Il fascino del cristallo colorato nei nuovi bicchieri Riedel

Con l'arrivo della bella stagione, la tavola si accende di luce e colore grazie a Riedel Laudon Highball, il nuovo bicchiere in cristallino pensato per valorizzare ogni cocktail con stile. Proposto da Riedel, marchio leader mondiale nel settore del cristallo di alta gamma, questo bicchiere unisce design, funzionalità ed estetica, diventando un protagonista indiscusso nel mondo della mixology contemporanea.

Riedel Highball: forme slanciate e tonalità preziose

Il bicchiere Riedel Laudon Highball si distingue per la sua forma alta ed elegante, perfetta per esaltare la presentazione di long drink, cocktail freschi e bevande analcoliche. La sua struttura consente di trattenere l'effervescenza e accogliere comodamente cubetti di ghiaccio di grandi dimensioni, garantendo una degustazione ottimale in ogni occasione.

Ogni bicchiere è realizzato in cristallino tagliato, proposto in una gamma di colori vibranti ispirati alle gemme preziose: sfumature che spaziano dal viola intenso al rosa delicato, fino all'arancione, al giallo dorato e al turchese. Un effetto visivo che cattura la luce e restituisce riflessi brillanti, trasformando ogni sorso in un'esperienza sensoriale.

Bicchieri in cristallino Riedel: eleganza e qualità artigianale

Frutto dell'eccellenza manifatturiera che da sempre contraddistingue il marchio, i bicchieri Laudon Highball sono realizzati a macchina e successivamente rifiniti a mano. Il processo include una verniciatura artigianale e il taglio manuale, che rendono ogni pezzo unico e inimitabile. Per preservarne la brillantezza e la qualità nel tempo, è consigliato il lavaggio a mano, evitando l'uso della lavastoviglie.

Ogni bicchiere viene venduto singolarmente, offrendo così la possibilità di creare abbinamenti personalizzati in base ai propri gusti e allo stile della propria tavola.

Cocktail e long drink con un tocco di design

Perfetto per l'aperitivo in terrazza, il brunch del fine settimana o una cena estiva sotto le stelle, il bicchiere colorato Riedel dona un'allure raffinata a ogni contesto conviviale. È la scelta ideale per chi desidera unire la bellezza del design alla praticità di un contenitore funzionale, senza rinunciare al fascino del cristallo decorato.

Con Riedel Laudon Highball, la cultura del bere si arricchisce di nuovi significati estetici. Questo bicchiere elegante per cocktail non è solo un oggetto funzionale, ma un vero e proprio elemento decorativo capace di impreziosire ogni momento. Un must-have per gli amanti della tavola curata, della qualità artigianale e dello stile ricercato.