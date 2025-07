Gelato artigianale: il vero alleato economico per i professionisti d'estate

Il gelato entra in scena e in questo periodo dell’anno lo fa da protagonista. Interpreta un ruolo importante sia per gli operatori sia per i consumatori. Con il caldo, la produzione di pasticceria-gelateria artigianale si adegua alla domanda di mercato, che si orienta su gusti e sapori che hanno nel fresco il minimo comun denominatore.

Il gelato, buono, sano e seducente

Gelato come leva economica e scelta accessibile

E chi meglio del gelato può fare da contrappeso e ristabilire un equilibrio anche a livello di fatturato per i professionisti? D’altro lato, il costo abbordabile per i consumatori si rivela un polo di attrazione notevole. Le famiglie possono mettere mano al portafoglio davvero senza problemi.

Il gelato, in questo senso, è democratico e fa contenti proprio tutti. È un prodotto sano, gratificante e adorato da ogni fascia di età. L’offerta, quindi, si deve adeguare con soluzioni innovative e stuzzicanti da proporre in parallelo a quelle tradizionali, che, peraltro, non vanno mai in pensione.

Gusti esotici e cultura alimentare nel gelato artigianale

Al via dunque gusti che prevedono la scelta di frutti particolari, esotici come mango, papaya, maracuja, frutto della passione. Insomma, qualcosa di diverso per incuriosire e, perché no, fare anche cultura alimentare. Una soluzione innovativa vede in prima fila anche i gusti variegati. Molto interessanti i dolci in declinazione fredda, come tiramisù, sacher, baba, sfogliatelle o cheese cake. Sapori, aromi e consistenze in formato gelato. In questo modo si viene ad ampliare ulteriormente la gamma dell’offerta.

L’importanza del colore e dell’estetica del gelato

E poi l’aspetto cromatico, che ha un peso rilevante. Teniamo sempre a mente che si acquista anche con gli occhi. Le gelaterie pure brillano di luce propria, ma le pasticcerie non devono perdere l’occasione di dare un aiuto significativo al cassetto grazie a un’adeguata offerta di gelato artigianale.

Crescita dei consumi e inclusività del prodotto

È sempre più buono e genuino e i consumi sono in crescita. Per l’estate in corso si prevede un aumento del 4%. Del resto, è un prodotto sempre più naturale e aperto a tutti, in quanto non viene più escluso nessuno: intolleranti e allergici trovano nel gelato e negli artigiani che lo creano un approdo sicuro.