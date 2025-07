Post omofobo sui social, lo chef Cappuccio si difende: «Mai discriminato nessuno»

Paolo Cappuccio, chef stellato è finito al centro di una nuova polemica a seguito della pubblicazione di un post sul proprio profilo Facebook, datato 8 luglio 2025, considerato discriminatorio e per il quale lo chef è stato duramente attaccato sui social, ma Cappuccio si difende sostenendo di essere stato frainteso e denuncia di aver ricevuto anche «minacce di morte».

Lo chef Paolo Cappuccio nella bufera per un post social

Il post di Paolo Cappuccio: cosa è successo

L’annuncio era finalizzato alla ricerca di personale per un hotel in Val di Fassa in vista della stagione invernale: in particolare si cercavano uno chef, tre capi partita e un pasticcere, con stipendi indicati tra i 2.000 e i 4.000 euro mensili. A suscitare forti critiche non è stato l’aspetto contrattuale, quanto i contenuti del messaggio. Nel post, infatti, comparivano affermazioni esplicite come: «Sono esclusi comunisti/fancazzisti. Master chef del c***o ed affini. Persone con problemi di alcol, droghe e di orientamento sessuale». Il post è stato successivamente rimosso, ma era ormai stato ampiamente diffuso sui social, scatenando le reazioni indignate della comunità digitale.

Non è la prima volta che Paolo Cappuccio viene segnalato per l’uso di un linguaggio divisivo in fase di selezione del personale. Già nel 2020, in occasione di un'altra campagna di reclutamento per la stagione estiva a Caorle, lo chef aveva utilizzato espressioni dai toni simili, attirando reazioni critiche da parte della community online. All’epoca, come oggi, venne contestata la natura discriminatoria dell’annuncio.

Paolo Cappuccio si difende: mai discriminato nessuno

Cappuccio, però, non ci sta a passare per omofobo. «Conosco molte persone omosessuali e non ho mai discriminato sessualmente nessuno. Il mio post non si riferiva alle scelte sessuali che ognuno è libero di fare, ma al fatto che in passato mi è capitato di avere in brigata pedofili e non voglio averci più nulla a che fare». E sul fronte "comunista" del post, lo chef non fa mistero di «essere sempre stato di destra» per cui rivendica «il diritto di esprimerlo in ogni contesto».

Lo chef Paolo Cappuccio si difende dicendo di non aver mai discriminato nessuno

Nato a Napoli nel 1977, Cappuccio ha costruito la propria carriera in alcune delle più rinomate cucine italiane, tra cui La Casa degli Spiriti e La Stube del Bio Hotel Hermitage. Riconosciuto a livello internazionale, ha collezionato premi e incarichi di prestigio, dedicandosi negli ultimi anni prevalentemente alla consulenza gastronomica per strutture ricettive di fascia alta.