Davide Malizia, maestro pasticcere Apei, premiato con la “Nocciola d'Oro”

In Italia sono diverse le aree di coltivazione del nocciolo, dalla Campania nella zona di Avellino, al Lazio nel versante tra i Monti Cimini, la Tuscia e il viterbese, fino ai Nebrodi in Sicilia tornato su a nord verso le Langhe in Piemonte. Una materia prima su cui si sta facendo molta ricerca, tra innovazioni e sfide climatiche, e la coltivazione si sta ampliando anche in altre regioni come l'Umbria, le Marche, la Sardegna e l'Emilia-Romagna. Da anni, a valorizzare nelle sue creazioni dolciarie questa eccellenza italiana è stato Davide Malizia, campione del mondo di pasticceria e gelateria.

Il maestro Davide Malizia insieme a Iginio Massari, presidente di Apei

Pluripremiato per le sue specialità già 8 volte campione internazionale (una da campione e sette come allenatore), maestro Apei (l'Associazione degli ambasciatori pasticceri dell'eccellenza italiana presieduta da Iginio Massari) e vincitore nel 2020 del prestigioso premio Sucre d'Or come miglior artista al mondo dello zucchero per i prossimi 10 anni. Un curriculum internazionale, un'esperienza e un impegno profuso che hanno valso al maestro il premio "Nocciola d'Oro". Un riconoscimento ricevuto in occasione della "Fiera nazionale della nocciola" di Cortemilia - giunta quest'anno alla sua 71esima edizione - evento che celebra la "Tonda Gentile", ovvero la regina dell'Alta Langa varietà di nocciola tipica di questa zona.

Territorio, tecnica e formazione: gli ingredienti che nutrono l'arte di Malizia

La forma tonda, il guscio sottile, l'ottima pelabilità, il sapore fruttato, aromatico, il profumo intenso e delicato le conferiscono ormai il tributo di eccellenza con numeri di produzione e commercializzazione che toccano i 100mila quintali di nocciole, destinate al mercato italiano ed estero. Il territorio dell'Alta Langa e la pasticceria piemontese sono state fonte d'ispirazione per Malizia.

«Dal tartufo alla tradizione dolciaria rappresentata dai cuneesi, i bonet, le paste di meliga e gianduiotti, quest'area esprime materie prime di grande fascino e importanza. In particolare, la nocciola è stata al centro di alcune mie realizzazioni, penso ai biscotti delle Langhe, alla crostata segreto al pralinato di nocciole e al cake nocciolino. Ricevere questo premio conferma la grande cultura italiana della produzione delle nocciole» spiega il campione del mondo di pasticceria e gelateria.

I biscotti delle Langhe di Davide Malizia

Sperimentazione e ricerca sono il faro della produzione del maestro, direttrici che stanno alla base dell'Aromacademy di Roma, la scuola da lui fondata 10 anni fa ed unico polo formativo specializzato di pasticceria, che con grande successo nel 2024 è entrata a far parte del club esclusivo del Relais Desserts, la prestigiosissima associazione francese che riunisce i più grandi pasticceri e cioccolatieri del mondo. Dallo zucchero alla nocciola… Malizia plasma materie le prime in modo unico e le trasforma in bontà assoluta.