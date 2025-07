Frumentario vince l'edizione 2025 di 50 Top Pizza in viaggio in Italia

L’edizione 2025 della classifica 50 Top Pizza consacra Frumentario come la migliore pizza in viaggio in Italia. Un riconoscimento significativo per la pizzeria al taglio di Alessandro Santilli situata in Via Tuscolana nel quartiere San Giovanni a Roma, che arriva a soli dodici mesi dall'apertura del locale, confermando la qualità e l'impatto di un progetto gastronomico capace di distinguersi in un panorama competitivo.

Alessandro Santilli del Frumentario di Roma, vincitore di 50 Top Pizza in viaggio in Italia

La classifica 2025: Frumentario al primo posto, Roma domina

La classifica di 50 Top Pizza, considerata la guida più autorevole del settore, ha evidenziato una forte presenza della pizza al taglio romana, con Frumentario che conquista il primo posto superando realtà storiche come Pizzarium di Gabriele Bonci, scivolato al secondo posto dopo aver guidato la classifica per cinque anni consecutivi. Al terzo posto, Campana Pizza in Teglia di Daniele Campana, situata a Corigliano Calabro (Cs), che rappresenta con orgoglio il Sud Italia.

Una creazione di Alessandro Santilli del Frumentario

Quarta posizione per Lievito di Francesco Arnesano, sempre a Roma. Quinta posizione per Antico Forno Roscioli di Pierluigi Roscioli, a Roma. Al sesto posto Tellia di Enrico Murdocco, a Torino. Per chiudere la top ten troviamo in settima posizione Masardona della famiglia Piccirillo, a Napoli, seguito da Tiella di Daniele Biagioni, a Roma, Tiri Bakery & Caffè di Vincenzo Tiri a Potenza e Grigoris The Bakery di Lello Ravagnan, a Mestre.

La capitale italiana della pizza al taglio si conferma Roma, con ben 12 locali presenti nella guida, seguita da Napoli con 3 insegne, a testimonianza dell'eccellenza gastronomica distribuita lungo lo Stivale.

Pizza al taglio: qualità, leggerezza e attenzione agli ingredienti

La pizza in teglia si distingue sempre più per la cura nella lavorazione degli impasti, con un’attenzione crescente verso le lievitazioni lunghe e naturali. La tendenza al crunch, che dona una consistenza leggera e croccante, è oggi tra le più apprezzate dai consumatori.

Secondo i curatori della guida, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, la pizza in viaggio rappresenta una specialità identitaria, fortemente legata al territorio in cui nasce, ma al contempo capace di unire le preferenze di un pubblico ampio e trasversale. L’obiettivo della guida è quello di fotografare l’evoluzione di questo segmento, che nel 2025 mostra una crescita qualitativa omogenea su scala nazionale.

I curatori di 50 Top Pizza Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere

«La guida fotografa un grande miglioramento, in tutte le regioni, di questa specialità molto amata dagli italiani, che riesce ad essere anche identitaria a seconda del territorio in cui viene proposta. Attenzione alle lievitazioni, tendenza al crunch oggi molto di moda - e apprezzata anche grazie alla sensazione di leggerezza che regala al morso -, assoluta ricerca della qualità nelle materie prime, sono la cornice di un settore importante e qualificante», dichiarano proprio Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere.

La cerimonia di premiazione: appuntamento al Teatro Manzoni

Cresce intanto l'attesa per la cerimonia ufficiale di premiazione di 50 Top Pizza Italia 2025, che si terrà martedì 15 luglio presso il Teatro Manzoni di Milano con la conduzione di Federico Quaranta. Durante l’evento verranno svelate le 100 migliori pizzerie italiane dell’anno, in una serata molto attesa da operatori del settore e appassionati, per scoprire chi sarà il successore dei vincitori della passata edizione, Francesco Martucci e Diego Vitagliano.

Gabriele Bonci, secondo classificato con il suo Pizzarium

Sarà possibile seguire la cerimonia in diretta streaming dalle ore 19:00, attraverso le pagine Facebook ufficiali di 50 Top Pizza, 50 Top Italy, il Luciano Pignataro Wine Blog e il canale YouTube di 50 Top Pizza.

Milano ospita la Pizza Week fino al 13 luglio

Nei giorni immediatamente precedenti alla premiazione avà luogo la seconda edizione della Pizza Week Milano Edition, in programma fino al 13 luglio 2025. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le migliori pizzerie di Milano presenti nella guida, offrirà un calendario ricco di eventi, degustazioni e incontri tematici che accompagneranno il pubblico fino alla finale del giorno 15.

Daniele Campana, proprietario di Campana Pizza in Teglia, terzo classificato

L’importanza della guida 50 Top Pizza nel panorama gastronomico italiano

50 Top Pizza rappresenta oggi uno dei punti di riferimento più autorevoli per gli amanti della pizza e per i professionisti del settore. La sua metodologia, basata su visite anonime, valutazioni qualitative e attenzione alla filiera delle materie prime, consente una fotografia credibile e aggiornata della scena pizza in Italia.

Il riconoscimento conferito a Frumentario conferma l’eccellenza raggiunta nel settore della pizza in viaggio, premiando competenza, ricerca e capacità di dialogare con il gusto contemporaneo.

La classifica completa