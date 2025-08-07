EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 07 agosto 2025  | aggiornato alle 16:20 | 113827 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

In estate

Tutto pieno, ma a che prezzo? Il paradosso dell’agosto in sala

Ad agosto i ristoranti sono pieni, ma a scapito della qualità dell’accoglienza. Si lavora a ritmi insostenibili, con meno attenzione al cliente e focus sui numeri. Il vero successo? Mantenere autenticità anche nel caos

di Rudy Travagli
Presidente Noi di Sala
 
07 agosto 2025 | 16:00

Tutto pieno, ma a che prezzo? Il paradosso dell’agosto in sala

Ad agosto i ristoranti sono pieni, ma a scapito della qualità dell’accoglienza. Si lavora a ritmi insostenibili, con meno attenzione al cliente e focus sui numeri. Il vero successo? Mantenere autenticità anche nel caos

di Rudy Travagli
Presidente Noi di Sala
07 agosto 2025 | 16:00
 

Agosto. I tavoli si susseguono senza tregua, le prenotazioni si accavallano, e il tempo per respirare si misura in secondi tra un cliente e l’altro. 

Tutto pieno, ma a che prezzo? Il paradosso dell’agosto in sala

Agosto, grandi numeri e grande stress

Il “tutto esaurito” diventa un mantra, una bandiera sventolata da ristoratori e clienti. Eppure, dietro questa apparente festa collettiva, si nasconde una verità meno scintillante: il mese che dovrebbe celebrare l’eccellenza dell’accoglienza italiana è, troppo spesso, la sua caricatura più stanca.

Servizio a pieno ritmo, ma senza anima

Si lavora a ritmi forsennati, con squadre ridotte o improvvisate. I tempi si comprimono, le attese si allungano, e la qualità dell’esperienza - quella vera, fatta di attenzione, ascolto e relazione - si dissolve nel rumore di fondo di un servizio a tratti industriale. Il cliente, spesso vacanziero, ha fretta. Vuole mangiare “bene e in fretta”, magari per tornare in spiaggia o ripartire verso la prossima meta. E noi? Rincorriamo i numeri, i coperti, le recensioni-con il fiato corto e i sorrisi tirati.

L’ospitalità sacrificata sull’altare dell’efficienza

Il paradosso è evidente: proprio nel momento in cui potremmo (e dovremmo) mostrare al mondo il meglio della nostra ospitalità, scivoliamo nella routine del “basta che funzioni”. L’eccezionalità si sacrifica all’efficienza. Ma a che prezzo?

TeamSystem

Non si tratta solo di qualità del servizio. Si tratta di cultura. L’idea che il successo di un locale si misuri sulla quantità e non sull’intensità dell’esperienza è figlia di una visione miope. È facile fare il pieno in agosto. È molto più difficile offrire, a ogni tavolo, un gesto che resti, un consiglio che racconti, un sorriso che accoglie davvero.

Accogliere anche sotto stress: etica del mestiere

La vera sfida è questa: far sì che anche nel picco del turismo, in pieno Ferragosto, l’accoglienza resti un atto autentico e non un automatismo. Per farlo, serve visione imprenditoriale, certo, ma anche un’etica del mestiere. Non basta far sedere il cliente: bisogna accompagnarlo. Anche quando l’aria condizionata fatica, anche quando lo staff è a metà, anche quando siamo stanchi.

Perché l’agosto italiano è un palcoscenico. E in sala, come in teatro, il pubblico non ricorda tutto. Ma ricorda sempre come lo hai fatto sentire.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
ristorazione estiva agosto ristoranti accoglienza italiana tutto esaurito qualità del servizio etica del mestiere turismo in Italia esperienza del cliente staff ristoranti ristorazione e Ferragosto
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Antinori
Debic
TeamSystem
Antinori
Debic
TeamSystem
Elle&Vire
Dolomiti HoReCa

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 