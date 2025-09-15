EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 15 settembre 2025  | aggiornato alle 20:06 | 114434 articoli pubblicati

Castel Firmian
Rational
Rational

il vincitore

Antonio Costagliola è il Pastry Ambassador 2026-27 di Molino Dallagiovanna

Antonio Costagliola, giovane pasticcere di Bacoli (Na), ha conquistato il titolo di Molino Dallagiovanna durante la Pastry Bit Competition alla Festa dei Granai di Gragnano Trebbiense (Pc)

di Redazione Italia a Tavola
 
15 settembre 2025 | 19:08

Antonio Costagliola è il Pastry Ambassador 2026-27 di Molino Dallagiovanna

Antonio Costagliola, giovane pasticcere di Bacoli (Na), ha conquistato il titolo di Molino Dallagiovanna durante la Pastry Bit Competition alla Festa dei Granai di Gragnano Trebbiense (Pc)

di Redazione Italia a Tavola
15 settembre 2025 | 19:08
 

La seconda edizione della Pastry Bit Competition si è conclusa con una grande partecipazione alla Festa dei Granai presso la sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (Pc). L’evento, organizzato con la collaborazione del maestro Leonardo Di Carlo, ha confermato il suo ruolo centrale nella promozione dell’alta pasticceria italiana.

Antonio Costagliola è il Pastry Ambassador 2026-27 di Molino Dallagiovanna

Antonio Costagliola, durante la premiazione

La vittoria di Antonio Costagliola

Tra i finalisti, a conquistare il titolo di Dallagiovanna Pastry Ambassador 2026-2027 è stato Antonio Costagliola, giovane pasticcere di Bacoli (Napoli). La sfida finale ha richiesto la realizzazione di un panettone al cioccolato con lievito madre vivo, senza creme siringate: una prova che ha esaltato rigore tecnico, sensibilità e capacità interpretativa dei nove finalisti provenienti da tutta Italia.

Un percorso tra grandi maestri e ritorno alle origini

Costagliola ha convinto la giuria con un panettone equilibrato e tecnicamente impeccabile. Dopo esperienze formative e professionali in laboratori e hotel prestigiosi - da Capri a Ischia, da Brescia a Monte di Procida - e studi presso CAST Alimenti, oltre a un passaggio nella pasticceria del Maestro Iginio Massari, nel 2023 ha aperto la Pasticceria Guantiera a Bacoli, dove coltiva la sua passione per i lievitati.

Antonio Costagliola è il Pastry Ambassador 2026-27 di Molino Dallagiovanna

I nove finalisti della Pastry Bit Competition

Le parole del vincitore

«Come ho potuto dire fi n dall’inizio di quest’avventura, al momento delle iscrizioni, per me la pasticceria è l’occasione per rendere fi ere le persone che hanno creduto in me all’inizio del percorso», ha dichiarato emozionato dopo la proclamazione.

Antonio Costagliola è il Pastry Ambassador 2026-27 di Molino Dallagiovanna

Antonio Costagliola, vincitore della Pastry Bit Competition 2025

Premio Chicco d’Oro: il tributo agli agricoltori

Durante la Festa dei Granai è stato consegnato anche il premio Chicco d’Oro, istituito da Molino Dallagiovanna per valorizzare gli agricoltori italiani impegnati nella produzione di grani di qualità. I riconoscimenti sono andati a:

  • Fabio Azzali (grano biscottiero)
  • Azienda Agricola Casa di Ferro (grano panificabile)
  • Giorgio Ferrari (grano di forza)
  • Roberto Scrocchi (grano Taylor)

Premio speciale Miglior Panettone al Cioccolato

Un ulteriore riconoscimento è stato assegnato a Giorgio Derme, premiato dalla Callebaut Chocolate Academy per il Miglior Panettone al Cioccolato, a testimonianza dell’abilità nell’uso del cioccolato nella ricetta.

Un titolo che rappresenta la pasticceria italiana nel mondo

Con la proclamazione di Antonio Costagliola, la Pastry Bit Competition 2025 ha chiuso una seconda edizione di successo, confermandosi punto di riferimento per la valorizzazione della pasticceria d’autore. Per i prossimi due anni, sarà lui il volto di Molino Dallagiovanna nel mondo.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Pastry Bit Competition Molino Dallagiovanna Pastry Ambassador 2026 Antonio Costagliola panettone al cioccolato pasticceria italiana Festa dei Granai lievito madre CAST Alimenti premio Chicco d’Oro
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Lucart
Di Marco
Nutras
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Lucart
Di Marco
Nutras
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Quattroerre Group
Consorzio Asti DOCG

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 