Il bagno fa la camera: design, comfort e identità nel nuovo lusso dell'hotellerie

Un tempo angolo sacrificato e poco valorizzato, il bagno all'interno delle strutture ricettive ha assunto oggi un ruolo di primo piano, tanto da influire sul valore percepito dell'intera camera. Lo stabiliscono anche gli standard minimi pubblicati in Gazzetta Ufficiale nel 2008, che regolano aspetti come dimensioni del locale, dotazioni e cambio della biancheria. Rispetto agli hotel costruiti tra gli anni Sessanta e Settanta, dove la stanza da bagno era spesso buia, stretta e arredata con sanitari ormai datati, oggi si tende a ridurre lo spazio della camera da letto per creare bagni più ampi, luminosi e confortevoli. Abbiamo raccolto alcune testimonianze e osservazioni da parte di albergatori e progettisti per capire in che modo il bagno sia diventato un biglietto da visita della stanza, capace di influenzare fin da subito la soddisfazione dell'ospite.

Materiali e funzionalità: la differenziazione strategica tra strutture a diversa vocazione

A Livigno, in provincia di Sondrio, Guido Bormolini, albergatore con 300 posti letto distribuiti tra casa vacanze, Hotel Loredana (3 stelle) e Hotel Sporting (4 stelle), ha voluto coinvolgere il figlio diciottenne nella ristrutturazione. Perché? «Per capire cosa cerca un giovane» spiega.

Gli elementi naturali caratterizzano i bagni dell'Hotel Sporting a Livigno (So)

La differenza si vede nei materiali: allo Sporting protagonisti sono legno, vetro e pietra, mentre al Loredana, destinato a comitive e clientela business, si è puntato su materiali più resistenti. Anche la biancheria fa la differenza: viene lavata internamente per garantire igiene e morbidezza. Il design segue la stessa logica: specchi retroilluminati per facilitare la pulizia e rubinetteria cromata esterna per una manutenzione più semplice.

Hotel Loredana Via Teola 106 23041 Livigno (So) Tel +39 0342 996330

Hotel Sporting Via Saroch 1272 23041 Livigno (So) Tel +39 0342 996665

Carta da parati e identità visiva: quando il design emozionale valorizza anche il bagno

Nel nuovo QC Room Milano Porta Romana, l'estetica del bagno è parte integrante dell'identità dell'hotel. Simone Guidarelli ha firmato carte da parati resistenti all'umidità, utilizzate persino nel box doccia.

Il bagno di una camera dello smart hotel QC Room Milano Porta Romana

Aironi, giraffe, piatti vintage e fontane rinascimentali danno vita a un bagno narrativo, che trasporta l'ospite in un viaggio tra memoria e immaginazione. È il design emozionale applicato a uno degli ambienti più intimi della camera.

QC Room Milano Porta Romana V.le Bligny 23 20136 Milano Tel +39 02 8974 7205

Suite e personalizzazione: l'eleganza delle superfici per un'esperienza immersiva

All'Excelsior Hotel Gallia di Milano, il bagno della JV904 Stardust Suite è stato ripensato grazie alla collaborazione con Jannelli&Volpi. I motivi orientali delle pareti si integrano con gli arredi velvet nei toni ruggine e verde, creando un ambiente sofisticato e immersivo.

Uno scorcio sulla JV904 Stardust Suite dell'Excelsior Hotel Gallia di Milano

Anche in questo caso, il bagno è parte integrante di un racconto di stile, con un effetto avvolgente che valorizza ogni dettaglio, dalle pareti alla biancheria.

Excelsior Hotel Gallia Piazza Duca d'Aosta 9 20124 Milano Tel +39 02 67851

Luce naturale e coerenza narrativa: il bagno come parte integrante del progetto emozionale

A Le Marne Relais (Costigliole d'Asti), ogni bagno è pensato per dialogare con l'identità della suite, ispirata a un poeta diverso. La luce naturale filtra dalle finestre anche nelle docce, affacciate sui vigneti del Monferrato.

L'eleganza del bagno di una camera de Le Marne Relais

I materiali raccontano la storia geologica della zona, con piastrelle in cotto smaltato e cromie coerenti con il nome della suite. La rubinetteria è in acciaio satinato, mentre alcuni materiali di recupero sono stati usati anche nei tavoli del ristorante interno. Un progetto che unisce poesia, estetica e sostenibilità.

Le Marne Relais Str. Pasquana 5 14055 Costigliole d'Asti Tel +39 0141 1852115

Accessibilità e benessere sensoriale: il bagno diventa un'oasi progettata per tutti

Al 7Pines Resort Sardinia, il bagno è pensato come una oasi privata e sensoriale. Il design si ispira alla natura: pietra locale, ceramiche artigianali, rubinetti satinati, luci soffuse e colori della macchia mediterranea.

Al 7Pines Resort Sardinia il bagno è stato concepito come una vera e propria oasi privata

Ma c'è di più: grande attenzione è riservata all'accessibilità. Docce walk-in senza barriere, pavimenti antiscivolo, spazi ampi e funzionali permettono autonomia anche agli ospiti con disabilità. L'esperienza sensoriale diventa così inclusiva, coniugando estetica e funzionalità.

7Pines Resort Sardinia Via Mucchi Bianchi 07021 Baja Sardinia (Ss) Tel +39 0789 1775000

Design sostenibile ed essenziale: l'efficienza incontra il comfort visivo

All'Hotel Ruby Bea di Firenze, il bagno è uno spazio funzionale ed elegante. Piastrelle antracite semi-opache, doccia a pioggia con tecnologia Eco Smart, specchi sospesi e porte in cristallo trasparente concorrono a creare uno spazio leggero e rilassante.

Il bagni dell'Hotel Ruby Bea di Firenze sono funzionali e raffinati

Tutti i dettagli, dai porta sapone in acciaio inox al vaso in ceramica lucida, esprimono una ricerca attenta di raffinatezza minimalista, dove il design sostenibile non sacrifica il comfort.

Hotel Ruby Bea P.za della Libertà 16 50129 Firenze Tel +39 055 9970270

Comfort e percezione del lusso: biancheria, colori e profumi per un'accoglienza di qualità

Chiude il racconto Villa Prato (Mombaruzzo, At), relais con 11 suite, una spa da 800 mq e un ristorante. Qui il bagno è un ambiente esperienziale: biancheria bianca e profumata, colori neutri e rilassanti, specchi luminosi e un set di cortesia alla vinaccia firmato Villa Prato.

Attenzione e cura, le parole chiave nei bagni di Villa Prato

La sensazione di benessere inizia proprio dal bagno e si collega alla filosofia della spa. È l'idea di lusso discreto, costruito attraverso cura, eleganza e sensorialità.