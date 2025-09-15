Foodart Trends, arriva la formazione con gli stellati Giovanni Solofra e Aurora Mazzucchelli

Riparte a Roma il programma di alta formazione gastronomica “Foodart Trends - Il Menù del Futuro”, ideato da Unilever Food Solutions in collaborazione con la Federazione italiana cuochi (Fic). L’iniziativa propone eventi gratuiti in presenza e in diretta streaming per esplorare le più recenti tendenze della ristorazione internazionale, con la possibilità di rivedere ogni appuntamento on demand.

Chef Giovanni Solofra

Chef Giovanni Solofra e il potere delle Verdure Irresistibili

Primo appuntamento il 18 settembre alle 15.30 con lo chef Giovanni Solofra, due Stelle Michelin e alla guida del ristorante Tre Olivi di Paestum, che presenterà tre ricette originali ispirate al tema “Verdure Irresistibili”.

Il Fake Foie Gras di Giovanni Solofra

Le verdure sono al centro della cucina contemporanea, passando da semplici contorni a protagoniste assolute. Solofra spiega: «La mia idea di ‘Verdure Irresistibili’ è la cucina del futuro, in cui il vegetale è posto al centro del processo creativo. Questo approccio crea nuove memorie gustative, più sostenibili per il pianeta e per l’attività stessa, perché in grado di ridurre il food cost dei ristoranti». Questo intervento rientra tra le otto tendenze globali individuate nel rapporto “Future Menus” di Unilever Food Solutions, che vede coinvolti chef di fama internazionale per delineare la cucina del futuro.

Aurora Mazzucchelli e l’approccio alla Cucina Sostenibile

Il 30 settembre 2025 alle ore 15.30 sarà poi la volta della chef Aurora Mazzucchelli, alla guida del ristorante Casa Mazzucchelli e Stella Michelin dal 2008. Il suo appuntamento, dedicato al tema “Cucina Sostenibile”, mostrerà come le scelte consapevoli e responsabili possano generare un impatto positivo sull’ambiente e sull’economia.

Chef Aurora Mazzucchelli

Mazzucchelli sottolinea: «Per me, "Cucina Sostenibile"’ significa prestare attenzione a una serie di piccole e grandi scelte quotidiane, che contribuiscono a un approccio più responsabile verso l’ambiente e le risorse. Essere sostenibili richiede impegno e consapevolezza in ogni aspetto della cucina». La chef realizzerà ricette pensate per ridurre gli sprechi e valorizzare ingredienti locali, offrendo ai partecipanti idee concrete da applicare nelle proprie cucine professionali.

Eventi gratuiti e accessibili in streaming

Gli appuntamenti di "Foodart Trends - Il Menù del Futuro" sono aperti a professionisti e appassionati di alta cucina. La partecipazione è gratuita, sia in presenza a Roma sia in diretta streaming, previa registrazione sul sito ufficiale di Unilever Food Solutions. Tutti gli incontri possono essere rivisti on demand, offrendo un’opportunità unica per aggiornarsi sulle tendenze culinarie globali e sui nuovi stili di ristorazione sostenibile.

Gnocchi di rapa rossa di Aurora Mazzucchelli

Un progetto per la ristorazione contemporanea

Grazie alla collaborazione con la Federazione italiana cuochi, il progetto si conferma come un punto di riferimento per chi desidera migliorare competenze e conoscenze nel settore. Foodart Trends non è solo un calendario di eventi, ma un laboratorio creativo che unisce chef stellati, professionisti della ristorazione e operatori del settore, con l’obiettivo di promuovere una gastronomia consapevole e attenta alle esigenze del pubblico moderno.