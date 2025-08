Ditta Artigianale, la torrefazione che lancia i baristi nei campionati nazionali

Nata come micro roastery di specialty coffee e fondata da Francesco Sanapo e Patrick Hoffer, Ditta Artigianale è una delle principali torrefazioni specialty italiane e riflette una sintesi perfetta tra impresa strutturata e lavoro artigianale. Rappresenta, infatti, un ritorno ai valori autentici del bar, dove qualità e attenzione al cliente sono al centro dell'esperienza in un ambiente sereno e conviviale. È anche un esempio virtuoso di third wave coffee, il movimento che eleva il caffè a materia prima preziosa da valorizzare lungo tutta la filiera.

Non solo caffè: Ditta Artigianale premia anche il merito dietro al bancone

Non a caso, questo approccio comincia proprio nelle piantagioni, dove la selezione dei migliori chicchi avviene con un'attenzione meticolosa; prosegue poi col rapporto diretto coi produttori, spesso coinvolti personalmente nella coltivazione sostenibile; e si conclude con la tostatura artigianale a Firenze per assicurare la massima qualità. Il risultato è l'esaltazione del caffè in ogni fase, che garantisce una qualità straordinaria e la vera essenza di un prodotto autentico e genuino, servito in una nuova tipologia di caffetteria tradizionale dal respiro internazionale.

La storia di Ditta Artigianale e di Francesco Sanapo

Nel 2013 insieme al socio Patrick Hoffer, presidente di Caffè Corsini, Francesco Sanapo inizia a immaginare una nuova tipologia di caffetteria tradizionale ma dal respiro internazionale. Con l'acquisto della loro prima tostatrice specialty, pongono le basi per un'idea innovativa, che parte dalla qualità del caffè per elevare tutti gli altri aspetti del servizio, dalle proposte food alla carta dei cocktail: nasce così Ditta Artigianale. Un progetto che si concretizza con l'apertura del primo coffee shop nel 2014 in via dei Neri a Firenze. In dieci anni l'intuizione è stata premiata con l'apertura di sei caffetterie nel capoluogo toscano, affiancate dall'ottobre 2024 a quella di Milano, in corso Magenta.

Ditta Artigianale è una delle principali torrefazioni specialty italiane

Passione e formazione permettono a Francesco Sanapo di diventare uno dei professionisti più premiati e riconosciuti del caffè in Italia e a livello internazionale, vincendo il campionato italiano baristi per tre volte (nel 2010, 2011 e 2013) e nel 2019 ottiene anche il prestigioso titolo di "Cup Taster", che lo riconosce come assaggiatore professionale. Un legame con il mondo del caffè così profondo che porta Sanapo ad occuparsi di divulgazione attraverso lo sviluppo di contenuti e corsi di formazione volti a promuovere una vera cultura del caffè. Nascono così documentari televisivi come “Coffee Hunter” e la “Scuola del Caffè”, dove si tengono corsi rivolti sia agli addetti ai lavori sia agli appassionati.

La competizione interna di Ditta Artigianale per baristi

All'interno di Ditta Artigianale in via Carducci, infatti, è presente la Scuola del Caffè, un centro di formazione per la condivisione delle conoscenze grazie a corsi curati da baristi esperti e qualificati. Tre le opzioni disponibili: quello rivolto ai professionisti del settore; quello dedicato ai coffee lovers per chi è curioso di scoprire di più sul mondo del caffè pur senza farne una professione; infine le experiences come le degustazioni di gruppo rivolte soprattutto alle aziende. E qui, il 22 luglio Ditta Artigianale ha organizzato la seconda edizione della competizione interna baristi. La competizione ha decretato i rappresentanti di Ditta Artigianale alle selezioni nazionali per il campionato italiano baristi e per la Brewers Cup organizzate da Sca Italy (Specialty coffee association).

Cesare Spinella, vincitore nella categoria baristi

Per la competizione baristi hanno partecipato cinque competitor: Dorjana Metaliaj, Cesare Spinella, Christian Dorado, Salvatore Sanapo e Gianmarco Mariani. La brewers cup invece ha previsto un testa a testa tra Giuseppe Morelli e Claudio Guri. La giuria della competizione formata da tre giudici ufficiali Sca Italia - Luca Ventriglia, Federica Parisi e Marco Pizzinato - ha decretato Cesare Spinella vincitore nella categoria baristi e Claudio Guri in quella brewers che rappresenteranno, per le due categorie, la torrefazione fiorentina alle selezioni italiane che terminerà con la finale a Sigep World 2026 in programma alla Fiera di Rimini dal 16 al 20 gennaio 2026.

Claudio Guri, vincitore nella categoria brewers

Nel corso della giornata i candidati per il Campionato Baristi hanno avuto a disposizione 8 minuti per servire e presentare 2 espressi e 2 bevande a base latte, corredando la presentazione con i risultati dei loro studi e ricerche e una spiegazione approfondita del caffè selezionato e delle tecniche di preparazione applicate a ciascuna bevanda. Dieci minuti per la gara dedicata alla Brewers Cup che prevedeva la realizzazione di 3 estrazioni con la tecnica filtro. L'obiettivo di questa gara è stato quello di presentare ai giudici una tazza capace di sviluppare il miglior potenziale del chicco, in questo caso de La Chumeca, caffè monorigine costaricano della varietà Yellow Catuai, lavorato con processo anaerobico naturale, che esprime al meglio la qualità e la ricchezza aromatica del territorio.