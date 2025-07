Tiramisù, gelato e cioccolato: l'Italia ospita l'élite della pasticceria

Ne parliamo in anticipo, perché l'evento è importante. La Federazione internazionale pasticceria, gelateria, cioccolateria è sotto i riflettori. Dal 6 al 9 novembre a Roma daremo vita a tre manifestazioni di livello internazionale. Si tratta del The World Trophy of Pastry Gelato and Chocolate, del Cake Artist World Championship e del The World Trophy of Professional Tiramisù.

A Roma, in novembre, tre mondiali in ambito pasticceria

Tre Campionati del mondo che andranno in scena all'Hotel Roma Aurelia Antica. Una sala sterminata di 800 metri quadri accoglierà 6 box completamenti attrezzati per gara. Attese da tutti i continenti 12 squadre, composte da tre professionisti ciascuna.

Roma 2025: Tre Campionati mondiali per celebrare l'eccellenza della pasticceria internazionale

Per il Campionato del mondo pasticceria gelateria cioccolateria i concorrenti si daranno battaglia nella creazione di due pièce artistiche – una in cioccolato e una in zucchero/pastigliaggio – e nella realizzazione di due praline: monoporzione gelato e torta moderna da realizzare con uno stampo unico, uguale per tutti. Stimolante il tema da sviluppare: “La Natura: le bellezze della mia Nazione”. Campo largo quindi per dare ampia manovra a creatività e fantasia.

A chiudere il cerchio, la presenza di una giuria di caratura mondiale per i tre campionati. Per la Federazione un tris di eventi di respiro internazionale e una vetrina unica per il nostro universo artigianale. Sarà sì un momento di confronto, ma anche di incontro tra tecniche, manualità ed estro artistico.

Grandi professionisti si daranno, come doveroso, battaglia, ma potranno arricchirsi a vicenda grazie ai valori di alta professionalità che metteranno in gioco. Al di là del risultato sarà una vittoria di peso per tutto il settore. Del resto lo spirito della Federazione è quello di unire in modo capillare tutte le realtà esistenti sul territorio (scuole, grossisti, associazioni, imprese del settore pasticceria, gelateria, cioccolateria), per rafforzarne la collaborazione e ottenere la crescita di tutto il settore e dei prodotti made in Italy.

Con questa manifestazione la promozione e lo sviluppo del nostro comparto artigianale guadagna, a pieno merito, una risonanza mondiale. Un'eco virtuosa che lascerà il segno.