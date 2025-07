Cast sbarca in Asia: nuovi campus di cucina e pasticceria in India e Malesia

L'Italia della formazione gastronomica mette piede in Asia. Con due nuovi poli didattici a Hyderabad (India) e Kuala Lumpur (Malesia), Cast - da oltre trent'anni punto di riferimento nella formazione professionale di cucina e pasticceria - apre ufficialmente i suoi primi campus internazionali. Un progetto nato per portare l'eccellenza della ristorazione italiana a giovani studenti asiatici che, per motivi economici e burocratici, non possono raggiungere l'Italia, ma che ora potranno formarsi senza lasciare il proprio Paese.

Cast sbarca in Asia: aperti i primi campus a Hyderabad e Kuala Lumpur

«Ci siamo accorti che per la maggior parte degli studenti asiatici studiare in Italia è molto costoso e complicato, per via di burocrazia complessa e costi elevati. La risposta di Cast è: se non possono venire in Italia, portiamo noi l'Italia da loro» spiega Sunny Menon, international business developer & academic advisor in Cast. È da questa esigenza concreta che prende forma la strategia di internazionalizzazione promossa da Cristian Cantaluppi, ceo dell'Istituto, e oggi concretizzata con i primi corsi attivi tra India e Malesia. La scelta di partire proprio da questi due Paesi non è casuale.

Cast in India e Malesia, due mercati in espansione nell'ospitalità di alta gamma

India e Malesia sono infatti due mercati in espansione nel mondo dell'ospitalità di alta gamma, dove cresce la richiesta di professionisti capaci di interpretare la cucina italiana come sinonimo di eleganza e qualità. A Hyderabad, Cast ha avviato una collaborazione con Mahindra University, realtà accademica già molto orientata verso l'hotel management, mentre in Malesia il partner è Apca (Academy of pastry & culinary arts), tra le scuole di pasticceria più affermate del Sud-est asiatico.

Cast alla Mahindra University di Hyderabad (India)

In entrambi i campus si replica il modello formativo Cast, con master intensivi da 12 settimane (anziché le 16 dei percorsi italiani), interamente in lingua inglese, ispirati ai programmi di alta formazione attivi nella sede di Brescia. L'offerta si articola su due fronti: “Mastering Italian Culinary Arts” e “Mastering Italian Pastry Arts”. Didattica immersiva, forte impronta pratica e un'identità ben salda: quella della cucina italiana.

I contenuti ruotano attorno ai grandi classici della nostra tradizione - pasta fresca, risotti, lievitati, dolci, cioccolateria - e ogni corso si chiude con una settimana creativa in cui lo studente elabora un piatto personale, sintesi tra radici locali e cultura gastronomica italiana. «I programmi ricalcano i percorsi in Patria di Cast, con piccole modifiche per ottimizzare l'esperienza all'estero, come la riduzione della durata del corso da 16 a 12 settimane - spiega Anna Maria Scatena, academic didactical manager. Grande attenzione è riservata alla valorizzazione della tradizione italiana. Da questo tipo di confronti nascono spesso idee sorprendenti, capaci di innovare senza tradire l'autenticità».

Cast all'Apca di Kuala Lumpur (Malesia)

A garantire coerenza e continuità con l'approccio Cast saranno gli stessi docenti italiani già in forza nel campus di Brescia, supportati da ex allievi in veste di assistenti. L'esperienza per loro sarà tutt'altro che solo professionale: insegnare in un contesto multiculturale significa anche affinare capacità comunicative, confrontarsi con approcci didattici diversi e soprattutto vivere uno scambio umano che, come spesso accade in cucina, si trasforma in nuove ispirazioni.

L'espansione di Cast nel mondo è solo all'inizio

L'espansione internazionale di Cast, però, è solo all'inizio. L'Istituto oggi fa parte del gruppo Alliance, una rete che riunisce oltre venti delle migliori scuole culinarie nel mondo. Da Cina e Messico, ma anche da Africa e Sud America, stanno già arrivando nuove richieste di collaborazione. «I nostri prossimi obiettivi si concentrano su Cina e Messico», anticipa Menon, «due Paesi dove l'interesse verso la cucina italiana di eccellenza è in continua crescita e dove il settore dell'ospitalità sta vivendo un'espansione strategica».