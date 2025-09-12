EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 12 settembre 2025  | aggiornato alle 10:42 | 114373 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

Eventi

Pizzafest 2025: un poker di pizzaioli racconta la pizza gourmet

A Belluno, Angelo Di Lieto, titolare della Pizzeria La Fenice, ha messo insieme una squadra di campioni. Con Mattia Cicerone, Riccardo Furlani e Gianni Dodaj ha raccontato la pizza gourmet lungo un’esperienza corale

di Gabriele Ancona
vicedirettore
 
12 settembre 2025 | 10:04

Pizzafest 2025: un poker di pizzaioli racconta la pizza gourmet

A Belluno, Angelo Di Lieto, titolare della Pizzeria La Fenice, ha messo insieme una squadra di campioni. Con Mattia Cicerone, Riccardo Furlani e Gianni Dodaj ha raccontato la pizza gourmet lungo un’esperienza corale

di Gabriele Ancona
vicedirettore
12 settembre 2025 | 10:04
 

Angelo Di Lieto, titolare della Pizzeria La Fenice di Belluno, ha messo con le spalle al muro, ancora una volta, il luogo comune che vuole l’universo pizza/pizzaioli un settore che vede spesso protagonisti individualismi e gelosie. Forse in un passato lontano, ma ormai da tempo è un falso. E Di Lieto ha piazzato il suo carico da novanta con la terza edizione di Pizzafest.

Pizzafest 2025: un poker di pizzaioli racconta la pizza gourmet

Mattia Cicerone, Riccardo Furlani, Angelo Di Lieto, Gianni Dodaj

Pizzafest, pizza in abbinamento alla birra artigianale

Il nome non è stato scelto a caso e sviluppa un senso compiuto, una vera e propria festa della pizza che si è celebrata nel suo locale il 10 settembre. Con lui una titolata squadra di colleghi: Mattia Cicerone (Roco’s Lab, Cunettone di Salò-Bs), Riccardo Furlani (Fattore F, Vicenza) e Gianni Dodaj (Dodaj’s Bakery Cafè, San Donà di Piave-Ve). Professionisti che hanno proposto una ricetta al pubblico di Belluno, intervenuto con entusiasmo a questo evento di alto profilo. Centinaia le pizze sfornate in abbinamento alla gamma del birrificio artigianale Birra Mastino di Verona, rappresentato dal fondatore Mauro Salaorni.

Pizzafest 2025: un poker di pizzaioli racconta la pizza gourmet

La Tonda Armonia d'Autunno di Angelo Di Lieto

«Con Pizzafest - ha spiegato Di Lieto - vogliamo raccontare la pizza in modo conviviale e democratico. Non un prodotto “proprio”, narcisistico. In questo modo portiamo Belluno a guardare oltre e a essere teatro di una rappresentazione di pizza gourmet in degustazione con la birra artigianale». Si vola alto, insomma. E il progetto ha successo. Comunione di intenti e scambi di visione tra i maestri pizzaioli e una formula intelligente di educazione e cultura del palato per i presenti.

Pizzafest 2025: un poker di pizzaioli racconta la pizza gourmet

Mauro Salaorni, uno dei fondatori di Birra Mastino a Verona

Per la cronaca, al di là delle singole farciture, va sottolineato, come comun denominatore, l’eccellente livello dei singoli impasti, blocco di partenza, tutt’altro che scontato, per ogni tipologia di pizza, da quella della tradizione alla contemporanea.

Pizzafest, creatività a tutto campo

Entrando nel dettaglio della cronaca, sono state servite nell’ordine La tonda Armonia d’Autunno di Angelo Di Lieto (lievitazione mista con fiordilatte del Molise, funghi porcini del Cadore, Brie de Meaux, prosciutto cotto fatto in casa in cubetti, chips di zucca, olio alla senape; con Birra Altaluna Blanche), Il Doppio Tranch di Mattia Cicerone (crema di stracchino, mortadella, acciuga del Mar Cantabrico, rucola con aceto balsamico; con Birra Bern Imperial Lager), Il Padellino Montagna & Bosco di Gianni Dodaj (impasto unico a lunga maturazione con farina macinata a pietra, grano saraceno e nota di caffè Arabica: con crema di patate di montagna, provola affumicata, guanciale croccante, salsa di mirtilli, nocciole tostate delle Langhe. In abbinamento Birra Monaco Amber Lager), La Sensazione di Riccardo Furlani (impasto in padellino con farine di cereali in lievitazione mista e idratazione al 95%: con burrata pugliese di Andria, crudo stagionato 32-36 mesi Benedicto di Simonini, origano fresco siciliano, emulsione di basilico. Birra Cangrande Helles).

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Belluno Pizzafest La Fenice Birra Mastino abbinamenti gusto pizza gourmet ricette evento ingredienti ricerca condivisione consumatoriMattia Cicerone Riccardo Furlani Gianni Dodaj Mauro Salaorni Angelo Di Lieto
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Doumix
Siggi Group
Electrolux
Consorzio Asti DOCG
Doumix
Siggi Group
Electrolux
Consorzio Asti DOCG
Forst
Allegrini

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 