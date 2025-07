La verace pizza napoletana incontra il vino italiano a Calici di Stelle 2025

La bella stagione porta con sé una nuova avventura per l'Associazione Verace Pizza Napoletana: per la prima volta, infatti, i pizzaioli Avpn varcheranno le soglie delle proprie pizzerie per entrare in cantina e celebrare il prezioso legame tra la verace pizza napoletana e il vino italiano d'eccellenza. Tutto questo a Calici di Stelle 2025, l'evento estivo del Movimento Turismo del Vino che, dal 25 luglio al 24 agosto, porterà alla scoperta dei luoghi enologici più affascinanti di tutta Italia, quest'anno con la pizza napoletana nel ruolo di protagonista. Proprio in questa occasione prende il via la collaborazione tra la nostra Associazione e il Movimento a cui abbiamo voluto dedicare questo appuntamento con l'editoriale di Italia a Tavola. Tra i momenti più attesi, l'appuntamento al castello di Taurasi che vedrà il pizzaiolo Avpn Giovanni Grimaldi di Grottaminarda insieme alle cantine di MTV Campania, per iniziare questo racconto proprio dalla regione culla della pizza napoletana.

Pizza verace e napoletana e vino d'eccellenza, un connubio da promuovere

Due eccellenze italiane unite nel gusto

Valorizzare la storia gastronomica del nostro Paese, educare al gusto e promuovere la vera eccellenza italiana sono valori che da sempre portiamo avanti e che condividiamo con il Movimento Turismo del Vino, da oltre trent'anni leader dell'enoturismo con oltre 700 cantine in tutta Italia, impegnata nella promozione del bere consapevole e della corretta cultura del vino. Una realtà dinamica, rappresentativa del patrimonio enologico del Paese che, come noi di Avpn, è diffusa capillarmente su tutto il territorio ed è riconosciuta a livello internazionale come ambasciatrice del Made in Italy. Entrambi crediamo che il vino e la pizza insieme siano il modo migliore per raccontare l'identità dell'enogastronomia del nostro Paese. Due prodotti iconici, unici e complementari: da un lato il vino, patrimonio millenario e massima espressione della ricchezza e della diversità dei nostri territori, dall'altro la pizza napoletana, prodotto universale simbolo della cultura italiana, capace di conquistare le culture di tutto il mondo. Due grandi eccellenze che parlano la lingua della convivialità, in grado di suscitare emozioni e creare relazioni intorno alla tavola.

Il progetto Pizza Pairing

Con la partecipazione a Calici di Stelle 2025 vogliamo mettere in luce il valore di questo duo, non solo sotto il profilo culturale ma anche dal punto di vista prettamente gastronomico. Da tempo portiamo avanti con convinzione il progetto pizza pairing con l'obiettivo di valorizzare l'abbinamento tra pizza e vino nei nostri locali, contribuendo alla crescita del modello di pizzeria, certamente un luogo accogliente ma al tempo stesso sempre più attento a una proposta e a un servizio di qualità. Del resto, quale compagno migliore per la pizza napoletana se non il vino? Entrambi vantano una storia millenaria, alti livelli d'eccellenza e un fascino senza tempo che li rende i protagonisti indiscussi delle tavole italiane.

Pizza e vino insieme a Calici di Stelle 2025

Un'esperienza di degustazione unica

Per valorizzare al meglio questa storia d'amore, vogliamo offrire un'esperienza di degustazione unica nel suo genere che vedrà dialogare le pizze della tradizione e i vini di ogni territorio. Le mani esperte dei nostri pizzaioli e il racconto dei produttori MTV saranno il fil rouge di molti degli incontri di Calici di Stelle, show cooking, cene a tema tra i filari, ai laboratori di abbinamento pizza-vino, pensati per avvicinare i wine lover al mondo della pizza, giocando con gli accostamenti. Calici di Stelle sarà quindi una grande celebrazione dell'enogastronomia tricolore che passa attraverso la valorizzazione delle singole identità territoriali e la divulgazione della cultura del vino e del cibo di qualità.