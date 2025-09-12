Pizzafest 2025: un poker di pizzaioli racconta la pizza gourmet

Angelo Di Lieto, titolare della Pizzeria La Fenice di Belluno, ha messo con le spalle al muro, ancora una volta, il luogo comune che vuole l’universo pizza/pizzaioli un settore che vede spesso protagonisti individualismi e gelosie. Forse in un passato lontano, ma ormai da tempo è un falso. E Di Lieto ha piazzato il suo carico da novanta con la terza edizione di Pizzafest.

Mattia Cicerone, Riccardo Furlani, Angelo Di Lieto, Gianni Dodaj

Pizzafest, pizza in abbinamento alla birra artigianale

Il nome non è stato scelto a caso e sviluppa un senso compiuto, una vera e propria festa della pizza che si è celebrata nel suo locale il 10 settembre. Con lui una titolata squadra di colleghi: Mattia Cicerone (Roco’s Lab, Cunettone di Salò-Bs), Riccardo Furlani (Fattore F, Vicenza) e Gianni Dodaj (Dodaj’s Bakery Cafè, San Donà di Piave-Ve). Professionisti che hanno proposto una ricetta al pubblico di Belluno, intervenuto con entusiasmo a questo evento di alto profilo. Centinaia le pizze sfornate in abbinamento alla gamma del birrificio artigianale Birra Mastino di Verona, rappresentato dal fondatore Mauro Salaorni.

La Tonda Armonia d'Autunno di Angelo Di Lieto

«Con Pizzafest - ha spiegato Di Lieto - vogliamo raccontare la pizza in modo conviviale e democratico. Non un prodotto “proprio”, narcisistico. In questo modo portiamo Belluno a guardare oltre e a essere teatro di una rappresentazione di pizza gourmet in degustazione con la birra artigianale». Si vola alto, insomma. E il progetto ha successo. Comunione di intenti e scambi di visione tra i maestri pizzaioli e una formula intelligente di educazione e cultura del palato per i presenti.

Mauro Salaorni, uno dei fondatori di Birra Mastino a Verona

Per la cronaca, al di là delle singole farciture, va sottolineato, come comun denominatore, l’eccellente livello dei singoli impasti, blocco di partenza, tutt’altro che scontato, per ogni tipologia di pizza, da quella della tradizione alla contemporanea.

Pizzafest, creatività a tutto campo

Entrando nel dettaglio della cronaca, sono state servite nell’ordine La tonda Armonia d’Autunno di Angelo Di Lieto (lievitazione mista con fiordilatte del Molise, funghi porcini del Cadore, Brie de Meaux, prosciutto cotto fatto in casa in cubetti, chips di zucca, olio alla senape; con Birra Altaluna Blanche), Il Doppio Tranch di Mattia Cicerone (crema di stracchino, mortadella, acciuga del Mar Cantabrico, rucola con aceto balsamico; con Birra Bern Imperial Lager), Il Padellino Montagna & Bosco di Gianni Dodaj (impasto unico a lunga maturazione con farina macinata a pietra, grano saraceno e nota di caffè Arabica: con crema di patate di montagna, provola affumicata, guanciale croccante, salsa di mirtilli, nocciole tostate delle Langhe. In abbinamento Birra Monaco Amber Lager), La Sensazione di Riccardo Furlani (impasto in padellino con farine di cereali in lievitazione mista e idratazione al 95%: con burrata pugliese di Andria, crudo stagionato 32-36 mesi Benedicto di Simonini, origano fresco siciliano, emulsione di basilico. Birra Cangrande Helles).