 Gestire delivery e take away in modo semplice e centralizzato con Cassa in Cloud

La gestione delle delivery e del take away è diventata un elemento fondamentale per ogni ristorante, non solo per rispondere alla crescente domanda di ordini online, ma anche per garantire un'esperienza fluida ai clienti.

Monitoraggio in tempo reale degli ordini e delle vendite grazie alla piattaforma integrata Cassa in Cloud.

Con i vari canali online, le app di terze parti e gli ordini diretti, il rischio di errori e ritardi è reale. In questo contesto, Cassa in Cloud si presenta come una soluzione completa per semplificare ogni fase operativa e centralizzare la gestione degli ordini

Cassa in Cloud: un’unica piattaforma per tutti i canali di delivery

Cassa in Cloud permette di ricevere e gestire ordini da diverse piattaforme di delivery direttamente su un'unica dashboard. Tutti i flussi - dal tradizionale take away ai marketplace di consegna a domicilio - vengono sincronizzati automaticamente, eliminando il rischio di sovrapposizioni o dimenticanze. Ogni ordine viene poi inviato in tempo reale sul Kitchen Monitor, riducendo drasticamente gli errori di comunicazione tra sala e cucina.

Il cliente può ordinare e pagare in autonomia con la Self Order App, anche da casa.

In questo modo, l'organizzazione del lavoro diventa più fluida e il personale può concentrarsi sulla qualità del servizio, piuttosto che sulla gestione manuale delle ordinazioni.

Maggiore produttività e minori errori operativi

Uno dei punti di forza di Cassa in Cloud è la sua capacità di automatizzare il processo di ricezione e gestione degli ordini. Grazie all'integrazione perfetta con Self Order App e Totem Self Order, il cliente può scegliere i piatti, indicare il tipo di ritiro o consegna, pagare in autonomia e ricevere lo scontrino digitale via email.

La digitalizzazione dei processi migliora la produttività e la qualità del servizio

Per il ristoratore, questo significa avere a disposizione uno strumento che aggiorna automaticamente le giacenze, semplifica la pianificazione delle consegne e fornisce report dettagliati sulle performance di vendita. Tutto viene gestito senza necessità di passaggi manuali, riducendo il rischio di errori che potrebbero compromettere la fidelizzazione del cliente.

Controllo completo e gestione da remoto

Un grande vantaggio è la possibilità di monitorare ogni fase del business anche da remoto. Con l’accesso al portale cloud, puoi tenere d'occhio lo stato degli ordini, controllare i pagamenti, aggiornare i menu digitali e modificare i listini in tempo reale. Che tu gestisca una singola sede o una catena di locali, avere un controllo centralizzato ti permette di prendere decisioni rapide e garantire un servizio uniforme in tutti i punti vendita.

Inoltre, la gestione automatica di scontrini, fatture elettroniche e pagamenti digitali semplifica i processi amministrativi, lasciandoti più tempo per dedicarti alla cura del cliente e alla qualità della tua offerta gastronomica.

Versatilità e integrazione con gli strumenti digitali

Cassa in Cloud si distingue per la sua capacità di integrarsi con i principali sistemi di pagamento cashless, consentendo ai clienti di scegliere la modalità che preferiscono, tra QR Code, Self Order App e POS digitali. La piattaforma permette anche di creare promozioni dedicate e programmi fedeltà che incentivano gli ordini ripetuti, rafforzando così il legame con la clientela.

Pagamenti cashless veloci e sicuri con QR Code e POS digitali integrati.

L’uso combinato di questi strumenti favorisce un aumento del valore medio dello scontrino e una maggiore efficienza operativa, elementi chiave in un contesto competitivo dove rapidità e precisione fanno la differenza. Centralizzare la gestione degli ordini da delivery e take away con Cassa in Cloud è una scelta strategica per chi desidera migliorare la produttività, ridurre gli errori e garantire un servizio coerente e di qualità su tutti i canali di vendita.