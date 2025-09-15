Ecco la linea di cottura ad induzione pensata per chi ha poco spazio in cucina

Electrolux Professional amplia la propria offerta plug-In con il lancio di LiberoLight, una linea flessibile di soluzioni compatte per la cottura e il mantenimento dei cibi, progettata per ottimizzare lo spazio in cucina e al banco self.

LiberoLight è perfetto per spazi ridotti come chioschi, cucine pop-up o ambienti ad alta affluenza

La tecnologia a induzione invisibile brevettata

La gamma LiberoLight è la prima a proporre l’esclusiva unità a induzione non visibile, brevettata da Electrolux Professional, che può essere installata sotto il piano di lavoro per trasformarlo in una zona di mantenimento caldo.

Compatibile con una varietà di materiali, tra cui marmo, legno e quarzo, consente agli operatori di passare da una superficie neutra a una postazione calda durante il servizio, e di riutilizzare il piano per altre finalità al di fuori degli orari di attività.

Soluzioni flessibili per il mantenimento e la cottura

Il portfolio include anche una piastra di mantenimento a induzione portatile, in grado di mantenere i cibi caldi senza bisogno di un’installazione permanente, oltre a una piastra da incasso, installabile a filo o rialzata rispetto al piano. Accanto alle apparecchiature per il mantenimento, LiberoLight presenta anche diverse soluzioni di cottura a induzione efficienti e ad alte prestazioni, tra cui una piastra di cottura monozona, oltre a opzioni wok e griglia. È inoltre disponibile una piastra da incasso a induzione che si adatta a qualsiasi progetto di interior design per mense, alberghi, ristoranti e chioschi.

Installazione facile e utilizzo intuitivo

Grazie alla loro natura compatta e leggera, le unità da banco permettono un’installazione semplice anche in spazi ridotti e possono essere facilmente spostate dal personale, rendendole ideali per applicazioni diverse, dalle mense agli hotel, dai ristoranti ai chioschi.

Interfaccia digitale intuitiva per regolare temperatura e potenza

Tutti gli apparecchi sono dotati di un pannello di controllo intuitivo con display digitale, progettato per una gestione semplice e intuitiva. Questo permette di impostare potenza o temperatura, a seconda del tipo di apparecchio.

Le parole dell’esperto: versatilità e prestazioni in primo piano

Come spiega Stefano Sangion, specialista di prodotto Electrolux Professional «LiberoLight è la scelta compatta e pratica ideale per il crescente numero di clienti che si trovano ad affrontare limiti di spazio. Abbinato alla crescente richiesta di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e dei costi, LiberoLight è stato progettato per offrire un’alternativa intelligente e flessibile, senza compromessi sulle prestazioni». E aggiunge: «Attraverso LiberoLight, siamo lieti di presentare la nostra tecnologia a induzione invisibile brevettata, che consente agli operatori di mantenere uno spazio di lavoro pulito, con la possibilità di trasformarlo in una zona calda funzionale quando necessario. Considerando anche le soluzioni di mantenimento, questo è un elemento chiave per valorizzare l’estetica degli ambienti a vista, supportando allo stesso tempo un flusso di lavoro più flessibile».

LiberoLight e LiberoPro: l’offerta plug-and-play completa

Il lancio va ad ampliare la linea plug-and-play di Electrolux Professional, affiancandosi a LiberoPro, una gamma di cottura a induzione da banco o da incasso, capace di funzionare fino a otto ore consecutive, garantendo prestazioni elevate e produttività. Anche LiberoPro integra piani cottura a induzione efficienti, inclusa una funzione griglia, in grado di offrire prestazioni di cottura ottimali con la massima efficienza energetica.

«Insieme, LiberoLight e LiberoPro offrono la soluzione completa per le moderne operazioni di foodservice, - conclude Stefano Sangion - Le aziende alla ricerca di attrezzature professionali salvaspazio e facili da spostare hanno ora a disposizione una maggiore flessibilità, sia che operino in una cucina pop-up, un’unità di catering mobile o un ambiente di ospitalità ad alta affluenza».