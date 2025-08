Summer School, una settimana di talento e crescita in ambito Food&Hospitality

Si è conclusa con grande partecipazione e successo la Summer School organizzata da Cast Uni, un'iniziativa formativa intensiva rivolta a studenti e giovani talenti interessati a entrare nel mondo della ristorazione, della pasticceria professionale e dell'hospitality management.

La classe della Summer School di Cast Uni col maestro Armando Palmieri

Cinque giornate ricche di attività pratiche e momenti di confronto hanno permesso ai partecipanti di acquisire competenze tecniche e soft skill fondamentali per il loro percorso professionale. L'iniziativa ha offerto una formazione immersiva, strutturata per stimolare la creatività, la passione e la capacità di visione futura dei partecipanti, affiancati da docenti e professionisti di alto profilo.

Un programma pratico tra cucina, pasticceria e accoglienza

Il programma della Summer School si è articolato su cinque giornate, ognuna dedicata a un tema centrale per chi desidera costruirsi una carriera nel settore food & hospitality.

Pasticceria salata e brunch

La settimana si è aperta con una sessione pratica in pasticceria salata, durante la quale i partecipanti hanno realizzato prodotti da brunch sotto la guida esperta del maestro Armando Palmieri. Un'occasione per conoscere gli ingredienti, sperimentare nuove tecniche e valorizzare l'equilibrio tra estetica e gusto.

Creazioni gourmet alla lezione di pasticceria salata

Pasta fresca e risotti

La seconda giornata ha visto protagonisti i primi piatti della cucina italiana, con un laboratorio “mani in pasta” condotto dallo chef Alberto Quadrio. Ogni studente ha preparato personalmente pasta fresca e risotto, scoprendo i segreti delle preparazioni artigianali e delle materie prime d'eccellenza.

Competenze per l'ospitalità

Mercoledì è stato dedicato allo sviluppo delle competenze legate all'ospitalità professionale, con un incontro guidato da Carlo Pierato. I partecipanti hanno lavorato su abilità personali e relazionali, elementi chiave per chi opera nel settore dell'accoglienza e della gestione di strutture ristorative o ricettive.

Carlo Pierato nella sua lezione sull'ospitalità professionale

Creme, frolle e creatività dolce

Giovedì si è tornati in laboratorio per una giornata interamente dedicata alla pasticceria dolce, guidata da Silvia Boldetti. I ragazzi hanno realizzato creme, frolle e dolci personalizzati, imparando a padroneggiare la logica degli ingredienti e a tradurre le tecniche in creazioni uniche.

Silvia Boldetti spiega agli alunni della Summer School tecniche di pasticceria dolce

Comunicazione e orientamento personale

La settimana si è conclusa con un incontro formativo con il maestro Andrea Bonati, focalizzato sulla valorizzazione personale, sulla comunicazione efficace e sull'orientamento alle scelte professionali future. Un momento di riflessione e crescita per costruire una visione chiara del proprio percorso.

Un'esperienza immersiva nel mondo food & hospitality

La Summer School di Cast Uni non è stata semplicemente un corso: ha rappresentato una vera e propria esperienza formativa a 360 gradi, pensata per ispirare, motivare e fornire strumenti concreti per affrontare le sfide del futuro.

Gli studenti di Cast Uni apprendono tecniche di cucina innovative

Attraverso attività pratiche in laboratorio, team building, momenti di crescita personale e confronto diretto con professionisti del settore, i partecipanti hanno potuto misurarsi con la realtà del mondo della cucina e dell'hospitality, scoprendo potenzialità inespresse e acquisendo una maggiore consapevolezza delle proprie ambizioni.

Formazione di qualità per costruire il proprio futuro

Uno degli elementi distintivi della Summer School è stata la qualità dei docenti e l'approccio didattico orientato al fare: ogni giornata ha stimolato non solo l'apprendimento tecnico, ma anche la capacità di lavorare in gruppo, l'attenzione al dettaglio e la volontà di superare i propri limiti.

La proposta di Cast Uni si è confermata come un punto di riferimento per chi desidera costruire una carriera nella ristorazione, nella pasticceria e nell'ospitalità a partire da una formazione concreta, coinvolgente e professionalizzante.

Cast Uni: al fianco dei nuovi professionisti del gusto

Con questa Summer School, Cast Uni ha riaffermato il proprio impegno nella formazione delle nuove generazioni di professionisti del food & hospitality, offrendo un contesto stimolante, reale e orientato all'eccellenza. Un percorso già svolto, ma destinato a lasciare un segno profondo nel percorso umano e professionale di ogni partecipante. Per tutti coloro che cercano un'opportunità per scoprire il proprio talento, sviluppare competenze chiave e intraprendere un cammino consapevole nel mondo della ristorazione, la proposta formativa di Cast Uni rappresenta una scelta di valore.