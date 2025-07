Il Pos che fa anche il cameriere: innovazione Nexi al servizio dell’hospitality

Negli ultimi anni, i pagamenti digitali hanno registrato una crescita costante e significativa. Secondo i dati del Politecnico di Milano, nel 2024 il volume delle transazioni digitali ha superato quello del contante. In particolare, il 90% delle transazioni in negozio avviene oggi in modalità senza contatto, una tendenza destinata a consolidarsi nei prossimi anni.

Tra le soluzioni più efficaci per i pagamenti digitali c'è Nexi SmartPOS®

Questa trasformazione non rappresenta solo un’evoluzione tecnologica, ma anche una svolta culturale. Per i commercianti, si traduce in una concreta opportunità per semplificare le operazioni quotidiane, aumentare l’efficienza e offrire un'esperienza di acquisto più fluida e soddisfacente.

Perché adottare soluzioni digitali nei pagamenti

I pagamenti elettronici non sono più solo un'alternativa al contante: rappresentano un vero strumento di crescita per le attività commerciali. Grazie all’integrazione con servizi avanzati, è possibile ottimizzare la gestione del punto vendita, ridurre i tempi di attesa e fidelizzare i clienti attraverso funzionalità evolute.

In questo contesto, Nexi si propone come partner di riferimento, offrendo strumenti pensati per le esigenze dei professionisti del commercio.

Nexi SmartPOS®: molto più di un semplice POS

Tra le soluzioni più efficaci troviamo Nexi SmartPOS®, un terminale multifunzione che unisce la semplicità di utilizzo alle più avanzate tecnologie digitali. Non si tratta di un semplice POS, ma di un vero e proprio hub digitale, in grado di supportare le attività quotidiane del negozio.

Nexi SmartPOS®, un vero hub digitale

Con Nexi SmartPOS®, è possibile accedere ad applicazioni utili per la gestione del magazzino, la chiamata di un taxi per i clienti, la creazione di programmi loyalty e molto altro. Tutto questo in un dispositivo intuitivo, connesso e sempre aggiornato.

Nexi SmartPOS® Cassa: pronto per le normative future

Per le attività che desiderano un sistema completo e conforme alle nuove regole fiscali, Nexi SmartPOS® Cassa rappresenta una soluzione ideale. Questo dispositivo integra POS e registratore telematico, rispettando fin da ora le normative previste per il 2026 sull’interconnessione tra sistemi di pagamento e cassa.

Tutti i dispositivi della linea Nexi SmartPOS®

Mance digitali e SoftPOS: nuove funzionalità per il settore hospitality

Un’altra funzionalità sempre più apprezzata è quella delle mance digitali, particolarmente utile nel settore della ristorazione. I dispositivi Nexi consentono di ricevere mance in modo trasparente e tracciabile, con la possibilità di abilitare questa funzione anche su POS già in uso, tramite semplice richiesta al servizio clienti.

Per chi cerca ancora maggiore flessibilità, è disponibile Nexi SoftPOS: una soluzione che trasforma qualsiasi smartphone o tablet Android in un POS, senza necessità di hardware aggiuntivo. Perfetto per il servizio al tavolo, consente di accettare pagamenti in mobilità, riducendo le code alla cassa e migliorando l’esperienza complessiva del cliente.

Un supporto concreto alla crescita digitale dei commercianti

Attraverso una gamma di dispositivi intelligenti, Nexi supporta i professionisti nella digitalizzazione dei pagamenti, rispondendo alle esigenze attuali e future del mercato. Adottare soluzioni Nexi significa semplificare la gestione quotidiana, migliorare la soddisfazione del cliente e garantire la conformità alle nuove normative fiscali.