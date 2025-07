Circuito Ristogolf 2025: il golf incontra la cucina stellata a Carimate e Biella

Le tappe del Circuito Ristogolf 2025 by Allianz al Golf Club Carimate (Co) e al Golf Club Biella Le Betulle hanno unito golf, alta cucina e solidarietà. Chef stellati e prodotti d’eccellenza hanno animato ogni buca con proposte gourmet, dal tataki al tacos di kohlrabi. Non sono mancati showcooking, wine tasting e cocktail d’autore. Entrambe le giornate si sono concluse con premiazioni e raccolta fondi per la Fondazione Francesca Rava, culminando in un gourmet party firmato Da Vittorio, per un’esperienza multisensoriale tra sport, gusto e beneficenza.

Ristogolf a Biella Le Betulle

La seconda tappa al Golf Club Carimate

La seconda tappa del Circuito Ristogolf 2025 by Allianz si è svolta mercoledì 11 giugno presso il prestigioso Golf Club Carimate (CO), un circolo storico immerso nel verde della Brianza. Un evento che ha saputo coniugare sport, alta cucina, vini pregiati e un’accoglienza di alto livello, trasformando la giornata in un’esperienza esclusiva.

A ogni buca un assaggio d'autore

Un’accoglienza firmata da grandi nomi della gastronomia

L’accoglienza dei partecipanti ha subito stabilito il tono dell’evento, grazie alla pasticceria Cova Montenapoleone 1817, che ha offerto biscotteria e brioches appena sfornate. Il ristorante Da Vittorio F.lli Cerea ha preparato pancake con confetture Agrimontana, accompagnati da caffetteria calda, succhi e latticini Carioni dal 1920, oltre a acqua Valverde e frutta fresca Ginesi. Una colazione ricercata che ha saputo combinare eleganza e gusto.

Preparazioni gourmet lungo le 18 buche di Carimate (Co)

Percorso di golf arricchito da esperienze gourmet

L’itinerario di gara è stato arricchito da tappe enogastronomiche distribuite lungo il percorso. Alla buca 2, ancora protagonista la Pasticceria Cova con dolci miniature, accompagnate dagli spumanti dealcolati Franc Lizêr per Lea Winery. Alla buca 5, lo chef Fabrizio Barontini ha proposto una ricetta plant-based per MartinoRossi, accompagnata da Parmigiano Reggiano 24 mesi e “Calafuria” Rosato IGT Salento di Tormaresca - Antinori.

Proposte dolci alla tappa di Carimate di Ristogolf

Alla buca 7, la Gelateria Nonna Papera di Cantù ha servito gelato artigianale Agrimontana, con accompagnamento di cocktail Bitter Tass e bibite Tassoni. Alla buca 10, il resident chef Marzio Montorfano ha presentato una rivisitazione dell’ossobuco con riso al salto, abbinata ai vini “Villa Antinori Bianco” e “Rosso”.

Proposte gastronomiche d’autore lungo il percorso

La buca 12 ha ospitato il ristorante Da Vittorio, con un raffinato tataki di manzo e crema al bacon, in abbinamento al vino “Botrosecco” della Tenuta Le Mortelle - Antinori. Alla buca 15, lo chef Alberto Laterza ha presentato la pasta Rigacuore de La Molisana, in un piatto ricco di sapore mediterraneo, esaltato dal vino “Bramìto della Sala” del Castello della Sala - Antinori.

Chef Eduardo Gadda, Dario Colloi e Chef Andrea De Lillo

Alla buca 17, la pizza gourmet dello chef Stefano Minchillo con gorgonzola Palzola, accompagnata dalle bollicine Ferrari Maximum Trentodoc, ha concluso il percorso con gusto.

Nel dopo gara, l’atmosfera si è scaldata con showcooking live, un esclusivo wine tasting al buio con Ferrari Trento, e una raffinata sessione di mixology a cura di Flavio Allaria del Bulk Mixology Food Bar. Il palco, curato da ROS, ha ospitato lo chef Andrea De Lillo con una ceviche di lago di pesce siluro, e il pastry chef Eduardo Gadda con la sua “Dolce Foresta”, omaggio alla Foresta Nera.

Premiazioni e solidarietà al centro della scena

Le premiazioni sono state condotte dal direttore di Ristogolf Dario Colloi, affiancato dalle autorità del Golf Club Carimate. Spazio anche alla solidarietà, grazie alla Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS, con il progetto “Borse Blu” supportato dai partecipanti.

La giornata si è conclusa con un gourmet party firmato Da Vittorio, arricchito dalla degustazione dell’olio extravergine De’Coppini, vini di Villa Antinori, spumanti Ferrari Trento, grappe Segnana, cocktail Bulk Giancarlo Morelli, sigari MastroTornabuoni, e prelibatezze dolci Agrimontana e Agricacao.

