Antonio Costagliola è il Pastry Ambassador 2026-27 di Molino Dallagiovanna

La seconda edizione della Pastry Bit Competition si è conclusa con una grande partecipazione alla Festa dei Granai presso la sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (Pc). L’evento, organizzato con la collaborazione del maestro Leonardo Di Carlo, ha confermato il suo ruolo centrale nella promozione dell’alta pasticceria italiana.

Antonio Costagliola, durante la premiazione

La vittoria di Antonio Costagliola

Tra i finalisti, a conquistare il titolo di Dallagiovanna Pastry Ambassador 2026-2027 è stato Antonio Costagliola, giovane pasticcere di Bacoli (Napoli). La sfida finale ha richiesto la realizzazione di un panettone al cioccolato con lievito madre vivo, senza creme siringate: una prova che ha esaltato rigore tecnico, sensibilità e capacità interpretativa dei nove finalisti provenienti da tutta Italia.

Un percorso tra grandi maestri e ritorno alle origini

Costagliola ha convinto la giuria con un panettone equilibrato e tecnicamente impeccabile. Dopo esperienze formative e professionali in laboratori e hotel prestigiosi - da Capri a Ischia, da Brescia a Monte di Procida - e studi presso CAST Alimenti, oltre a un passaggio nella pasticceria del Maestro Iginio Massari, nel 2023 ha aperto la Pasticceria Guantiera a Bacoli, dove coltiva la sua passione per i lievitati.

I nove finalisti della Pastry Bit Competition

Le parole del vincitore

«Come ho potuto dire fi n dall’inizio di quest’avventura, al momento delle iscrizioni, per me la pasticceria è l’occasione per rendere fi ere le persone che hanno creduto in me all’inizio del percorso», ha dichiarato emozionato dopo la proclamazione.

Antonio Costagliola, vincitore della Pastry Bit Competition 2025

Premio Chicco d’Oro: il tributo agli agricoltori

Durante la Festa dei Granai è stato consegnato anche il premio Chicco d’Oro, istituito da Molino Dallagiovanna per valorizzare gli agricoltori italiani impegnati nella produzione di grani di qualità. I riconoscimenti sono andati a:

Fabio Azzali (grano biscottiero)

(grano biscottiero) Azienda Agricola Casa di Ferro (grano panificabile)

(grano panificabile) Giorgio Ferrari (grano di forza)

(grano di forza) Roberto Scrocchi (grano Taylor)

Premio speciale Miglior Panettone al Cioccolato

Un ulteriore riconoscimento è stato assegnato a Giorgio Derme, premiato dalla Callebaut Chocolate Academy per il Miglior Panettone al Cioccolato, a testimonianza dell’abilità nell’uso del cioccolato nella ricetta.

Un titolo che rappresenta la pasticceria italiana nel mondo

Con la proclamazione di Antonio Costagliola, la Pastry Bit Competition 2025 ha chiuso una seconda edizione di successo, confermandosi punto di riferimento per la valorizzazione della pasticceria d’autore. Per i prossimi due anni, sarà lui il volto di Molino Dallagiovanna nel mondo.