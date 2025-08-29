Corsi Cast di Alta Formazione: gli Open Day di settembre

Col mese di settembre tornano gli Open Day Cast, dei momenti fondamentali per orientarsi nel mondo della formazione gastronomica e dell'hospitality di alto livello. Giornate che consentono di conoscere da vicino l'ampia offerta formativa del mondo Cast, esplorando programmi, metodologie e opportunità di carriera. Partecipando agli Open Day, è possibile assistere a dimostrazioni culinarie e confrontarsi con docenti ed ex studenti, ottenendo informazioni chiare sui percorsi didattici.

Open Day Cast i prossimi 13 e 18 settembre

Grazie a queste esperienze, i futuri allievi possono valutare le proprie aspirazioni e scegliere il corso più adatto. Gli Open Day Cast rappresentano l’occasione ideale per conoscere la scuola di alta formazione dedicata a cucina e pasticceria.

Le prossime date in calendario sono:

Sabato 13 settembre – Open Day in presenza

– Open Day in presenza Giovedì 18 settembre – Open Day online

La prenotazione è richiesta tramite il sito ufficiale Cast.

Open Day Cast in presenza: esperienza e dimostrazioni professionali

Durante l’Open Day in presenza viene offerta una vera full immersion nel mondo Cast. Dopo una prima presentazione della scuola e dell’offerta formativa, i partecipanti hanno la possibilità di assistere a due dimostrazioni pratiche di cucina e pasticceria.

Grande partecipazione agli ultimi Open Day di Cast

Le attività si svolgono in aule attrezzate con tecnologie professionali, consentendo di osservare da vicino metodologie e strumenti utilizzati nei corsi, oltre a fornire un’anteprima concreta del percorso formativo.

Lezioni pratiche previste agli Open Day

Open Day Online Cast: presentazioni in diretta e interazione

La modalità online consente di seguire l’incontro in diretta streaming con la massima interattività. Lo staff Cast Uni illustra i programmi didattici e presenta la scuola, mentre docenti ed ex studenti condividono le proprie esperienze.

Agli Open Day viene illustrata compiutamente tutta l'offerta formativa di Cast

La sessione si conclude con uno spazio dedicato alle domande, al quale viene data risposta in tempo reale, garantendo un dialogo diretto e coinvolgente.

Perché scegliere di partecipare agli Open Day Cast

Gli Open Day Cast consentono di conoscere l’ambiente formativo, scoprire i corsi di cucina e pasticceria e ricevere informazioni dettagliate sui percorsi di studio, oltre che visitare le aule e i laboratori, raccogliere informazioni sul placement personalizzato e sulle aziende partner di Cast.

In queste giornate verranno anche illustrate le agevolazioni economiche, le borse di studio erogate dalle aziende che collaborano con Cast e le possibilità di alloggio presso il campus di Brescia.