Circuito Ristogolf 2025 by Allianz: terza tappa al Golf Club Biella Le Betulle

A inizio luglio il Circuito Ristogolf 2025 by Allianz ha poi fatto tappa presso il prestigioso Golf Club Biella Le Betulle, uno dei campi più rinomati d’Italia, già premiato 18 volte come Miglior Campo del Paese. Immerso nel verde delle Alpi biellesi, il percorso ha offerto uno scenario unico, caratterizzato da natura incontaminata ed eleganza in stile inglese, perfetto per coniugare sport, alta cucina e convivialità.

Ristogolf a Biella Le Betulle

Un’accoglienza gourmet firmata Da Vittorio F.lli Cerea

La giornata è iniziata con una colazione d’eccellenza: biscotteria, brioches, pancake con confetture Agrimontana, frutta fresca di Ginesi, latticini e succhi naturali Carioni dal 1920, accompagnati dall’acqua Valverde e caffetteria calda. Il tutto curato dal celebre ristorante Da Vittorio F.lli Cerea, sinonimo di qualità e attenzione ai dettagli.

Momento di degustazione anche al sapore di Parmigiano Reggiano

Golf e alta cucina: un percorso multisensoriale

Durante il percorso di gara, ogni buca ha rappresentato una tappa culinaria diversa. Alla buca 3, lo chef Fabrizio Barontini per MartinoRossi ha proposto un hamburger plant-based, servito con Parmigiano Reggiano 24 mesi e bollicine dealcolate Franc Lizêr. In buca 5, il gelato artigianale di RobaDulza per Agrimontana e Agricacao ha riportato i partecipanti ai ricordi d’infanzia, arricchito da bibite e cocktail firmati Tassoni.

Alla buca 7, spazio alla cucina tradizionale piemontese con i plin della Famiglia Ramella, serviti con vino “Occhetti” Langhe DOC Nebbiolo di Prunotto - Antinori. Proseguendo, alla buca 11, l’Osteria della Pista, con 150 anni di storia, ha proposto una battuta di Fassona Piemontese, abbinata al vino rosso “Bansella” Nizza DOCG.

Un piatto gourmet da degustare lungo il percorso

Alla buca 13, la pizza gourmet dei maestri Walter Zanoni e Alessandro Loda ha deliziato i presenti con gorgonzola Palzola e bollicine Ferrari Trentodoc, mentre in buca 16, Da Vittorio ha portato in campo un tacos di kohlrabi con salmone, accompagnato dal vino “Arveja” Langhe DOC Arneis. La buca 18 ha visto protagonista la giovane chef Agnese Loss con una raffinata trota in carpione, servita con i vini Villa Antinori Bianco e Rosso.

Eventi collaterali ed eccellenze enogastronomiche

Oltre alla competizione, il Golf Club Biella Le Betulle ha ospitato diverse attività firmate dai partner Allianz, Callaway, Fondazione Francesca Rava, Duferco Energia e Range Rover. Dopo la gara, spazio al relax con un esclusivo wine tasting al buio curato da Orazio Vagnozzi per la cantina Prunotto, seguito dallo showcooking con protagoniste le chef Agnese Loss e Erika Gotta, che hanno proposto interpretazioni originali di piatti della tradizione italiana.

Preparazioni gourmet lungo le 18 buche di Carimate (Co)

I cocktail d’autore di Flavio Allaria del Bulk Mixology Food Bar hanno aggiunto ulteriore fascino all’esperienza sensoriale.

Premiazioni e un gran finale d'autore

Il momento delle premiazioni ha visto protagonisti i vincitori della giornata e l’estrazione del premio Allianz, valido per l’evento finale del circuito al Grand Hotel da Vinci 5* di Cesenatico. Ampia la partecipazione, con numerosi premi di classifica e speciali messi a disposizione dagli sponsor.

La chef Agnese Loss presenta una sua creazione

Non è mancato il supporto alla Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS con il progetto “Borse Blu”, che offre opportunità educative ai giovani in difficoltà. Tra i partecipanti alla raccolta fondi, alcuni sono stati premiati con esperienze esclusive, tra cui una serata alla Scala di Milano e una cena al ristorante Da Vittorio.

Il gourmet party finale, a cura dei F.lli Cerea, ha rappresentato la degna conclusione dell’evento. Protagonista del menù, una pasta mista La Molisana con crostacei e triglie di scoglio, accompagnata da una selezione di vini Villa Antinori, bollicine Ferrari Trento e bevande dealcolate Franc Lizêr. In chiusura, grappe Segnana, sigari MastroTornabuoni, cocktail Gian the Gin e le dolcezze firmate Agrimontana e Agricacao, per un’esperienza di gusto davvero indimenticabile.