Giacomo Battafarano, Riccardo Bortolotti, Gioele Camarlinghi, Carlo Fontana e Ernesto Noschese con il supporto di Gianni Buonsante di Ingenia Direct.

La seconda parte della mattinata è stata dedicata agli interventi dei partner di Ehma Italia. La riunione ha inoltre previsto momenti culturali e di networking e interventi di esperti del settore gastronomico, rafforzando il legame tra ospitalità, cultura e innovazione.

Emergente Sala: talento e stile under 30 nella ristorazione

Al termine dei lavori il noto critico gastronomico Luigi Cremona e la giornalista Lorenza Vitali, sua compagna di vita e di professione, hanno illustrato l’evento da loro organizzato “Emergente Sala”, l’unico in Italia focalizzato su questo settore della ristorazione e dell’ospitalità, che ogni anno mette in gara talenti under 30 selezionati dai migliori ristoranti italiani. «I giovani sono il nostro futuro», hanno sottolineato Cremona e Vitali, «La nostra giuria valuta la loro capacità dialettica, portamento, capacità di relazione, cultura generale, e premia quelli che posseggono attitudine, visione e stile».

Nel pomeriggio i partecipanti hanno visitato le meravigliose Gallerie d’Italia, dove la mostra “Una collezione inattesa” ha permesso di confrontare la Nuova Arte degli Anni Sessanta di Robert Rauschenberg, Andy Warhol e Roy Lichtenstein con i movimenti artistici ottocenteschi e novecenteschi della collezione permanente.

Il cocktail e la cena di gala si sono tenuti nelle meravigliose sale recentemente rinnovate dell’Hotel Principe di Savoia. Uno straordinario Brunch domenicale a conclusione della riunione è stato gentilmente ospitato dal socio Gianrico Esposito nell’iconica location dell’Excelsior Hotel Gallia di cui è direttore.